 Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наш журналіст Євген Кузьменко побував там і поділився своїм враженням.
"Подивилися, порозпитували, послухали, поїли шаурми, жовтої та зеленої. Помацали, де щирий, а де маніпулює. Повдивлялися в свиту. Зрозуміли, де неприємні теми, а де "дайте дві", - написав він, додавши, що стало більше розуміння того, як працює голова у Головнокомандувача.
"Президент Зеленський зустрівся з медійниками. Неформально в резиденції "Залісся". Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти/полуниця вино/кава/чай. Розмова офф-рекордз. Про ситуацію в країні його очима і плани. Журналісти, як завжди, ставили багато запитань. Я запитала, коли він дасть прес-конференцію, щоб був рівний доступ до глави держави всіх журналістів. Не дуже впевнено сказав, що дасть на 100 днів президентства. Побачимо", - розповіла голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.
Фото - Светлана Остапа/Facebook
пора что-то менять(с) шило на мыло, чтож вы всё за кого попало голосуете
В старости вообще будет один в один...
Но тот так и остался слугой Господина, а этого слугу Бэни, простой и мудрый нарит Украины выбрал Главкомом во время войны...
это уже просто омерзительно.
Странный он какой-то.
так по простому, по-українські, провів зустріч зіц-президент
маленький мальчик по лесу ходил
маленькой ножкой в капкан угодил
вот так удача! - подумал лесник
завтра журналюг позову на пикник.
А говорят там присутствовали представители кропающие конкретную антиукраинскую лож , откровенные птенцы гнезда ху#лова .
Пєціку давно пора на смітник політиків. Там його місце.
"Расписывать не буду, оставлю для будущих текстов. Скажу только, что скептицизма и тревоги не убавилось (да, в моем случае, вот так сразу и не могло) . Стало больше понимания того, как работает голова у Главнокомандующего. И без ответа остался один из главных вопросов: нафига он туда полез?!"
просто на встрече с журналистами, незримо присутствовал рояль..
Ахметов очень активно общается с Порошенко и Медвечуком. Именно эти 3 олигарха готовят дестабилизацию Украины и новый Майдан против Президента и народа
Читать:https://proua.com.ua/ahmetov-vydelil-1-milliard-na-majdan-protiv-zelenskogo.html?fbclid=IwAR31BwMd_ca3aKKnU3BdWC3EnMIG3BQFjzAPSkgWq5bqdt90BoEMdjFwUC8 …
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Больше на парк похоже, травка ухожена. фонарь стоит, дорога ну не как не грунтовка.
і всі його дії. Навіть коли російський танк заїде на подвір'я
Ота "оскаженіла ненависть" до людини, яка реально ще нічого не зробила, і закривання очей на сотні падлючих вчинків Пороха - це просто якийсь феномен психіки деяких українців, якийсь очевидний збій у нейронах головного мозку! Оскаженіння їхнє - це хвороба духу, затьмарення свідомості!
Олег Стариков
так НГШ Муженко послам иностранных государств осенью 14 года заявлял, что на Востоке Украины нет никаких российских частей - наверно уже забыли упоротые порохоботы?
Сергій Єрмоленко
Так вони банально відігруються за свою малодушність перед Педро проти якого боялись відкрити рота щоб не буть звільненими чи попасти за грати. Якщо ж зараз бодай ропочати репресії і посадки мародерської "гвардії Рошена" - попустить миттєво. Якщо ні - витиратимуть ноги і далі. Але дійсність така що реальної влади у Зеленського зараз фактично немає. А є ще й просто упороті й ті хто отримав саме з рук мародера якісь нагороди звання блага чи преференції. Такі асоціюють себе з режимом не дивлячись критично навколо за принципом - своя сорочка ближче до тіла. Загалом причини цього феномену різні. Деякі ж просто зомбовані через нездатність самостійно аналізувати й робити висновки.
Вам платят за распостранение ненависти?
И если Пэтя стопиццот доказанно - барыга-шаромыжник-вор государственного масштаба, то ЗЕ пробует народ на вшивость какими то мутными "вчынками".
Ну к чему это сидение на розовых мешках?
Таки камедия.
мабуть від нині слово "шаурма" для них як червона ганчірка для бика.
ну що ж будемо тепер їх так дразнити - "шаурма, шаурма, шаурма".
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37 мин. ·
Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь"