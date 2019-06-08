 Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У схемі було задіяно митників, прикордонників і працівників митної служби іншої країни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.
Корупційна схема була викрита і задокументована оперативниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Національної поліції, слідчими територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницький, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.
Процесуальними заходами було встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні державний інспектор митного поста "Кельменці" Чернівецької митниці, прикордонники прикордонної служби "Мамалига" Чернівецького прикордонного загону та працівники митниці іншої країни. За безперешкодний перетин кордону іноземними громадянами, метою яких було ввезення на територію України терміном до одного року транспортних засобів з іноземною реєстрацією (на єврономерах) без проходження огляду, фігуранти вимагали неправомірну вигоду.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували численні факти одержання митниками та прикордонниками неправомірної вигоди.
У п'ятницю, 7 червня, оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницький, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та з участю КОРД провели заходи із затримання правопорушників. Безпосередньо під час одержання чергового "траншу" в порядку статті 208 КПК України було затримано державного інспектора митного поста "Кельменці" Чернівецької митниці.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Во всех местах где госсударство наглеет сверх меры и обирает народ рождается коррупция.
Украинские власти борются с евробляхами и проигрывают
Когда происходят процессы такого масштаба, очевидно, что кто-то наверху должен был дать зеленый свет, - говорит Юрий Бутусов из портала censor.net. - Однако государство несет гигантские убытки, зарабатывают посредники и мафия, поэтому правительству пришлось что-то делать, хотя бы под давлением международных институтов.
https://belsat.eu/ru/news/ukrainskie-vlasti-boryutsya-s-evroblyahami-i-proigryvayut/
и проиграли власти Зелемойскому из-за шкурного интереса евробляхеров, в том числе...
Я тут это.... Просто предупредить решил.... Мало ли чо.....
С евробляхерами все еще впереди. В августе у них срок задержки штрафов закончится, вот тогда и будут вылавливать они свиней свиновальцманов для показательной казни.
Саме люди з порушеннями психіки.
Так просто не получится у свиней и свиновальцманов уже бабки с этого обдиралова поделили.
Они, почему-то, за 80 лет не смогли найти сразу патриотов-полицейских...
А чем тогда пять лет занимались свиньи? разве не мыролюбным реформированием всего?
Напомню ещё раз, по программе денацификации в Германии убрали всех чиновников, работавших при Гитлере, но большинство вскорости вернули, т.к. не нашли на замену такого огромного количества специалистов.
Кстати,а чем провинилась эта область,если её в этой схеме решили показать? Другие,"скинув наличку" стали положительные?