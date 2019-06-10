 Бункер управління ЧАЕС, "міст смерті", будинок пожежника Ігнатенка, - туроператори розробили програму місцями подій серіалу "Чорнобиль". ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, екскурсії в Чорнобильську зону відчуження водять більш як десять років. З року в рік турпотік зростає. 80% візитерів становлять іноземці.

Після виходу мінісеріалу "Чорнобиль" кількість запитів на екскурсію в зону збільшилася на 30-40%. У 2019 туроператори розраховують вийти на показник 150 тисяч туристів на рік.

Для того, щоб впоратися з таким потоком, Держагентству з управління Зоною відчуження необхідно вирішити питання з розширенням і оновленням пунктів пропусків в Зону.

Туристична точка на КПП "Дитятки" на в'їзді в Зону.

Сувеніри переважно розраховані на іноземних туристів.

Туристам пропонують враження - поїздку на броньованій розвідувальній дозорній машині, на якій працювали ліквідатори в 1986-му.

Також телеоператори порушують питання, про те, щоб їхні гіди мали право вести екскурсію не тільки по Зоні, а й на тій частині ЧАЕС, куди пускають туристів. Гідеса "Чорнобиль Тур" Катерина Асламова розповіла, що на станції до групи приставляється менеджер, який володіє величезною кількістю інформації.

"Але цей співробітник працює на станції 5-10-15 років, і говорить те, що прописано в офіційних документах. Були ситуації, коли вони подавали застарілу інформацію, яка не зовсім відповідає міжнародним розслідуванням про причини аварії. Насправді було багато проектних помилок самого реактора, зекономлених на будівництві грошей. Так, дах був покритий бітумом, який плавився після аварії. Коли туристи запитують про щось подібне, то у відповідь вони чують непевні фрази з розряду "все було добре". І будь-які спроби туристів дізнатися деталі проекту нового конфайнмента наштовхуються на такі ж нечіткі відповіді", - пояснює вона.

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Крім того, є кілька проектів з внесення об'єктів Зони в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, місто Прип'ять, об'єкт "Дуга" і кілька унікальних технічних споруд, створених спеціально для ліквідації наслідків катастрофи.

Також Україна має вирішити питання увічнення пам'яті героїв і жертв катастрофи. Сьогодні їм стоїть кілька пам'яток, які не пропонують загальної рефлексії над подіями. При цьому про долю автохтонного населення, яке було змушене покинути свою малу батьківщину, практично не згадується. Так, Меган Нолан, оглядачка Guardian, назвала непорозумінням відсутність у Зоні історичного контексту і атмосфери шанування героїв і постраждалих. З іншого боку, багато туристів залишають позитивні відгуки про екскурсії і дякують за позбавлення від страхів перед радіацією.

Чорнобильська зона відчуження огороджена колючим дротом. 10-кілометрова зона навколо станції - так звана промислова частина, при в'їзді в неї біля села Лелів є ще один КПП. Інша частина зони визнана природним заповідником. Перед відвідуванням цього місця кожен турист підписує суворі умови з радіаційної безпеки, які зобов'язується дотримуватися. Зі свого боку супровідники інформують про рівень дози, який найчастіше нижчі, ніж у Києві.

Зйомки серіалу відбувалися у Вільнюсі та Києві, які стали вулицями Прип'яті, Москви і Мінська, а також місцями подій, які переживали очевидці трагедії.

Колись Прип'ять називали містом троянд, бо їх тут було дуже багато. Тепер ці квіти можна побачити хіба що на доглянутих територіях навколо промислових і адміністративних будівель.

Місця дії з серіалу за хронологією появи:

Прип'ять. Пожежна частина і гуртожиток поруч. На другому поверсі проживали Василь і Людмила Ігнатенки, чия історія у викладі білоруської письменниці Світлани Алексієвич показана у фільмі. Василь - пожежник, який одним з перших прибув на станцію для гасіння даху реактора. Василь помер від променевої хвороби. Вагітна Людмила доглядала його у московській лікарні. Уже після смерті чоловіка вона народила дівчинку, яка, як вважається, взяла весь удар від радіації на себе і прожила кілька днів.

