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Все про:ДТП (2343) Нацполіція (7670) Рівненщина (426) смерть (3348)

 Одна людина загинула внаслідок зіткнення маршрутки та легковика на Рівненщині, - поліція. ФОТО

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 9 червня близько 12:30 поблизу села Ставок у Рівненській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції області, поліцейські на місці події встановили, що 21-річний житель, водій Mazda 626, з невідомих наразі причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes-Benz сполученням Костопіль-Рівне під керуванням 61-річного жителя села Деражне Костопільського району.

Унаслідок ДТП водій легковика дістав травми, несумісні з життям. Попри вжиті реанімаційні заходи, медикам не вдалося врятувати йому життя.

Крім того, в салоні автомобіля Mazda перебувало троє пасажирів - жителів Луцька.

17-річну дівчину з важкими травмами голови госпіталізовано в реанімаційне відділення місцевої лікарні.

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19-річний хлопець дістав відкритий перелом ноги, а 16-річна дівчина - закриту черепно-мозкову травму, забої грудної клітки та хребта. Обох після надання необхідної медичної допомоги відпустили.

У маршрутному таксі, орієнтовно, перебувало п’ять пасажирів, ніхто з них до лікарні не звертався.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчим слідчого управління розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Одна людина загинула внаслідок зіткнення маршрутки та легковика на Рівненщині, - поліція 01
Одна людина загинула внаслідок зіткнення маршрутки та легковика на Рівненщині, - поліція 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131427
 
 
 Топ коментарі
 
19-летний парень получил открытый перелом ноги, а 16-летняя девушка - закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и позвоночника. Обоих после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.Источник: https://censor.net.ua/p3131427

..открытый перелом ноги- отпущен домой... Один человек погиб в результате столкновения маршрутки и легковушки на Ривненщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2476 ))) крутая у нас скорая медмощь...
сразу нА ноги ставит...)))
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Якщо немає розмітки, як зорінтуватись, де проходить зустрічна полоса. Те, що забражене на фото не відповідає ДСТУ та ДБН. Подібні ДТП в Україні запрограмовані, а втрати перевищують втратам на війні.
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Об'їжджав горби на дорогах з мільярдних внвестицій Укравтодора - за горбами накиданих грошей автобуса не розгледів.
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>17-летняя девушка с тяжелыми травмами головы госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы.



По-видимому, пассажирка на переднем сиденье, и не была пристёгнута (иначе не было бы таких травм головы).


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была бы непристегнута- не было бы головы...
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19-летний парень получил открытый перелом ноги, а 16-летняя девушка - закрытую черепно-мозговую травму, ушибы грудной клетки и позвоночника. Обоих после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.Источник: https://censor.net.ua/p3131427

..открытый перелом ноги- отпущен домой... Один человек погиб в результате столкновения маршрутки и легковушки на Ривненщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2476 ))) крутая у нас скорая медмощь...
сразу нА ноги ставит...)))
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Якщо немає розмітки, як зорінтуватись, де проходить зустрічна полоса. Те, що забражене на фото не відповідає ДСТУ та ДБН. Подібні ДТП в Україні запрограмовані, а втрати перевищують втратам на війні.
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Есть там разметка на втором фото. Плохая, но есть. Як зориентуватысь это водитель потом апостолу Петру будет рассказывать. На таких дорогах скоростной режим нужно не привышать и смотреть в оба глаза, как впрочем, и на любой другой дороге...
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ту "разметку" похоже жигулём нарисовало.
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ой, прошу прощения. то Мазда, оказывается...
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кстати да, железякой нашкрябало. Блин и не подкопаешся теперь к дорожникам. Сразу скажут, мол, вот и разметка есть...
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Цензор.НЕТФотоПодіїОдна людина загинула внаслідок зіткнення маршрутки та легковика на Рівненщині, - поліція. ФОТО
 
 
 
 
 
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