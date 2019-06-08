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Все про:Дніпропетровщина (553) похорон (625) військовослужбовці (2419) Ян Осока (680) 17 окрема танкова бригада (12)

 З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Бійця 17-ї окремої танкової Криворізької бригади Олександра Лина провели в останню путь у його рідному селі Авдотівка. Він загинув 4 червня від ворожого обстрілу в зоні ООС.

Олександр Лин був навідником у 17-й танковій бригаді, повідомляє Цензор.НЕТ. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 4 червня. Він разом із товаришами перевозив продукти. Під час руху їхній вантажний автомобіль обстріляли протитанковими ракетами.

"Не побоявся, пішов захищати свою країну, свій дім. Людиною був дуже хорошою і бійцем теж дуже хорошим. Дуже веселим був, завжди жартував. Всі труднощі перетворював на жарт. Трохи старший за нас. Завжди підтримував, як старший брат", - згадує про загиблого Олександра товариш по службі Сергій, який на момент загибелі товариша виконував обов'язки командира розрахунку.

Однокласниця покійного Олександра Лина, Світлана, згадує: "Ми з ним разом вчилися до десятого класу. Ми завжди товаришували. Він був дуже хорошою людиною. Всім допомагав, був веселим. Лише хороші спогади про нього".

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Попрощатися із захисником України зібралися кілька десятків людей - родичі, друзі, сусіди, представники об'єднання солдатських матерів Криворіжжя, бойові побратими й односельці. Його поховали на цвинтарі в селі Авдотівка.

Олександру було 48 років. У нього залишилися дружина і дві дочки - 26 і 14 років.

З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині 01З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині 02
З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині 03
З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині 04З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині 05
З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині 06
З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині 07
З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131335
 
 
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Боже, допоможи душі нашого Героя Александра у Раю.
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Гинуть найкращі люди України. Гинуть герої. А всяка шушваль процвітає і далі прагне керувати героями. А тут ще Кучмо пропонує не стріляти у відповідь. *********...
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Только тот, кто готов умереть, обретет новую жизнь...
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Кучма , иже с ним миролюбцы , идите рыть могилу !!!
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Сумно, Царство Небесне Воїну...
Горіти у Пеклі кремлівському недопалку ботоксному й усім кацапським гнидам!
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Герои гибнут а ЗЕ-недоразумение развлекаетсяЗ бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7083
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Царство Небесне.. Авдотівка - невеличке село по трасі Дніпро-Кривий Ріг , майже під самим Кривим Рогом.. Ще одне життя втратила Дніпропетровщина в боротьбі з "русским миром"..
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Бог Войны не простит врагам потери солдата.
Враг заплатит.

Слава Правде. Смерть совкам!
А если честно - Украина или проведет по губам Параше.... славянским аппаратом, или растворится в ордынском мире.
Но таких солдат миллионы. Только попробуй, *****, сунуться. Мы тебя снесем вместе с Мавзолеем.
И так далее. Факт в том что "Кое-ктО" играет в игру(см. тут новость: ЦРУ "не знало шо ***** заберет Крыс(м)").
Дух Войны.... Скалится из тьмы.... И мы емУ вернЫ!
Нажрется, теперь уж, под завязку...... грустно
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЗ бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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