Фото: wikimapia.org.

У фільмі показано, що Ігнатенки жили в квартирі, а не в гуртожитку. Саме з цих кадрів починається серіал. Вибух на станції глядач бачить через вікно квартири Ігнатенків.

Прип'ять. Так званий "білий дім" на проспекті Леніна, в якому жив директор станції Віктор Брюханов. Тут серед ночі його розбудив телефонний дзвінок з повідомленням про аварію. На це звертають увагу гіди. Тобто, вибухової хвилі від аварії не було, тому вночі про катастрофу могли дізнатися тільки ті, хто з якихось причин не спав. Отже, на ранок чутки про аварію серед населення міста почали поширюватися завдяки тому, що в медсанчастину привезли постраждалих пожежників і персонал станції.

Бункер управління в адміністративній будівлі ЧАЕС. Сьогодні цей бункер виконує ту ж функцію. Але в 1986 році не було одного довгого столу, стояв ряд маленьких канцелярських столів. Тут вночі після катастрофи засідало начальство ЧАЕС, намагаючись визначити проблему. У серіалі показано, що керівництво станції легковажно поставився до того, що відбувається.

Один з тодішніх керівників станції, Сергій Парашин, розповів про перебіг подій, характер тих, хто був тієї ночі в бункері, і порівняв з показаним у кіно. На момент аварії Парашин очолював партійний комітет ЧАЕС, тому вважався керівником станції по партійній лінії.

"Директор станції Віктор Брюханов з'явився на станції через 40 хвилин після аварії. Він приїхав із заступником секретаря міського комітету партії Веселовським. Вони зайшли в кабінет Брюханова. Я приїхав із Воробйовим, начальником цивільної оборони. У пам'яті відбилося: коли ми піднімалися по сходах, побачили, як знерухомлену людину в білій формі несли на носилках (пізніше він загинув від травм). Це враження дуже сколихнуло. Одночасно директор взяв ключі і ми спустилися в це приміщення. Через годину з'явилися всі начальники цехів. Завдання було зрозуміти, що сталося. Загальна картина з'явилася тільки через 4 або 5 годин, коли почали бачити своїми очима, що сталося. Інформація була абсолютно суперечлива. Турбінний цех доповідав одне, електричний цех - інше. Тому у керівництва станції не було уявлення, що сталося.

Головний інженер Фомін з'явився тільки через три години, не знаю, чим він займався тієї ночі. Директор станції за професією енергетик. Він розумів, що таке виробництво електроенергії. Але проблема була в тому, що головний інженер - електрик, він не мав ядерної освіти. Тому головний інженер, сидячи тут, не приносив користі.

Дятлов (заступник головного інженера, який відповідає за проведення експерименту на станції. – Ред.) також з'явився приблизно через три години. Відмінно пам'ятаю, він увійшов і сказав: "Я не розумію". Потім прийшов заступник головного інженера з науки, і сказав те саме. Це принципово. Директор мусить зрозуміти, що сталося, за доповідями підлеглих. Тобто, шок був такий, що люди не розуміли.

У фільмі всі прізвища збережені. Не кожна людина відповідає характеру, показаному в фільмі, але в цілому так. Брюханов у житті і у фільмі - це різне. Він витримана, спокійна, інтелігентна людина. Він не заперечував своєї провини, директор завжди винен. Головний інженер сидів у тіні, як і в кіно. Дятлов не поводився так бридко, як показано у фільмі.

За інформацією, яку я отримував, в реальності персонал діяв більш активно. Персонал діяв за інструкцією. Всі команди з управління оперативного персоналу дає начальник зміни станції. Вони стикаються з аварією і намагаються зрозуміти, що відбувається. У фільмі ми це якоюсь мірою спостерігаємо. Персонал подавав воду в реактор, це записано всюди. У всіх регламентах написано, що реактор повинен бути надійно охолоджений. І це завдання виконувалася на інстинктивному рівні.

