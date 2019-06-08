 Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У схемі було задіяно митників, прикордонників і працівників митної служби іншої країни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Корупційна схема була викрита і задокументована оперативниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Національної поліції, слідчими територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницький, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

Процесуальними заходами було встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні державний інспектор митного поста "Кельменці" Чернівецької митниці, прикордонники прикордонної служби "Мамалига" Чернівецького прикордонного загону та працівники митниці іншої країни. За безперешкодний перетин кордону іноземними громадянами, метою яких було ввезення на територію України терміном до одного року транспортних засобів з іноземною реєстрацією (на єврономерах) без проходження огляду, фігуранти вимагали неправомірну вигоду.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували численні факти одержання митниками та прикордонниками неправомірної вигоди.

У п'ятницю, 7 червня, оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницький, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та з участю КОРД провели заходи із затримання правопорушників. Безпосередньо під час одержання чергового "траншу" в порядку статті 208 КПК України було затримано державного інспектора митного поста "Кельменці" Чернівецької митниці.

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Тривають невідкладні слідчі дії.









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