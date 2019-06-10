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 Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн. ФОТО

Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети. За цінами "чорного ринку" вартість вилученої психотропної речовини становить приблизно 600 тисяч гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Так, повідомляється, що протиправну діяльність 32-річного чоловіка задокументували оперативники та слідчі Чернівецького відділу поліції під час здійснення санкціонованого обшуку.

У приміщеннях, які зловмисник орендував на території одного з гаражних кооперативів, поліцейські виявили та вилучили три вибухові пакети з порохом, набої різного калібру, пластмасові ємкості з двома кілограмами амфетаміну. Також вилучено електронні ваги, зіп-пакети та інші речові докази, що вказують на причетність зловмисника до збуту наркотиків.

Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн 01

Зазначається, що все вилучене направлено на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

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За результатами обшуків слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн 02

Наразі в зазначених кримінальних провадженнях тривають досудові розслідування. Правоохоронці встановлюють канали надходження амфетаміну. Крім того, поліція встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до збуту наркотиків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131434
 
   
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Хорошо живут в Черновцах. Видимо эпоха бедности действительно прошла:
Полиция изъяла у жителя Черновцов два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 тыс. грн - Цензор.НЕТ 9598
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Думбас їх вже не корміт, а вони живуть добре. Дивно.
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Эх... Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн - Цензор.НЕТ 1397
Столько добра сейчас полицаи спалят
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Ну ось, тепер АП зебіла без "солодкого" залишилась. Сумулька.
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Взрывпакеты уже ценятся как амфетамин и их можно продавать дозами, это интЭрЭсно... Поліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн - Цензор.НЕТ 1029
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Цензор.НЕТФотоПодіїПоліція вилучила в мешканця Чернівців два кілограми амфетаміну та вибухові пакети на загальну суму 600 тис. грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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