Начальник радіаційного цеху доповідав, що відбувається з рівнем радіації. Рівні радіації виявилися такими, що було важко повірити. Я теж не міг повірити. Один з висновків мав бути такий: при таких великих аваріях має бути запас свіжих людей, які можуть подивитися на проблему з боку", - розповів він.

Ліквідатор Олексій Бреус, оператор 4 енергоблоку з ранкової зміни 26 квітня, підтвердив, що на станції спершу не було точних дозиметрів, здатних показати катастрофічний рівень забруднення: "Брюханов базувався на тій інформації, яку йому давали підлеглі на підставі тих приладів, які були у них в наявності - з обмеженою шкалою вимірювання".

"Міст смерті" на в'їзді до Прип'яті, на якому, за версією авторів серіалу, в ніч аварії збиралися жителі міста, щоб подивитися на пожежу. З моста дійсно видно реактор, але сьогодні він лише трохи проглядається через хащі. Цей епізод швидше за все є художньою вигадкою. Автори фільму, намагаючись передати, трагедію невідання небезпеки, зобразили несамовиту сцену, як на мосту серед ночі зібралися люди, серед іншого, з немовлятами, у що важко повірити. Тим більше смішним виглядає велика кількість алкоголю, який глядачі пожежі пили з жерстяних кухлів.

Однак Олексій Бреус розповідає, що люди, які приходили спеціально подивитися на пожежу, були, проте, не вночі: "Я точно знаю одного чоловіка, який тут тоді вночі гуляв з дівчиною. Але він спеціально не ходив, просто гуляв. У результаті опинився в лікарні зі мною в одній палаті. Знаю ще випадок, як студент їздив в ліс спеціально подивитися на пожежу, але вранці. Так у нього навіть променева хвороба була".

Готель "Полісся", в якому жив академік Валерій Легасов. Зокрема, автори серіалу показали, як Легасов у барі п'є горілку (яка, як вважалося в народі, захищає від радіації). Критики підкреслюють неточність: ще в 1985 році був введений "сухий закон", а самогоном в барі готелю навряд чи торгували, тому епізод не міг бути в реальності.

Фото: wikipedia.org.

Медсанчастина міста Прип'ять. Туди привезли перших постраждалих від аварії - пожежників і співробітників станції. Досі в підвалі лежить одяг пожежників, тому фон там підвищений, а сам підвал законсервований. Автори серіалу показали емоційні кадри, як дружини і родичі пожежників намагалися прорватися до постраждалих, але їх не пускали. Хоча очевидці стверджують, що паніки в місті не було, бо офіційно про серйозність аварії не повідомлялося населенню. Інформація циркулювала на рівні чуток.

Фото: ribalych.ru.

Вулиці Прип'яті. Ними вночі гуляли Валерій Легасов і Борис Щербина - заступник голови Ради міністрів СРСР, який відповідає за ліквідацію наслідків аварії. За ними нібито, не ховаючись, стежили співробітники КДБ. З розсекречених документів КДБ, що зберігаються в галузевому архіві СБУ, випливає, що співробітники радянських спецслужб діяли більш тонко і непомітно, залучаючи до своєї роботи агентів з числа співробітників станції. Хоча ліквідатори згадують, що з ними КДБ проводило профілактичні бесіди, а також здійснювало нібито таємні операції, що дублюють офіційні дії ліквідаторів з вимірювання радіаційного фону.

Фото: chernobyl-heart.com.

Закинуті села. Жителів Прип'яті евакуювали вдень 27 квітня, наступного дня після аварії. За словами Парашина, обласна влада підготували автобуси для вивезення людей ще 26 квітня, але команда з Москви прийшла тільки наступного дня. Через кілька днів, переважно на початку травня, вивезли також населення Чорнобиля і сіл в 30-кілометровій зоні навколо станції.

Медпункт села Поліське.

