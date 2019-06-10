 Одна людина загинула внаслідок зіткнення маршрутки та легковика на Рівненщині, - поліція. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області, поліцейські на місці події встановили, що 21-річний житель, водій Mazda 626, з невідомих наразі причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes-Benz сполученням Костопіль-Рівне під керуванням 61-річного жителя села Деражне Костопільського району.

Унаслідок ДТП водій легковика дістав травми, несумісні з життям. Попри вжиті реанімаційні заходи, медикам не вдалося врятувати йому життя.

Крім того, в салоні автомобіля Mazda перебувало троє пасажирів - жителів Луцька.

17-річну дівчину з важкими травмами голови госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Камера зафіксувала наїзд автомобіля поліції на дитину в Конотопі. ВIДЕО

19-річний хлопець дістав відкритий перелом ноги, а 16-річна дівчина - закриту черепно-мозкову травму, забої грудної клітки та хребта. Обох після надання необхідної медичної допомоги відпустили.

У маршрутному таксі, орієнтовно, перебувало п’ять пасажирів, ніхто з них до лікарні не звертався.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Mercedes на єврономерах злетів із дороги і врізався в будівлю столичного ТЦ: водій загинув на місці, пасажирів забрала швидка. ФОТО