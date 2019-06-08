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Все про:прикордонники (669) Нацполіція (7667) митниця (506)

 Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція викрила учасників міжнародної корупційної схеми ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації в Чернівецькій області.

У схемі було задіяно митників, прикордонників і працівників митної служби іншої країни, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

Корупційна схема була викрита і задокументована оперативниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області Національної поліції, слідчими територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницький, за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

Процесуальними заходами було встановлено, що до організації протиправної діяльності причетні державний інспектор митного поста "Кельменці" Чернівецької митниці, прикордонники прикордонної служби "Мамалига" Чернівецького прикордонного загону та працівники митниці іншої країни. За безперешкодний перетин кордону іноземними громадянами, метою яких було ввезення на територію України терміном до одного року транспортних засобів з іноземною реєстрацією (на єврономерах) без проходження огляду, фігуранти вимагали неправомірну вигоду.

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У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували численні факти одержання митниками та прикордонниками неправомірної вигоди.

У п'ятницю, 7 червня, оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції, слідчі територіального управління ДБР, розташованого в місті Хмельницький, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України та з участю КОРД провели заходи із затримання правопорушників. Безпосередньо під час одержання чергового "траншу" в порядку статті 208 КПК України було затримано державного інспектора митного поста "Кельменці" Чернівецької митниці.

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Тривають невідкладні слідчі дії.

Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція 01
Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція 02
Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція 03
Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція 04

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Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція 05
Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131346
 
   
 Топ коментарі
 
оно шаурмой давится на выходных.. не мешайте!
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ТАК УПРОСТИТЕ РАСТАМОЖКУ И В ЭТОЙ СХЕМЕ НЕ БУДЕТ СМЫСЛА !!! А ТАК ВЫ ПОЛУЧАЕТСЯ СОУЧАСТНИКИ !!!
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все взагалі просто: аваков держиться усіма лапами за владу !!!! в черновицькій області головний мільтон - дмитрієв - цепний пес авакова( привів свою команду з харкова ) Спектакль. А основне - ВЧАСНО !!!!
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Да, но при Пете, зерада стояла горой за евробляхеров, хотя зераде "порохоботы" неоднократно показывали коррупционные схемы на евробляхах, которая сейчас, при Зелемойском, стала вдруг "Петиной"
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Оказывается, по версии зерады, что борьба с коррупцией на евробляхах не должна была вестись при Порошенко, а вот при Зелемойском это есть борьба с коррупцией?
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при чем здесь коррупция к ценам на растаможку?

Во всех местах где госсударство наглеет сверх меры и обирает народ рождается коррупция.
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Поищи сам о коррупционных схемах на евробляхах и каким принимались законы, чтобы оставить эти схемы. Я, как "порохобот", раза три приводил ссылки на статьи и не даю никому информацию, кто разговаривает таким тоном (я о предыдущем посте), т.к. это бесполезно.
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Вот ща клован наведет порядок😁 !вы зедебилы реально думаете шо он Голобородько?
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Ну Узеленский когда уже будет нормальная растаможка для народа?
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оно шаурмой давится на выходных.. не мешайте!
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Когда эти тазики начнут ТО нормально прозодить. Большинство из них завозят с вырезанными катализаторами и устанавливают обманки. Не только, но капец на дорогах. Среди них адекватных водителей вечьма немного.
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так катализаторы давно вырезают и без евробляхеров. В дизельной версии это сажевый фильтр. И это не пришло в Украину с евробляхерами. К стати кат. актуален только для больших городов, там концентрация машин большая. А в остальных местах его наличие никак не влияет на воздух.
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никогда. т.е. то незаконно. И плата которая взималась с то уже включена в стоимость бензина. Тот кто попытается ввести то по новой сразу же распрощается не только со своей головой но и с должностью.
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авакян что то не по детски взялся вымя порохохряка щупать, так в этих межклановых разборках и до старшего соевого доберется
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это тебе так хотелось бы, вот когда мародер и его соевая банда рассядутся по нарам, тогда уже и с зелепукина будем спрашивать, а пока, что это все проделки мародера-будкостроителя Таможенники и пограничники участвовали в схеме по ввозу автомобилей на еврономерах в Черновицкой области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 717
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не, президента владимира уже инаугурировали и все по состоянию на сегодня уже спрашивается с него и его зелепукиных...уже он инаугурированный - это отправная точка отсчета срока и точка невозврата)
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так спрашивай, кто тебе мешает? Таможенники и пограничники участвовали в схеме по ввозу автомобилей на еврономерах в Черновицкой области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1474 а я буду спрашивать с брехуна мародера порошенко Таможенники и пограничники участвовали в схеме по ввозу автомобилей на еврономерах в Черновицкой области, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2802
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ты живешь вчерашним днем...спрашивать будут все, в первую очередь те, из 73 квартала
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я живу сегодня,а вот следователи, которые мародера порошенко допрашивать будут, те, будут жить его вчерашним днем
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он у президента владимира шаурму надкусил?
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это ты в обвинительном заключении прочитаешь, что и у кого, мародер будкостроитель порошенко надкусил и каким куском подавился, что по нему портнов 3 иска подал Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9779
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ну, пиши там заключения и не отвлекайся на сюда
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тебя забыл спросить, где мне писать и куда отвлекаться, не нравится читать, брысь сам отсюда Митники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2939
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Случаем не этот брехун и мародёр

