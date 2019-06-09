 Масштабні навчання НАТО Залізний вовк-2019 стартували в Литві. ФОТО

Про це повідомляє командування армії Литви, передає Цензор.НЕТ.
Метою навчань, в яких задіяні підрозділи Збройних сил Литви, а також особовий склад і техніка союзників по НАТО, є інтеграція всіх цих сил і засобів в єдину бойову систему, здатну ефективно планувати і виконувати бойові завдання, йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в найбільших для Литви в поточному році маневрах, крім литовських військових, беруть участь військовослужбовці США, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Чехії та Естонії. Частина з них входить до складу розквартированого в Литві зведеного батальйону НАТО передового базування.
У збройних силах повідомляють, що навчання відбудуться на полігоні в районі міста Пабраде (східна частина Литви біля кордону з Білоруссю) та на полігоні Гайжюнай (центр країни). Військова техніка з місць постійної дислокації в район навчань відбудуться цивільними автострадами в супроводі військової поліції.
Зазначається, що частина епізодів маневрів відбудеться за погодженням з місцевою владою на прилеглих до полігонів цивільних територіях.
Військові маневри Gelezinis Vilkas 2019 триватимуть два тижні, йдеться в повідомленні.
Нам би таку.
Тренуйтеся, союзники.. Звір лютий та підступний під вашими кордонами.
Нам национальное руководство нужно....
Такое же как в Литве, хотя там завезенных когда то орков тоже до хрена...
Но ведь смогли они...
В чем проблема то?
Ему же нужно жизненное пространство белорусских болот...
План Барборосса - слышали?
литвин пишет из прошлого, из 1939-го года...., до оккупации Польши советско-немецкими войсками остается меньше 3-х месяцев...
Игнали́нская а́томная электроста́нция (лит. Ignalinos atominė elektrinė) - остановленная атомная электростанция на северо-востоке Литвы, действовавшая 26 лет: с 31 декабря 1983 года по 31 декабря 2009 года[1]. За время эксплуатации оба энергоблока выработали 307,9 млрд кВт·ч электроэнергии (из них первый блок - 137,7, второй блок - 170,2)[2]. Станция находится на южном берегу озера Друкшяй (лит. Drukšiai), в Висагинском самоуправлении, около города Висагинас, прежде территория электростанции относилась к Игналинскому району, отсюда произошло её название.
Существуют планы постройки к 2021 году Литвой, Латвией, Эстонией и японской компанией Hitachi рядом с остановленной ИАЭС новой Висагинской АЭС[3], но пока нет денег на демонтаж ИАЭС[4], а проект новой станции приостановлен из-за неблагоприятной ситуации на рынке для продажи электроэнергии.
не знав, що Ігналінська - всьо
https://lt.sputniknews.ru/trend/ltby_nuclear_conflict_05272016/
Да вообще все вокруг Расеюшки продались....
Незабудимнепрастим... !!!
Порошенко ничего!!! Еще раз повторю ничего реального (!!!) не сделал, чтоб вредило ордло и интересам России в регионе. Воду не перекрыл, електрику не отключил, ... на счет того входят ли конхветки "рашен" в пайки обдроченцев писать не буду, не знаю.
нам би так зробити.. негромадянин - не голосуєш ні за що, просто живеш собі як рослина..там де посадили))
"Смерть москалям"
"Москоляку на гілляку"
возможность состоять в Таёжном союзе ?
или посылать всех нах,дёргая за кольцо ядерной гранаты?