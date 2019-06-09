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 Mercedes на єврономерах злетів із дороги і врізався в будівлю столичного ТЦ: водій загинув на місці, пасажирів забрала швидка. ФОТО

У ніч на 9 червня в Голосіївському районі столиці автомобіль Mercedes на іноземній реєстрації на закругленій проїжджій частині злетів із дороги і протаранив прибудову торгового центру. У салоні було п'ять осіб, водій загинув на місці.

Про це повідомляє Інформатор, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, автомобіль їхав на великій швидкості в бік вулиці Заболотного. За поки що невстановленої причини водій не зміг вписатися в поворот і вилетів на парковку біля ТЦ "Домосфера". На шляху у машини виявилася прибудова, в яку Mercedes і влетів.

Від удару водій легковика помер на місці. Чотири його пасажири, зазнали травм різного ступеня тяжкості, але вижили. Їх відвезли в лікарню кілька карет швидкої допомоги. Також на місце події прибули рятувальники ДСНС і кілька патрульних екіпажів. Слідчим належить з'ясувати причину і обставини аварії.

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Mercedes на єврономерах злетів із дороги і врізався в будівлю столичного ТЦ: водій загинув на місці, пасажирів забрала швидка 01
Mercedes на єврономерах злетів із дороги і врізався в будівлю столичного ТЦ: водій загинув на місці, пасажирів забрала швидка 02
Mercedes на єврономерах злетів із дороги і врізався в будівлю столичного ТЦ: водій загинув на місці, пасажирів забрала швидка 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131368
 
Цензор.НЕТФотоПодіїMercedes на єврономерах злетів із дороги і врізався в будівлю столичного ТЦ: водій загинув на місці, пасажирів забрала швидка. ФОТО
 
 
 
 
 
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