Украинские власти борются с евробляхами и проигрывают

Когда происходят процессы такого масштаба, очевидно, что кто-то наверху должен был дать зеленый свет, - говорит Юрий Бутусов из портала censor.net. - Однако государство несет гигантские убытки, зарабатывают посредники и мафия, поэтому правительству пришлось что-то делать, хотя бы под давлением международных институтов.

https://belsat.eu/ru/news/ukrainskie-vlasti-boryutsya-s-evroblyahami-i-proigryvayut/

и проиграли власти Зелемойскому из-за шкурного интереса евробляхеров, в том числе...
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думаю, он не знает значение слова мародер...а евробляхерам отстрочили на пару дней, чтобы день незалежності не псували
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Когда только началась война с мафией на евробляхах уже тогда раскрывали коррупционные схемы, к которых были задействованы чиновники, таможенники, пограничники и депутаты Рады, которые принимали законы, которые оставляли единственный путь - ввозить через эту мафию...
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но все равно виноваты проклятые евробляхеры а не свинобогдан и свиновальцман?
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Ты, наверно, забыл, что сегодня не твой день и завтра тоже, когда за "сногсшибательные аргументы" Лахта лайки ставит?
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Введение жестких штрафов за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией отсрочены до 22 августа 2019г. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС)....аккурат до дня независимости)...
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Введение жестких штрафов за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией отсрочены до 22 августа с 22 мая. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).
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Разговор-то не об этом, а о мафии на ввозе евроблях и тех, кто её обслуживает...
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это отдельная ветка...не будем об этом...22-го августа начнутся штрафы, а 24-го в субботу они спросят у гаранта, если тот рискнет появиться на трибуне по случаю...а может вдоль крещатика поставят экраны и будет видеообращение
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Роттердам+ и был против Коломойского, не зря Герус в судах выступал против Роттердам+...
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роттердам дюссельдорф и сиваш+++ онижыдети? они нивинаваты?
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Почему Герус не выступал против Дюссельдорф+, который Коломойского не затрагивал и, в силу этого, не был грабежом украинцев?
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Главные схематозники в Украине это свинарчуки и ахметка,арестуйте их мрази.
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Потому "свинарчуки" выступали, под улюлюканье зерады, против мафиозных схем по ввозу евроблях?
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Хто би сумнівався? Саме митники, фіскали, погранці (не кажучи вже про ментів та прокурорів) і проголосували на деяких "спецдільницях" за зю. Кинувши тінь на військовців.
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Так а євробляхи що, і досі нелегальні?- Я думав тепер все просто- пригнав і їздь.
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щас.
С евробляхерами все еще впереди. В августе у них срок задержки штрафов закончится, вот тогда и будут вылавливать они свиней свиновальцманов для показательной казни.
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Тобто, євробляхери почнуть вбивати водіїв автомобілів на українських номерах, я правильно зрозумів?
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нет. будут шкварить свиней , ответственных за мыролюбный реформизм , так же соевых шнырей которые оправдывали это преступление. так что за мыролюбие свиньям придется ответить.
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Ти про заборону Зеленського відповідати вогнем на вогонь?
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нет. я про отлов свиней и подсвинков народом. за мыролюбную растаможку.
