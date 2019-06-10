EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство, Фоторепортаж
  1209  17
Все про:ветерани (329) Шотландія (13) змагання (142)

 Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії. ФОТОрепортаж

На міжнародних змаганнях The Cateran Yomp-2019 у Шотландії команда військовослужбовців і ветеранів з України завоювала чотири золоті та дві бронзові медалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє благодійний фонд "Ветеранська десятка" у Facebook.

"Команда V10 поранених учасників бойових дій успішно завершила свою участь у марш-кидку The Cateran Yomp у Шотландії. Чотири члени команди вночі та вранці 9 червня перетнули фініш "золотого етапу" змагань - 87 км, решта подолали "бронзовий" етап - 35 км", - йдеться в повідомленні.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 01

Зазначається, що Олег Зимников показав один із найкращих результатів на дистанції 87 км.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 02

Вадим Свириденко на протезах пройшов "бронзовий" етап 35 км і вклався в загальний норматив (8 годин).

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 03

"Усі члени команди продемонстрували свої найкращі якості і гідно представили військо України", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019. ФОТОрепортаж

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 04

У змаганнях взяли участь команди ветеранів зі США, України, Великої Британії, Канади, Австралії та Грузії.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 05
Фото: благодійний фонд "Ветеранська десятка"/Facebook

Як повідомив Радіо Свобода один з організаторів змагань від України, директор благодійного фонду "Ветеранська десятка" Володимир Гаврилов, у складі команди змагалися троє армійців, один представник Національної гвардії України та двоє ветеранів.

Уперше українські ветерани взяли участь у змаганнях The Cateran Yomp минулого року, тоді команда завоювала п'ять золотих і одну бронзову медаль. Цього року до підготовки команди приєдналися фонд "Ветеранська десятка", Трастовий фонд НАТО, посольство Великої Британії та керівництво Збройних сил і Національної гвардії України.

Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131432
 
   
 Топ коментарі
 
Звичайно це заслуга пана зеленсько. Адже все що відбувається хороше - це його заслуга, а все погане - заслуга Порошенка.
З.И. Хлопцям вітання з медалями, так тримати Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии - Цензор.НЕТ 316
 показати весь коментар
 
Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии - Цензор.НЕТ 3351 Хлопці, ви найкращі! Слава Україні! Героям слава!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это все ещё заслуга мародера порохохряка или это уже заслуга зели?
 показати весь коментар
 
 
Звичайно це заслуга пана зеленсько. Адже все що відбувається хороше - це його заслуга, а все погане - заслуга Порошенка.
З.И. Хлопцям вітання з медалями, так тримати Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии - Цензор.НЕТ 316
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вон оно как, только порохохряк будет недоволен твоим ответом, он же был всегда вдохновителем всех побед спортсменов, первооткрывателем детских садиков и основным благодетелем из своего приватного фонда, хотя гроши в этот фонд крал из бюджета Украины Команда украинских военнослужащих и ветеранов завоевала четыре золотые медали на международных соревнованиях в Шотландии - Цензор.НЕТ 9527
 показати весь коментар
 
 
навіщо розводити срач в подібній темі ?
хіба не достатньо порадіти перемогам наших ветеранів ? чи ти не радієш і тобі хочеться все попсувати ?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
во первых, ты давала зарок со мной не общаться, значит ты сбрехала, ну как мародер порошенко брехал 5 лет подряд, Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії - Цензор.НЕТ 3141 во вторых, это не твое дело, где я оставляю свои комментарии, если кто то их твоих дружков и разводит срач под ними, то спрашивай с них и в третьих, следи за своими комментариями, а то если я начну их комментировать и давать тебе советы, то ты галопом побежишь стучать на ветку админом, ведь провокации, а потом кляузы это твое любимое занятие
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ещё раз повторяю для тех кто на бронепоезде, следи за своими соевыми дружками, которые засрали все ветки своим флудом про зебилов, там ты почему то помалкиваешь, мало того, лайки им ставишь
 показати весь коментар
 
 
Вести из параллельной вселенной мабуть Команда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії - Цензор.НЕТ 9637
 показати весь коментар
 
 
Хлопці, ви найкращі! Слава Україні! Героям слава!
 показати весь коментар
 
 
Слава Українським Героям!!! Вітаю хлопців!!! п. с. я якось пройшов майже без зупинок 45км за 8годин приблизно... ну хлопці теж круті, вважаючи що пораненні!!! З повагою до них!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоКоманда українських військовослужбовців і ветеранів завоювала чотири золоті медалі на міжнародних змаганнях у Шотландії. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору