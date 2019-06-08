 Бійці "Азова" на передовій попрощалися із загиблими побратимами Максимом Олексюком і Дмитром Пруглом. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу підрозділу.
Командир полку "Азов" друг Редіс у своїй прощальній промові запевнив, що ворога чекає страшна розплата за убитих побратимів
"Цієї ночі ми з вами вкотре переконалися, що жодні Мінські домовленості не діють. Це абсурд. Вони забрали життя двох наших бойових побратимів, воїнів, славних синів України. Друг Круглий та друг Максон зі зброєю в руках відійшли в кращий світ. Це вкотре доводить те, що з терористами перемовини вести не можна. А ми і не збираємося. За наших побратимів ми відплатимо десятками вбитих ворогів з того боку. Друг Круглий та друг Максон назавжди залишаться в наших серцях. Слава Нації!" - сказав він.
Нагадаємо, 28-річний "азовець" Круглий і 23-річний "азовець" Максон загинули в запеклому бою з окупантом, який тривав майже 4 години, в ніч з шостого на сьоме червня. Їх життя забрав прицільний ворожий обстріл 122-мм ствольної артилерії і 120-мм мінометів, заборонених мінських угодами. Обидва воїна були бійцями 3-ї роти "Азова".
Передовые части нац батальонов есть украинцы
Ну максимум миллион полтора цивилистов
Вот и весь патриотический состав
С руками в крови
Нужно отдать должное - это самое патриотично-мотивированное подразделение на фронте.
Не путать с Нацдружинами.
А вот пожирание шаурмы на природе в окружениии рыб-прилипал и откровенных подлиз - это пипец как разрывает. **** обдолбанная. Навыбирали инфузории.
И лихторат исчез
Все на фиг 73%
Где вы,жопы?))
Куда попрятались
И забудьте
Мышебраття
В той день він тричі дзвонив Каті, дружині, і казав що їх обстрілюють, але відповідати заборонили з Києва.
Вечно помним, жестоко отомстим!
лицемерие и только.
Я бы сказал: Спасибо за службу, братва. Получилось то что и должно было, но свинособак потом, надеюсь, ляжет больше.
Нехер было Мокше правослабие приносить то