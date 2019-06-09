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 Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві. ФОТО

Військові маневри Gelezinis Vilkas 2019 (Залізний вовк-2019) за участю близько 4 тис. військовослужбовців із 10 країн і понад тисячу одиниць техніки почалися в Литві.

Про це повідомляє командування армії Литви, передає Цензор.НЕТ.

Метою навчань, в яких задіяні підрозділи Збройних сил Литви, а також особовий склад і техніка союзників по НАТО, є інтеграція всіх цих сил і засобів в єдину бойову систему, здатну ефективно планувати і виконувати бойові завдання, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в найбільших для Литви в поточному році маневрах, крім литовських військових, беруть участь військовослужбовці США, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Чехії та Естонії. Частина з них входить до складу розквартированого в Литві зведеного батальйону НАТО передового базування.

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У збройних силах повідомляють, що навчання відбудуться на полігоні в районі міста Пабраде (східна частина Литви біля кордону з Білоруссю) та на полігоні Гайжюнай (центр країни). Військова техніка з місць постійної дислокації в район навчань відбудуться цивільними автострадами в супроводі військової поліції.

Зазначається, що частина епізодів маневрів відбудеться за погодженням з місцевою владою на прилеглих до полігонів цивільних територіях.

Військові маневри Gelezinis Vilkas 2019 триватимуть два тижні, йдеться в повідомленні.

Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві 01
Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131367
 
   
 Топ коментарі
 
Литва не Україна. Литовці першими повстали проти союзу і пішли в НАТО. Респект.
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Ksenia VB - техника, как техника....

Нам национальное руководство нужно....
Такое же как в Литве, хотя там завезенных когда то орков тоже до хрена...
Но ведь смогли они...
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все же паспорт негражданина очень полезная вещь
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Литва не Україна. Литовці першими повстали проти союзу і пішли в НАТО. Респект.
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Те, кому важна была безопасность - сейчас в НАТО, а те, кто хотел одной жопой на двух стульях - сейчас поучили войну. Если бы кучма при подписании Будапешта поставил условие - Украина в НАТО, то нас бы раньше прибалтов туда взяли.
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Яке НАТО в ті роки? Вчорашні савєцкіє люді боялись його як чорт ладана. Згадай скільки років в ВР сиділи камуняки і кричали НАТО НЕТ!
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вони і сьогодні прагнуть туди повернутися, всі ті люди Кравчука, Кучми тощо. В нас інших немає, а ті що зараз будуть в опозиції
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Таки да. Риганали з камуняками нікуди не ділись, вони тут і чекають свого часу.

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дымят не хуже адмирала кузнецова...из сибирской нефти топливо забористое
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Будет! Все Будет!!! кацапам в рот переворот!!! Будет!!!
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Zelezny volk i jest brigada ona samaja lucaja v Litve.Tam vsio kak u nemcev u nix oruzyje,podgotovka nicem nexuze nemcev
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Яка техніка...
Нам би таку.
Тренуйтеся, союзники.. Звір лютий та підступний під вашими кордонами.
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Ksenia VB - техника, как техника....

Нам национальное руководство нужно....
Такое же как в Литве, хотя там завезенных когда то орков тоже до хрена...
Но ведь смогли они...
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думаю, ваші дійдуть лише вглиб - на 2 м в землю Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві - Цензор.НЕТ 4523
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Приходу ваших очень обрадуются Моторило и Кабздон , ускорьте темп чмошники кацапские , они вас уже заждались, спаёте там абнявшись Этат день пабеди
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литвин - но вас же путин защитит...

В чем проблема то?
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на вас хтось окромя росєюшкі нападає ?
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Ksenia VB - немецкий Рейх наверное...

Ему же нужно жизненное пространство белорусских болот...
План Барборосса - слышали?
литвин пишет из прошлого, из 1939-го года...., до оккупации Польши советско-немецкими войсками остается меньше 3-х месяцев...
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Пока никто. Все знают, мы цацкаться(как другие) не будем. Пуля в лоб от беларуского партизана всем достанется.
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Особенно селянину, который хлеба только 5 кг , а не хоть полцентнера смог отдать. У него ж в отличие от окуппанта оружия нет.
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Da budet u vas bomba jadernaja atomnaja stancija.Pravda tolko ne znaju kto ot vas budet elektricestvo pokupat my tak tocno net
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Электричество, хлеб нашей промышленности. Мы полностью ее используем с удовольствием сами. Электромобили, отопление, да много чего сейчас на электричестве. Кизяки, валежник, это не для нас.
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Togda otlycno my sami toze delajem elktricestvo no bezoopasnoje otlycyje ot jadernoj stanciji.
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да цапы же стоят и по цапскому проекту - жахнет мало не покажется - если они при стоительстве уже роняют реактор при установке - шо дальше будет,трещину в фундаменте как думаешь заделали или исправили?
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в Литві ще з радянських часів є Ігналінська атомна електростанція
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В Литве критикуют строительство АЭС в Беларуси


