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 Маршрутка з пасажирами перекинулася на Житомирщині: постраждали семеро людей, двоє з них госпіталізовані. ФОТО

Пригода за участю маршрутного транспортного засобу сталася вночі 9 червня на під'їзній дорозі до траси Київ - Чоп у Новоград-Волинському районі. Водій з'їхав у кювет, де бус перекинувся. По медичну допомогу звернулися 7 пасажирів, двох госпіталізували. Розпочато досудове розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Житомирській області.

Повідомлення про зазначену ДТП з постраждалими надійшло в поліцію після півночі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Новоград-Волинського відділу поліції і слідчі відділу з розслідування ДТП ГУНП Житомирщини.

Маршрутка з пасажирами перекинулася на Житомирщині: постраждали семеро людей, двоє з них госпіталізовані 01

Попередньо встановлено, що ДТП сталася на під'їзній дорозі від райцентру до траси Київ - Чоп, поблизу с. Майстри з участю маршрутного мікроавтобуса. 49-річний водій прямував з Києва до Луцька, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, де транспортний засіб перекинувся.

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Унаслідок  пригоди медична допомога знадобилася 7 пасажирам автобуса. Двоє з них - 22-річний львів'янин та 50-річна жителька Новоград-Волинського району - госпіталізовані. Іншим - призначено лікування амбулаторно.

Маршрутка з пасажирами перекинулася на Житомирщині: постраждали семеро людей, двоє з них госпіталізовані 02

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. З'ясування всіх обставин триває.

Маршрутка з пасажирами перекинулася на Житомирщині: постраждали семеро людей, двоє з них госпіталізовані 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131486
 
 
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Взагалі залежить від перевізника. Якщо офіціальний зареєстрований перевізник і білети є, то пасажир -застрахований. Якщо шарашкіна контора, то ні...
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наверно не привычно было долго ехать по хорошей дороге.
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Цензор.НЕТФотоПодіїМаршрутка з пасажирами перекинулася на Житомирщині: постраждали семеро людей, двоє з них госпіталізовані. ФОТО
 
 
 
 
 
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