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так у свиней все мыролюбное было и "реформы" и мыролюбства и перемирия.
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У тебе проблеми. Перевірся, моя порада.
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не стоит тебе давать советы другим космического масштаба и такого же уровня глупости.
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Я тобі по секрету скажу- абсолютно впевнені в своєму психічному здоров'ї саме.....
Саме люди з порушеннями психіки.
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ТАК УПРОСТИТЕ РАСТАМОЖКУ И В ЭТОЙ СХЕМЕ НЕ БУДЕТ СМЫСЛА !!! А ТАК ВЫ ПОЛУЧАЕТСЯ СОУЧАСТНИКИ !!!
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Бинго.
Так просто не получится у свиней и свиновальцманов уже бабки с этого обдиралова поделили.
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сколько уже просмотрено и прочитано через день задержания всех и всюду!а то что погранцьі и таможенники почти все взяточники только бабушки и дети не знают! у них у барьіг у всех магазиньі и бизнес и всё для жизни не бедной. можете себе только представить сколько конрабандьі сутками 365 дней в году идёт через границу? сколько изьімают контрабандного товара которьій деребанят между собой по своим лавкам и точкам! а для отчёта покажут немножко или гавно ненужное кому... даже слушать и читать про них тошнит. в прочем как и про другие службьі все. всё тянут домой.после обьісков. облав. аварий,проверок и задержаний....а потом всё перепродают!весь конфискованій товар всеми службами перепродаётся далее самими же ..вот пишут вчера задержали СБУ ШНИКА ТОРГОВАЛ НАРКОТИКАМИ . да все и везде одни барьіги...((
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В США борьба с коррупцией полиции шла более 80 лет (восьмидесяти лет).
Они, почему-то, за 80 лет не смогли найти сразу патриотов-полицейских...
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нужно немного мыролюбно подождать?
А чем тогда пять лет занимались свиньи? разве не мыролюбным реформированием всего?
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Ты много сегодня принял на грудь... миролюбства?
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а когда ето бьіло то в сша...? сегодня время другое. мьі не папуасьі и 21 век давно...и в сша небьіло революции и майдана современного, потому что понимаю что минталитет такой воровской тянуть всё домой , так бьіло при совке. все всё тянули с работьі домой, ето назьівалось ШАБАШКА! мне 60 мне нефуй рассказьівать ...на моих глазах с новостей естественно тогда не бьіло интернета ведь.а я всю жизнь почему то с юности интересовался политикой. читал газетьі и телевизор. все наши алигархи состоялись у меня на памяти...откуда у них всё, все єти малиновьіе пиджачки. новьіе русские. рекетирьі-спортсменьі... так что для меня всё ясно и просто. да и не последних людей знаю в службах и властях...правда все уже почти на пенсиях...
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Это было с конца предыдущего века до Второй мировой и не было агрессии паРаши, а убрать всех означала уничтожить управляемость страной.
Напомню ещё раз, по программе денацификации в Германии убрали всех чиновников, работавших при Гитлере, но большинство вскорости вернули, т.к. не нашли на замену такого огромного количества специалистов.
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та в том то и дело согласен что заменить некем....((ясно что в стране сепарни кишит и предателей. но и наши сограждане много мразей корупционеров .всё очень непросто....((
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оййййй,что вы?..Кто б мог подумать?...)
Кстати,а чем провинилась эта область,если её в этой схеме решили показать? Другие,"скинув наличку" стали положительные?
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Чернівецька,Чернігівська митниці,і там і там впіймали на хабарі, де вироки???
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Цензор.НЕТФотоПодіїМитники та прикордонники брали участь у схемі з ввезення автомобілів на єврономерах у Чернівецькій області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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