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 Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві. ФОТОрепортаж

Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та родин вже вчетверте відбулася в столиці.

Цього року акція відбулась під гаслом "Родина - серце України", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Багатотисячна колона її учасників пройшла центром столиці.

Хода почалася в парку імені Т.Шевченка. Звідти його учасники пройшли Хрещатиком до площі Конституції біля Верховної Ради. На чолі колони йшли глави церков і релігійних організацій.

Як сказав під час ходи координатор об'єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" Олександр Турчинов, сім'я формує світоглядні, ціннісні пріоритети сучасних і майбутніх поколінь українців.

Зі слів Турчинова, тисячі українських сімей сьогодні пройшли центральними вулицями Києва, щоб "вголос заявити, що саме щаслива, повноцінна і міцна сім'я є тим центром, який формує потенціал, силу і забезпечує розвиток нації і країни".

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Турчинов зазначив, що Україна посідає одне з перших місць у рейтингах країн із найстрімкішим скороченням працездатного населення і старіння.

"Стрімке зростання смертности та зниження народжуваності, міграційні хвилі вимивають із країни величезні трудові та інтелектуальні ресурси - це вже не демографічна криза, це демографічна катастрофа!" - зазначив він, додавши, що на тлі цих небезпечних процесів "неприпустимо нав'язування ззовні нашій країні неомарксистської гендерної ідеології", що суперечить Конституції України та традиційним для нашої країни християнських цінностей.

Олександр Турчинов переконаний, що розвиток і захист сім'ї мають стати ключовою складовою стратегії нацбезпеки України.

"Державним пріоритетом має стати створення умов для повноцінного існування та захисту сім'ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей", - сказав він, додавши, що необхідно відновити функціонування центрального органу державної влади, який буде займатися цими стратегічними для країни проблемами.

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Також, на його думку, необхідно значно посилити державні програми, спрямовані на підтримку молодих сімей, допомогу при народженні і вихованні дітей.

"Сьогодні необхідно захистити життя і права кожної дитини до і після народження, припинити законодавчо неврегульовану практику сурогатного материнства, яка знецінює життя дитини до рівня товару і знищує гідність жінки як матері, посилити кримінальну відповідальність за насильство і жорстокість, особливо проти дітей і жінок", - сказав Турчинов, висловивши переконання, що нова влада, "яка отримала значну підтримку, почує мільйони своїх громадян".

"Без сім'ї не буде України! Бог, Україна, сім'я - такі пріоритети здатні забезпечити розвиток України як заможної, незалежної і європейської держави", - резюмував він.

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Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 05
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 06
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 07
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 08
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Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 12
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 13
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 14
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 15

Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 16
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 17Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 18
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 19
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 20
Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві 21

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131330
 
 
 Топ коментарі
 
Это рашка оккупировала часть наших территорий, а не Европа. Чужой нам мир- это брехливый кацапстан
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про пидормарши пишут за месяц до проведения.
А тут случайно узнаешь, что БЫЛ такой марш!
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Жаль, что на такие мероприятия почти нет рекламы в сетях. Хотя бы накануне.
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Вата всегда думает о *******. Интересно, почему? Подавленная гомосексуальность? Ну, бывает. Не стесняйтесь - сейчас это нормально.
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хто зна...можливо людство вижило завдяки безладним сексуальним стосункам, на яких вже потім постала сім'я.
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сім'я - це асексуальне середовище!!! виникла як юридична необхідність при наслідуванні майна
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поетому так сладок адюльтер! Только там йєсть настояща любовь і наслаждєнійє!!! Це коли обоє коханців мають сім'ї
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Один миллин в день заболевших венерическими болезнями - это классно, это прогрессивно!
Вы немного подумайте, почитайте, прежде чем писать про мракобесие и регресс.
У меня очень большие претензии к проповедникам-атеистам - сказали, что БОГА нет,
а своей духовной практики, морали не создали.
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Ну а прогресом ви вважаєте гомосексуалізм та статеві збочення? Проте історія свідчить, що суспільства, які пропагували гомосексуалізм швидко зникли.
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Почему вата, что российская, что украинская так любит разговаривать о *********?
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йєсть хорошейє нєдорогойє (і конвєнціальнойє) контрацептівнойє срєдство: SPISAM називайєця
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- А, что вы в секте бабтистов делаете?
- Баб тискаем.
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БаПтисты ...Зайди в их дом Молитвы хоть раз, юморист!
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прєдлагайєт войті, а нє токмо тіскать)))
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какие партнеры? они их только сзади и видят...
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Найбільш сподобалась світлини з найщасливішою мамою, трьома найщасливішими доньками , найщасливішим татусем з візочком - в котрому , я сподіваюсь, найщасливіший синочок.. Відбулася Всеукраїнська хода на захист родинних цінностей, прав дітей та сімей - Цензор.НЕТ 2896 Добрий захід провели, хоч гасла проти спіралів та гормонів- дещо ріжуть слух..
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Сильная семья там где сильный мужчина. Сильному мужчине защита и марши не нужны. Чтобы сделать мужчину сильным - переписать полностью семейный кодекс, дать людям работу, платить нормальную зарплату, дать возможность кормить семью. Но то такэ - проще марш провести.
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Сильный мужчина пойдёт и сам возьмёт работу, а не будет ждать, когда ему ее дадут.
Второе, а что делать женщинам с детьми и без мужа?
Они стараются тоже изо всех сил вырастить своё дитя.
В остальном согласна с вами
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Сильный мужчина отнимет у другого и принесёт своей женщине.
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Радий це бачити. І, що найголовніше - ці цінності справжні, бо не потребують нацгвардії чи поліції для їх підтримки.
"Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне."
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Господи, таке няшне фото Ісмагілов з малюком на руках. Люди різнизних конфесій, я вами пишаюся.
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1 сентября -самый лучший ход за семейные ценности.А сегодняшнее мероприятие от цивизованного ,как до Луны.Хуже,чем преследоватьСвидетелей Иеговы.ВЫ все в одной колонне с Гитлером и кремлёвским подонком Х+У
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Вот именно. Когда ведёшь за ручку сыночка в школу- самая лучшая реклама семьи.
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Вот дожили. Теперь не просто нужно быть нормальным и просто жить а нужно ето доказывать на маршах, что ты не добываешь говно в жопе товарища... Млять
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Существует признанное наукой явление: количество гомофилов и педофилов среди священников в 2-3 раза выше, чем в среднем в популяции. Интересно...
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Пусть расскажет, как он комсомольским вожаком был, взносы собирал и жил на них. Покайся, комсюк красный.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВсеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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