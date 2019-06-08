 Всеукраїнська хода на захист сімейних цінностей, прав дітей та сімей відбулася в Києві. ФОТОрепортаж

Цього року акція відбулась під гаслом "Родина - серце України", повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Багатотисячна колона її учасників пройшла центром столиці.

Хода почалася в парку імені Т.Шевченка. Звідти його учасники пройшли Хрещатиком до площі Конституції біля Верховної Ради. На чолі колони йшли глави церков і релігійних організацій.

Як сказав під час ходи координатор об'єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" Олександр Турчинов, сім'я формує світоглядні, ціннісні пріоритети сучасних і майбутніх поколінь українців.

Зі слів Турчинова, тисячі українських сімей сьогодні пройшли центральними вулицями Києва, щоб "вголос заявити, що саме щаслива, повноцінна і міцна сім'я є тим центром, який формує потенціал, силу і забезпечує розвиток нації і країни".

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Турчинов зазначив, що Україна посідає одне з перших місць у рейтингах країн із найстрімкішим скороченням працездатного населення і старіння.

"Стрімке зростання смертности та зниження народжуваності, міграційні хвилі вимивають із країни величезні трудові та інтелектуальні ресурси - це вже не демографічна криза, це демографічна катастрофа!" - зазначив він, додавши, що на тлі цих небезпечних процесів "неприпустимо нав'язування ззовні нашій країні неомарксистської гендерної ідеології", що суперечить Конституції України та традиційним для нашої країни християнських цінностей.

Олександр Турчинов переконаний, що розвиток і захист сім'ї мають стати ключовою складовою стратегії нацбезпеки України.

"Державним пріоритетом має стати створення умов для повноцінного існування та захисту сім'ї, сімейних цінностей, підтримки і виховання дітей", - сказав він, додавши, що необхідно відновити функціонування центрального органу державної влади, який буде займатися цими стратегічними для країни проблемами.

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Також, на його думку, необхідно значно посилити державні програми, спрямовані на підтримку молодих сімей, допомогу при народженні і вихованні дітей.

"Сьогодні необхідно захистити життя і права кожної дитини до і після народження, припинити законодавчо неврегульовану практику сурогатного материнства, яка знецінює життя дитини до рівня товару і знищує гідність жінки як матері, посилити кримінальну відповідальність за насильство і жорстокість, особливо проти дітей і жінок", - сказав Турчинов, висловивши переконання, що нова влада, "яка отримала значну підтримку, почує мільйони своїх громадян".

"Без сім'ї не буде України! Бог, Україна, сім'я - такі пріоритети здатні забезпечити розвиток України як заможної, незалежної і європейської держави", - резюмував він.



































