 Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наш журналіст Євген Кузьменко побував там і поділився своїм враженням.
"Подивилися, порозпитували, послухали, поїли шаурми, жовтої та зеленої. Помацали, де щирий, а де маніпулює. Повдивлялися в свиту. Зрозуміли, де неприємні теми, а де "дайте дві", - написав він, додавши, що стало більше розуміння того, як працює голова у Головнокомандувача.
"Президент Зеленський зустрівся з медійниками. Неформально в резиденції "Залісся". Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти/полуниця вино/кава/чай. Розмова оф-рекордз. Про ситуацію в країні його очима і плани. Журналісти, як завжди, ставили багато запитань. Я запитала, коли він дасть пресконференцію, щоб був рівний доступ до глави держави всіх журналістів. Не дуже впевнено сказав, що буде на 100 днів президентства. Побачимо", - розповіла голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.
Фото - Светлана Остапа/Facebook
А як же ВЕЛОСИПЕД ?
І чому б не відкритись людям - і себе, і резиденції?
поле шаурмы раздавали каждому по новости??
или шаурма была уже завернута у каждого в своюновость??
что тебе сбросили??
давай тут колись, почитаем,
однакучма уже сбросила 2 дня назад новость от Истока,
потом вторая с банковой ночию уточняла чтокаккуда понимать.
да, и клещи не покусали в лесу?
а то смотри, счас опасно.
бизнисмены просто так ничаго не отдают,
оные
инвестируют с прийелом на прибыля.
и желательно быстрые. ижелательно 500% как гладковские падельники на ленкузне.
Вы показались во всей красе!
Вопрос о стыде это как проституткам о цноте...
А шлимазел он и есть шлимазел))
Или опять только свои!
А чому не провести наступну зустріч на унітазах в туалете ...))).. це буде ще оригінальніше
Як шоу робити ...)
Може комусь здаеться , що це забавно ..., но це опущення всієї держави до рівня піонер лагеря ..
Ха ха п....... реальні псих....
Співчуваю ...