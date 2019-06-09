 Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві. ФОТО

Про це повідомляє командування армії Литви, передає Цензор.НЕТ.

Метою навчань, в яких задіяні підрозділи Збройних сил Литви, а також особовий склад і техніка союзників по НАТО, є інтеграція всіх цих сил і засобів в єдину бойову систему, здатну ефективно планувати і виконувати бойові завдання, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в найбільших для Литви в поточному році маневрах, крім литовських військових, беруть участь військовослужбовці США, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Чехії та Естонії. Частина з них входить до складу розквартированого в Литві зведеного батальйону НАТО передового базування.

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У збройних силах повідомляють, що навчання відбудуться на полігоні в районі міста Пабраде (східна частина Литви біля кордону з Білоруссю) та на полігоні Гайжюнай (центр країни). Військова техніка з місць постійної дислокації в район навчань відбудуться цивільними автострадами в супроводі військової поліції.

Зазначається, що частина епізодів маневрів відбудеться за погодженням з місцевою владою на прилеглих до полігонів цивільних територіях.

Військові маневри Gelezinis Vilkas 2019 триватимуть два тижні, йдеться в повідомленні.



