 З бійцем 17-ї танкової бригади Олександром Лином, загиблим на Донбасі, попрощалися на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Олександр Лин був навідником у 17-й танковій бригаді, повідомляє Цензор.НЕТ. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання 4 червня. Він разом із товаришами перевозив продукти. Під час руху їхній вантажний автомобіль обстріляли протитанковими ракетами.
"Не побоявся, пішов захищати свою країну, свій дім. Людиною був дуже хорошою і бійцем теж дуже хорошим. Дуже веселим був, завжди жартував. Всі труднощі перетворював на жарт. Трохи старший за нас. Завжди підтримував, як старший брат", - згадує про загиблого Олександра товариш по службі Сергій, який на момент загибелі товариша виконував обов'язки командира розрахунку.
Однокласниця покійного Олександра Лина, Світлана, згадує: "Ми з ним разом вчилися до десятого класу. Ми завжди товаришували. Він був дуже хорошою людиною. Всім допомагав, був веселим. Лише хороші спогади про нього".
Попрощатися із захисником України зібралися кілька десятків людей - родичі, друзі, сусіди, представники об'єднання солдатських матерів Криворіжжя, бойові побратими й односельці. Його поховали на цвинтарі в селі Авдотівка.
Олександру було 48 років. У нього залишилися дружина і дві дочки - 26 і 14 років.
Горіти у Пеклі кремлівському недопалку ботоксному й усім кацапським гнидам!
Враг заплатит.
Слава Правде. Смерть совкам!
А если честно - Украина или проведет по губам Параше.... славянским аппаратом, или растворится в ордынском мире.
Но таких солдат миллионы. Только попробуй, *****, сунуться. Мы тебя снесем вместе с Мавзолеем.
И так далее. Факт в том что "Кое-ктО" играет в игру(см. тут новость: ЦРУ "не знало шо ***** заберет Крыс(м)").
Дух Войны.... Скалится из тьмы.... И мы емУ вернЫ!
Нажрется, теперь уж, под завязку...... грустно