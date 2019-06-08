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 Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та родин вже вчетверте відбулася в столиці.

Цього року акція відбулась під гаслом "Родина - серце України", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Багатотисячна колона її учасників пройшла центром столиці.

Хода почалася в парку імені Т.Шевченка. Звідти його учасники пройшли Хрещатиком до площі Конституції біля Верховної Ради. На чолі колони йшли глави церков і релігійних організацій.

Як сказав під час ходи координатор об'єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" Олександр Турчинов, сім'я формує світоглядні, ціннісні пріоритети сучасних і майбутніх поколінь українців.

Зі слів Турчинова, тисячі українських сімей сьогодні пройшли центральними вулицями Києва, щоб "вголос заявити, що саме щаслива, повноцінна і міцна сім'я є тим центром, який формує потенціал, силу і забезпечує розвиток нації і країни".

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Турчинов зазначив, що Україна посідає одне з перших місць у рейтингах країн із найстрімкішим скороченням працездатного населення і старіння.

"Стрімке зростання смертности та зниження народжуваності, міграційні хвилі вимивають із країни величезні трудові та інтелектуальні ресурси - це вже не демографічна криза, це демографічна катастрофа!" - зазначив він, додавши, що на тлі цих небезпечних процесів "неприпустимо нав'язування ззовні нашій країні неомарксистської гендерної ідеології", що суперечить Конституції України та традиційним для нашої країни християнських цінностей.

Олександр Турчинов переконаний, що розвиток і захист сім'ї мають стати ключовою складовою стратегії нацбезпеки України.

"Державним пріоритетом має стати створення умов для повноцінного існування та захисту сім'ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей", - сказав він, додавши, що необхідно відновити функціонування центрального органу державної влади, який буде займатися цими стратегічними для країни проблемами.

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Також, на його думку, необхідно значно посилити державні програми, спрямовані на підтримку молодих сімей, допомогу при народженні і вихованні дітей.

"Сьогодні необхідно захистити життя і права кожної дитини до і після народження, припинити законодавчо неврегульовану практику сурогатного материнства, яка знецінює життя дитини до рівня товару і знищує гідність жінки як матері, посилити кримінальну відповідальність за насильство і жорстокість, особливо проти дітей і жінок", - сказав Турчинов, висловивши переконання, що нова влада, "яка отримала значну підтримку, почує мільйони своїх громадян".

"Без сім'ї не буде України! Бог, Україна, сім'я - такі пріоритети здатні забезпечити розвиток України як заможної, незалежної і європейської держави", - резюмував він.

Автор фото - Олег Богачук

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Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 05
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 06
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 07
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 08
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Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 12
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 13
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 14
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 15

Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 16
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 17Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 18
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 19
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 20
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 21

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131330
 
   
 Топ коментарі
 
Это рашка оккупировала часть наших территорий, а не Европа. Чужой нам мир- это брехливый кацапстан
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про пидормарши пишут за месяц до проведения.
А тут случайно узнаешь, что БЫЛ такой марш!
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Жаль, что на такие мероприятия почти нет рекламы в сетях. Хотя бы накануне.
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так там і магометани в сємєйних колонах ідуть, а у них мона і болєйє двух)))
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все это семья, неважно моногамная или полигамная.
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Семья это естественное состяние любого двуполого биологичского вида. Другое дело, что ни бывают моногамными, как у христиан или полигамными как у мусульман. Напрмер у благородных лебедей, голубей, белоголовых орланов полигамные семьи длящиеся до самой сметрит одного из партнеров. А у разных собак и кошек полигамные, плюнул и забыл как звали.
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Всё относительно.Можно верить в семью.И когда она удаётся,то это действительно хорошо.А есть,що не удаётся...развод и тумбочка между кроватями.Многие разочаровавшись,вже не хотят новую семью создавать. Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві - Цензор.НЕТ 5148
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это законы природы, как законы физики. Если не верить что прдметы падют сверху в низ то плохо кончиться.
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Падают вниз..Это как дракониха себе дракона выбирает...Выбрала значит, и вдвоём взметнулись ввысь..высоко высоко.Потом дракониха обхватывает дракона всемя лапами и камнем падают вниз.Если дракон доверяет,и не рыпается,не грызёт самку,а стойко переносит смертельную опасность и ужас от возможной встречи с землёй...То дракониха,разжимает хватку в нескольких метрах от земли,щоб и самой не гепнуться и дракон успел крылья расправить.Прошёл дракон проверку.Надёжный.Теперь можно и свадьбу полигамную сыграть
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Какой же гад эти ценности нарушает, если их нужно каждый год защищать?
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Мировая "закулиса" (комитет 300) проводит долговременные мероприятия по ограничению рождаемости людей и по усилению контроля над человечеством. Мероприятия по всем направлениям: психологическая кастрация - пропаганда извращений или асексуального поведения; химическая кастрация - бытовая химия с использованием веществ, угнетающих репродуктивную функцию людей; генетическая кастрация - включение средств для ухудшения репродуктивной функции в новейшие сыворотки для прививок от опасных болезней, получаемые методами генной инженерии. Последнее, по-моему, особенно подло. Для контроля над человечеством постепенно ухудшают программы для народного просвещения. Запрет учить таблицу умножения в самых новейших программах чего стоит.
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нє разрєшают завєсті трєтю жену... врагі сємєйних ценностєй!!!
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А от кого они защищают эти свои "ценности"?
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я вот тоже все время об этом думаю. Похоже на предвыборную агитацию, но кого, непонятно.
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Это какой-то антиевропейский демарш. Пастор не оборзел?
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я тожє возмущьон етімі, утисками на сєм'ю!!! Увєрєн, мєня поддєржат учаснікі марша - мусульманє - мнє нє дают трєтью жену завєсті!!! Врагі сємєйних ценностєй!!!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВсеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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