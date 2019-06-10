 Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійний фонд "Ветеранська десятка" у Facebook.

"Команда V10 поранених учасників бойових дій успішно завершила свою участь у марш-кидку The Cateran Yomp у Шотландії. Чотири члени команди вночі та вранці 9 червня перетнули фініш "золотого етапу" змагань - 87 км, решта подолали "бронзовий" етап - 35 км", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олег Зимников показав один із найкращих результатів на дистанції 87 км.

Вадим Свириденко на протезах пройшов "бронзовий" етап 35 км і вклався в загальний норматив (8 годин).

"Усі члени команди продемонстрували свої найкращі якості і гідно представили військо України", - йдеться в повідомленні.

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У змаганнях взяли участь команди ветеранів зі США, України, Великої Британії, Канади, Австралії та Грузії.



Фото: благодійний фонд "Ветеранська десятка"/Facebook

Як повідомив Радіо Свобода один з організаторів змагань від України, директор благодійного фонду "Ветеранська десятка" Володимир Гаврилов, у складі команди змагалися троє армійців, один представник Національної гвардії України та двоє ветеранів.

Уперше українські ветерани взяли участь у змаганнях The Cateran Yomp минулого року, тоді команда завоювала п'ять золотих і одну бронзову медаль. Цього року до підготовки команди приєдналися фонд "Ветеранська десятка", Трастовий фонд НАТО, посольство Великої Британії та керівництво Збройних сил і Національної гвардії України.