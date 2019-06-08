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Все про:журналістика (804) Зеленський (1633) Кузьменко Євген (215)

 Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу. ФОТО

Президент Володимир Зеленський 7 червня влаштував у резиденції "Залісся" закриту зустріч із журналістами у форматі оф-рекордс. Кожен з учасників отримав індивідуальне запрошення, а сама зустрічі не анонсувалася для широкої публіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наш журналіст Євген Кузьменко побував там і поділився своїм враженням.

"Подивилися, порозпитували, послухали, поїли шаурми, жовтої та зеленої. Помацали, де щирий, а де маніпулює. Повдивлялися в свиту. Зрозуміли, де неприємні теми, а де "дайте дві", - написав він, додавши, що стало більше розуміння того, як працює голова у Головнокомандувача.

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охоронець Медведчука - журналісту Ткачу: "У вас багато ризиків. Колег ваших недавно в Африці вбили"

"Президент Зеленський зустрівся з медійниками. Неформально в резиденції "Залісся". Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти/полуниця вино/кава/чай. Розмова оф-рекордз. Про ситуацію в країні його очима і плани. Журналісти, як завжди, ставили багато запитань. Я запитала, коли він дасть пресконференцію, щоб був рівний доступ до глави держави всіх журналістів. Не дуже впевнено сказав, що буде на 100 днів президентства. Побачимо", - розповіла голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу 02

Фото - Светлана Остапа/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131317
 
 
 Топ коментарі
 
Вообще-то сейчас "пригорает" на передовой...
Но, тебе и твоему презу, на это наплевать?
Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами - Цензор.НЕТ 4816
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А чему ты радуешься, зедебил? Тебе кловуна показали, а у тебя самоиспускание в штаны произошло?
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Провёл закрытую прессуху в закрытой резиденции. Обычный нормальный парень. Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами - Цензор.НЕТ 5288
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Зебик какие мальдивски боты 8 июня??? Ты ж тут надрывалось что ещё 21 апреля Петя сбежит в Ростов, минстець расформирую, собирался порохоботов громить. И вот весь в соплях в слюнях 8 июня по прежнему визжишь про Петю и порохоботов. Забыл что ли бедненький?? Петя давно в Ростове, порохоботы в тюрьмах, шо ты раскричался...выпей валидола)) Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу - Цензор.НЕТ 7962
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Истерика у свинособак знатная. Ну значит Зеленский все правильно делает. Десакрализация власти - вот основное достижение на этот момент. Теперь никто и никогда не сможет по-русски, под ковром виришувать питання.
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А зебилу пофиг что встреча закрытая, на закрытой дачке, что пригласили по пригласительным только избранных и нужных, что ЗЕбилы возвращают темники и как раз дают указания журналистам как правильно осветлять действия новой ЗЕкоманды..ЗЕбик про десакрализацию визжит Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу - Цензор.НЕТ 6867
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К образу "верховного главнокомандующего" хочу,чтобы вы посмотрели его розыгрыш на Веч. Киеве:
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Трещат пуканы у порохососов от сильного перенапряжения ))) Зеленский устроил встречу, как нормальный европейский политик в неформальной обстановке - обосрать. С июля на 8% снижается стоимость газа - неправильно это, обосрать....По-порохоботски правильно делать как порошенко - загнать народ в тарифную кабалу и включить счетчик - начать насчитывать пеню с 1 мая 2019 в последний месяц его президенства.
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А до газу яке відношення має блаЗЕнь-- він у вас вже і рем*єр?
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Пряме... Півтора роки світова ціна на газ знижувались і знизилась майже удвічі але при пороху ціна в Україні тільки зростала.....обісраний гройсман зрозумів, що так нагло обкрадати населення при новому президенті вже не вийде і тому кабмін анонсував зниження. Тобі хіба це не зрозуміло
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а у меня вопрос: если эта встреча прошла 7 мая, то почему о ней сообщают 8 июня? что писать больше нечего? или нужно отвлечь внимание от более серьёзных тем ?
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Як прикро... і цей туди ж... заміські резиденції, розкіш, кортежі...
А як же ВЕЛОСИПЕД ?
І чому б не відкритись людям - і себе, і резиденції?
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ЗЕ-теж пеньки в лісі вибирав ,щоб скакати аж до Растова
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Завидуйте молча диванные шавки. Ваша судьба обсасыаать новости. Большего вам не дано.
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а ты значит новости получил от...кого?? от Самого Него??

поле шаурмы раздавали каждому по новости??

или шаурма была уже завернута у каждого в своюновость??

что тебе сбросили??

давай тут колись, почитаем,

однакучма уже сбросила 2 дня назад новость от Истока,

потом вторая с банковой ночию уточняла чтокаккуда понимать.

да, и клещи не покусали в лесу?
а то смотри, счас опасно.
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атдал 7, а сколько забрал прибылей от ентих 7??
бизнисмены просто так ничаго не отдают,
оные
инвестируют с прийелом на прибыля.
и желательно быстрые. ижелательно 500% как гладковские падельники на ленкузне.
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Итог - журналисты - древнейшая профессия
Вы показались во всей красе!
Вопрос о стыде это как проституткам о цноте...
А шлимазел он и есть шлимазел))
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Журналисты с "Прямий" и пятого каналов были приглашены?
Или опять только свои!
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Дур=дом ))? Це що таке ??це той самий найкращий ?
А чому не провести наступну зустріч на унітазах в туалете ...))).. це буде ще оригінальніше
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Це що всі проблеми країни .., в якій війна ... корупція і економіка ледве дише ))).
Як шоу робити ...)
Може комусь здаеться , що це забавно ..., но це опущення всієї держави до рівня піонер лагеря ..
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Я уявляю Трампа .., коли б він до цього додумався ... ха ха ха..., це який розвиток потрібно мати ...
Ха ха п....... реальні псих....
Співчуваю ...
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Ще раз приношу співчуття всім Українцям ...що це у вас за лідери ? Мені здаеться що після такого не коректно задавати питання чому ....))
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На этом фоне вспоминается "встречи" ******** с придворными блохерами порохоботы такие боты!
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Шёл Зеленский во время войны по лесу, смотрит, кресла-мешки стоят, шатёр стоит с разными напитками и с любимой шаурмой и решил Зеленский провести неформальную офф-рекордс встречу с журналистами.
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Порохоботы реально думают что их высеры интересны кому то кроме них самих? я вам сочуствую.
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НЕ скули,лучше предай в лес своему ЗЕбарончикуЛіс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу - Цензор.НЕТ 1786
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЛіс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський зустрівся із журналістами не для протоколу. ФОТО
 
 
 
 
 
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