У фільмі є епізод, як місцева бабуся не хотіла їхати, не боячись "того, чого не може побачити" - після всіх воєн і репресій, які в 20 столітті пережили люди СРСР і тодішньої України зокрема.

Поля, на яких розміщувалися табори ліквідаторів. У фільмі показаний табір військовослужбовців, які виконували різні роботи з усунення наслідків катастрофи. Акцент у серіалі зроблений на ліквідаторів, які вбивали домашніх тварин, чия шерсть була радіоактивною. Командир взводу радіаційної розвідки, військовий 25-ї бригади, який в 1986 році заміряв рівні радіації в різних районах зони, спростовує цей факт. За його словами, вбивством тварин займалися цивільні, а не військові. Також він заявив, що у військовому таборі не було алкоголю, тоді як у фільмі яскраво показані цілі ящики горілки, яка вільно доступна будь-кому.

Колись тут було колгоспне поле.

Водночас з розсекречених архівів КДБ видно, що попри сухий закон, було знято заборону на продаж червоного вина. Крім того, в спогадах ліквідаторів, що базувалися не у військовому таборі, а в Прип'яті та інших районах зони, алкоголь все ж роздавали.

Четвертий енергоблок ЧАЕС, на якому сталася аварія. У 2017 році на нього насунули сучасний конфайнмент "Укриття". В останній, п'ятій серії, автори фільму реконструювали хід подій, які призвели до аварії, і пояснили її причини.

"Хід подій показаний правильно, - вважає Парашин. - Вертоліт впав в інший час, але він падав. Графіт був. Легасов не літав. І він не такий, не знав реактор. Але він високого рівня хімік, тому розібрався що до чого. В фільмі 5 серія дуже цікава. Дуже важко розповісти про радіоактивність, про аварію, про негативну і позитивну радіоактивність, про йодну яму. У фільмі використані червоні і сильні таблички, і це хороша знахідка. Бо раніше я ніде не бачив хорошого пояснення. А в цьому фільмі вони знайшли спосіб, тому остання серія мені сподобалася. Суд був, звичайно, не такий, я був там свідком ... Заступник головного інженера Дятлов, який відповідав за проведення експерименту тої ночі, був жорсткий, надмірно твердий з персоналом. Його слухали всі неухильно, тому що його боялися. Це можливо не дозволило оперативному персоналу бути більш наполегливим і припинити повільне зниження потужності раніше. Якби реактор зупинили раніше, то, може, нічого б і не сталося. Але Дятлов хотів завершити цю процедуру. Диспетчер по всій енергосистемі країни - це закон для начальника зміни станції. Заявка була і диспетчер не давав дозволу (на зниження потужності. - Ред.). А якби диспетчер дав дозвіл вчасно, то думаю, що теж нічого не було б. Ось це очікування обстановки призвело до того, що проявився ключовий недолік реактора. А ключовий недолік в тому, що на певному рівні потужності він набував такої властивості, що вибухав. Але цього персонал не знав".

Під саркофагом на дозиметрі понад 1 мікрозіверта. Київська норма - 0,3 мкЗв.

Оцінюючи серіал в цілому, Парашин відзначає точність передачі причин і ходу аварії в технічному плані, а також показу вад авторитарної системи:

"Паніка не допускалася. Є перегин в інший бік: оскільки не має бути паніки, то й не має бути і інформації. У результаті телефони були заблоковані, залишилася тільки внутрішній зв'язок. Ми, які виросли в Радянському Союзі, сприймали це як природний процес. І в цому великий гріх системи Радянського Союзу. І фільм хороший тим, що показує: закрита система не може існувати, бо немає конкуренції. У фільмі це показано правильно, хоча і з перебором. Ми мусимо бути сьогодні вдячні, що не живемо в СРСР. Я з жахом дивлюся на те, що відбувається в Росії - вона поступово схиляється до тієї ж системи контролю населення ... Жодна система не може працювати без контролю. За радянських часів контроль атомної енергетики був тільки з боку міністерства. Зараз у нас є регулюючий орган - Інспекція ядерного регулювання".