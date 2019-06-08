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Все про:Дніпропетровськ (1036) спорт (714) тріатлон (4) змагання (141)

 Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019. ФОТОрепортаж

У суботу, 8 червня, розпочався дводенний міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019.

Як повідомили Цензор.НЕТ організатори, ця масштабна спортивна подія відбувається в межах програми мера Бориса Філатова "Дніпро - спортивна столиця". Під час фестивалю Dnipro Triathlon Fest 2019 відбувається також один з етапів Кубка Європи з тріатлону.

На Фестивальному причалі за першість змагаються близько 600 учасників, зокрема і зірки спорту - учасники Олімпійських ігор, призери Кубка світу і чемпіони Європи з 25 країн світу.

"Для міста проведення таких авторитетних міжнародних змагань є дуже важливим, адже про Дніпро дізнаються в усьому світі. До нас приїздять не лише спортсмени з інших країн, а й вболівальники, яким цікаво подивитися та дізнатися більше про наше місто. Зрештою, ми підійшли до того, що у Дніпрі як у великому сучасному мегаполісі можна і необхідно влаштовувати на високому міжнародному рівні не лише спортивні змагання, а й багато інших заходів", - сказав заступник міського голови Олександр Шикуленко.

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У Європейському тріатлонному союзі оцінили високий рівень організації змагань. Дніпро вже вдруге отримує за це нагороду.

"Ми вручаємо нагороду лише тоді, коли бачимо, що рівень організації змагань відповідає міжнародним стандартам. Є певні критерії оцінювання: це і місце проведення, зони старту та фінішу, і те, як подію висвітлюють у ЗМІ, рівень безпеки, навіть загальна атмосфера змагань має значення. У Дніпрі все відбувається на найвищому рівні, тому нагорода цілком справедлива. Якщо порівнювати, наприклад, то минулого тижня ми були на змаганнях у місті Верт (Нідерланди), рівень організації там був таким же високим, як і тут", - зазначив представник Європейського союзу тріатлону Герві Граднер.

Міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 охоплює три етапи: плавання, велоперегони та біг. У рамках Кубка Європи учасники мають пропливти 750 метрів, потім проїхати на велосипеді 20 км та пробігти дистанцію довжиною 5 км. А любителі змагатимуться на олімпійській дистанції загальною протяжністю у 51 км.

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Втретє у Дніпрі разом із Dnipro Triathlon Fest для любителів відбуватимуться Кубок Європи серед професіоналів - 2019 Dnipro ETU Sprint Triathlon European Cup та Кубок Європи серед юніорів - 2019 Dnipro ETU Junior Triathlon European Cup. Також традиційно у другий день фестивалю, 9 червня, на глядачів чекає Дитяча тріатлонна ліга, де змагатимуться найменші учасники.

Вперше в рамках Кубка Європи з тріатлону організовано естафету Mixed Relay серед юніорів, яка проводиться в командах із 4 осіб - двох хлопців та двох дівчат. Вони беруть участь у дистанційному тріатлоні на суперспринті.

Спостерігати за перебігом змагань та вболівати за спортсменів можуть всі охочі. 

Зазначимо, що 8 червня з 11:00 до 20:00 та 9 червня з 8:30 до 17:00 у зв’язку з проведенням етапу Кубка Європи з тріатлону та фестивалю Dnipro Triathlon Fest 2019 буде перекрито рух транспорту за маршрутом: Фестивальний причал (транзитна зона) – вул. Січеславська Набережна у напрямку до Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту – вул. Набережна Перемоги – розворот і підйом до монумента "Вічна Слава"  вулицею 6-ї Стрілецької дивізії – розворот праворуч і спуск вулицею 6-ї Стрілецької дивізії – вул. Набережна Перемоги – розворот ліворуч на вул. Січеславську Набережну до Державного цирку – розворот праворуч на перехресті з вул. Князя Володимира Великого – вул. Січеславська Набережна до Фестивального причалу (транзитна зона).

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У зв’язку з цим внесено зміни до схеми руху та режиму роботи деяких маршрутів громадського автобусного та електротранспорту. 8 червня з 11:00 до 20:00, а також 9 червня (на весь день) буде призупинено рух тролейбусних маршрутів №10 та №12.

РОЗКЛАД ФЕСТИВАЛЮ на 9 червня (локація: Фестивальний причал)
- 7:30-9:00 – видача стартових пакетів для аматорів (лише іногородні учасники);
- 9:00 – дитяча тріатлонна ліга;
- 9:30 – перевірка атлетів-аматорів;
- 11:00 – старт аматорів на олімпійській дистанції;
- 11:05 – старт аматорів на спринтерській дистанції і тріал, паратріатлети;
- 15:00 – Dnipro ETU Mixed Relay Junior Triathlon European Cup – старт;
- 17:00 – церемонія нагородження.

Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 01

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Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 02
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 03
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 04
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 05
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 06
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 07

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Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 08
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 09
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 10
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 11
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 12

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Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 13
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 14
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 15
Два дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019 16

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131354
 
   
 Топ коментарі
 
Я конечно же люблю спорт. Но бесконечное перекрывание улиц непрекращающемся ремонте моста, одновременном закрытии половины городских центральных улиц с километровыми пробками на выходных да и не только просто уже утомило. Филатов заигрался в местного божка.
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А тут фестивалять наче і немає війни.
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Я конечно же люблю спорт. Но бесконечное перекрывание улиц непрекращающемся ремонте моста, одновременном закрытии половины городских центральных улиц с километровыми пробками на выходных да и не только просто уже утомило. Филатов заигрался в местного божка.
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завтра во Львове марафон. тоже пол города перекроют.
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здавалося б, до чого тут Зеленський?
популяризація шаурми призвела до збільшення продажу цього продукту, що збільшило надходження до міського бюджету, що дозволило місцевій владі провести міжнародні змагання
от, яка від Зеленського користь!
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Завтра начнут скупать кресты и воздвигать их на каждом углу!
Напиши книгу "Маркетинг от Гундяя", озолотишься.
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Та да. И "суды" в лепрозории:
Kavkaz Center
‏@newkc14
7 июн.
Еще
Кривосудие по-российский. Ингуша Тимура #Тумгоева, которого Украина выдала России, "судят" на основании показаний "секретного свидетеля". Он сообщил что Тумгоев якобы "рассказал ему что был боевиков в #Сирии". Еще одним обвинением стало то что Тумгоев воевал на стороне #Украины

Иуда луценко позволяет себе еще рот о чем-то открывать...
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Вот именно!
А еще выборы какие-то устраивают!
Порошенко - генералисимус, всех к станку, врагов к стенке!
Жаль Сибири нет в Украине.
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старайся
будеш паінькой - присвоять черговий номер d6e7afe3
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоДва дні змагань і близько 600 учасників, - у Дніпрі почався міжнародний фестиваль Dnipro Triathlon Fest 2019. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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