Игнали́нская а́томная электроста́нция (лит. Ignalinos atominė elektrinė) - остановленная атомная электростанция на северо-востоке Литвы, действовавшая 26 лет: с 31 декабря 1983 года по 31 декабря 2009 года[1]. За время эксплуатации оба энергоблока выработали 307,9 млрд кВт·ч электроэнергии (из них первый блок - 137,7, второй блок - 170,2)[2]. Станция находится на южном берегу озера Друкшяй (лит. Drukšiai), в Висагинском самоуправлении, около города Висагинас, прежде территория электростанции относилась к Игналинскому району, отсюда произошло её название.
Существуют планы постройки к 2021 году Литвой, Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рядом с остановленной ИАЭС новой Висагинской АЭС[3], но пока нет денег на демонтаж ИАЭС[4], а проект новой станции приостановлен из-за неблагоприятной ситуации на рынке для продажи электроэнергии.

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вот вам инфа - почитайте если интересно - Конфликт Литвы и Белоруссии из-за строительства АЭС
https://lt.sputniknews.ru/trend/ltby_nuclear_conflict_05272016/

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nebudet u nas jadernoj stanciji,my rabotajem na alternativnami projektami.Ne tolko rabotajem no i mnogo uze zdelano nad etim.Vot eta dva raza mocnej cem dopsutim hidrostancija riadom u nas.Na 3000 ha plocadi vody budet pomecena.2021 budet explataciji.Eto odin primer,jest parki melnic i t.d
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В Литве их по закрывали ,и теперь критикуют.
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Мы много чего строим, заводы, фабрики, электростанции, дома, стадионы, дороги, всего не перечесть.
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правильно, нужно повышать привлекательность региона для московских захватчиков
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опять немецкие танки на советской земле))
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Чинганчгук - продалась Литва за печенки агрессивному блоку НАТО...

Да вообще все вокруг Расеюшки продались....
Незабудимнепрастим... Масштабные учения НАТО Железный волк-2019 стартовали в Литве - Цензор.НЕТ 7815 !!!
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мабуть не бачили мультиків про гіперзвукові вундервафлі
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Миротворців не буде.Вимагайте ,щоб ЗЄ звільнив захоплені царем ****** території України.
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Как он освободит? Пойдет с толстым и лысым в штыковую атаку во главе добровольческих батальонов? Или может очередную волну мобилизации тысяч так на 300 объявит? Вариантов то силового освобождения так что б реально, а не потрындеть - помечтать нет, пока "рашка" не изголодается и согласится на обмен "вывод войск" в обмен на "продовольствие + долгосрочные кредиты".
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Ви не відповідайте за ЗЄ.Це його ОБОВ'ЯЗОК звільнити територію від окупантів.Порошенка прибрали,бо він ВСЕ робив,щоб ввели миротворців.
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І ще.Не знає як звільнити окуповану територію,то хай ЗЄ йде на ...
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О.к., Порошенко все делал чтобы ввести миротворцев (российских, какие еще согласятся?! вряд ли норвежцы ). Но что это дало б? Линия разграничения еще б на километров 30 вглубь украинской территории отодвинулась?
Порошенко ничего!!! Еще раз повторю ничего реального (!!!) не сделал, чтоб вредило ордло и интересам России в регионе. Воду не перекрыл, електрику не отключил, ... на счет того входят ли конхветки "рашен" в пайки обдроченцев писать не буду, не знаю.
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Это "миротворцы" сказали или Порошенко ?
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парашенка все делал, чтобы 90% украинцев стали беднее, а его карманы больше... И нас рать ему было на Украину. Соевую тварь с его бандой надо судить!
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все же паспорт негражданина очень полезная вещь
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+100%
нам би так зробити.. негромадянин - не голосуєш ні за що, просто живеш собі як рослина..там де посадили))
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Пошел 12-й день с момента прекращения работы российской (советской) системы раннего ракетного оповещения "Периметр".
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На прошлой неделе видел эту колонну "леопардов", км 30 до польской границы. Удивило, что своим ходом и по скоростной трассе шла колона.
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Я так понял, у них прорезиненная штатная обувь.
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Потрібно вже всі НАТІВСЬКІ навчання називати своїми іменами:
"Смерть москалям"
"Москоляку на гілляку" Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві - Цензор.НЕТ 8584
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пративные - это про недневных с косметичками
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Росія ставить за мету не допустити Україну та інші пострадянські країни в НАТО. Прикладає максимум дипломатичних, економічних і військових зусиль у цьому напрямку. І який результат ми бачимо ? Росіянин, відкрий очі і подивись, політика Кремля провальна, а ..уйло - ідіот ?
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В войнушку литовцы решили поиграть. Советский сапог сменился натовскими сапогами. Про независимость вообще молчу.
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Eto nasa delo.Nato i jest my v tom cysle.Obcymi usylimi pabjiom fasystov Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві - Цензор.НЕТ 1604
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а что по-твоему независимость ?
возможность состоять в Таёжном союзе ?
или посылать всех нах,дёргая за кольцо ядерной гранаты?
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Цензор.НЕТФотоЗа кордономМасштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві. ФОТО
 
 
 
 
 
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