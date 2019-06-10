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 ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТО

Під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Києві, спільно з працівниками Київського міського управління ДВБ Нацполіції України під час одержання неправомірної вигоди затримано старшого слідчого Печерського управління поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Як встановлено досудовим розслідуванням, правоохоронець висловив громадянину вимогу щодо передачі йому неправомірної вигоди в сумі 2000 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження за фактом виявлення ножа та предмета, схожого на кастет.

У суботу, 8 червня, під час отримання частини неправомірної вигоди в сумі 13 400 гривень правоохоронця затримали біля ресторану на території Києво-Святошинського району Київської області.

На цей час поліцейському повідомлено про підозру за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 368 КК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи 01
ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131489
 
 
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Бєня біжить за лавочником який пробіг тут раніше?
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Бездоганна реформа поліції ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи - Цензор.НЕТ 9925 90% старих мусорських кардрів 🖕🏼
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он просто хотл перечислить гроши в фонд борьбы с коррупцией. но ему не дали ДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи - Цензор.НЕТ 5012
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А кто ж єто кришует коррупционеров в полиции. Не иначе опять Порошенко)
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гроші конфіскували, а справу так і не закрили
от, як треба давати хабарі!
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зеленского с аваковым в отставку - опять спошная коррупция - рыба гниет с головы
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Цензор.НЕТФотоПодіїДБР затримало старшого слідчого Печерського управління поліції Києва, який вимагав хабар у $2 тис. за закриття кримінальної справи. ФОТО
 
 
 
 
 
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