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Все про:журналістика (804) Зеленський (1633) Кузьменко Євген (215)

 Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами. ФОТО

Президент Володимир Зеленський 7 травня влаштував в резиденції "Залісся" закриту зустріч із журналістами у форматі офф-рекордс. Кожен з учасників отримав індивідуальне запрошення, а сама зустрічі не анонсувалася для широкої публіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наш журналіст Євген Кузьменко побував там і поділився своїм враженням.

"Подивилися, порозпитували, послухали, поїли шаурми, жовтої та зеленої. Помацали, де щирий, а де маніпулює. Повдивлялися в свиту. Зрозуміли, де неприємні теми, а де "дайте дві", - написав він, додавши, що стало більше розуміння того, як працює голова у Головнокомандувача.

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охоронець Медведчука - журналісту Ткачу: "У вас багато ризиків. Колег ваших недавно в Африці вбили"

"Президент Зеленський зустрівся з медійниками. Неформально в резиденції "Залісся". Крісла-мішки на галявині, шаурма, фрукти/полуниця вино/кава/чай. Розмова офф-рекордз. Про ситуацію в країні його очима і плани. Журналісти, як завжди, ставили багато запитань. Я запитала, коли він дасть прес-конференцію, щоб був рівний доступ до глави держави всіх журналістів. Не дуже впевнено сказав, що дасть на 100 днів президентства. Побачимо", - розповіла голова Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа.

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами 02

Фото - Светлана Остапа/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131317
 
   
 Топ коментарі
 
Вообще-то сейчас "пригорает" на передовой...
Но, тебе и твоему презу, на это наплевать?
Лес, кресла-мешки и шаурма: Зеленский провел неформальную офф-рекордс встречу с журналистами - Цензор.НЕТ 4816
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А чему ты радуешься, зедебил? Тебе кловуна показали, а у тебя самоиспускание в штаны произошло?
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последнее это уже нехорошая традиция президентства Украины
пора что-то менять(с) шило на мыло, чтож вы всё за кого попало голосуете
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вот здесь на Хазанова похож....
В старости вообще будет один в один...
Но тот так и остался слугой Господина, а этого слугу Бэни, простой и мудрый нарит Украины выбрал Главкомом во время войны...
Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 9249

Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 9717
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Постепенно боль, от утраты(должности) Порошенко пройдет. И его сторонники непременно перейдут в лагерь Зеленского. Такова суровая "правда жизни".
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литвин - суровая правда жизни в том, что Зеленую Соплю скоро будут искать везде и не смогут найти....
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Не несите чепуху, милейший. Сторонники националиста-государственника никогда не станут марионетками беглого олигарха.
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не смешно.
это уже просто омерзительно.
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В лес - костюм и галстук, на официальные встречи - свитер.
Странный он какой-то.
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Мда... Красиві фото. Пікнічок, напої. Усміхнені обличчя. Наче і нема війни...
Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 1928
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К чему это?вся страна гуляет в праздники,в Киеве кафешки забиты и в будни.Президенты тоже встречаються ,обедают,не солдатскими пайками...И Порох проводил встречи,с обедами,не шаурмой.
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фотка с 15 года.Пэтя как-раз очередное бабло переводил на панаму
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и доказательства имеются перевода "бабла" или просто русский?
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ліс, крісла-мішки, шаурма, бєшбармак, кус-кус, лагман...
так по простому, по-українські, провів зустріч зіц-президент
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Ещё бы до трусов разделись , позагорали бы Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 7199 .. - зиц -прецедент , похоже , до сих пор не понял куда попал .
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Отметил месиво на фронте, а вместо вишенки на торт -зепрессуха на весь мир заявила, что наши бойцы убивают даунбасских детей -вот и на кацапской улице праздник
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***
маленький мальчик по лесу ходил
маленькой ножкой в капкан угодил
вот так удача! - подумал лесник
завтра журналюг позову на пикник.
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Каждому говорите было личное преглошение .
А говорят там присутствовали представители кропающие конкретную антиукраинскую лож , откровенные птенцы гнезда ху#лова .
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только полудурки на это могут по вестись - всё же шито белыми нитками....
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На мой взгляд,это хорошо. Какая разница где - в кабинете или лес. Важное другое - ломается совковый подход.Вырастает жажда индивидуальности. Рушатся пионерские ряды и галстуки.
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95 в действии, а когда начнется президент?
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Коли з прахоботів летять какашкі, значить Зєльц правильно робить.
Пєціку давно пора на смітник політиків. Там його місце.
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Ух-х ты !! Вот оно как ! Согласно твоей логики , значит и Порох делал всё правильно , если в него бросали " какашки ". ! Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 9380 .
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а шо воно ше може промекати намкористь свого боха зєлі?
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ну що ви ще очікуєте від генетично пошкодженої людини?
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Почему не весь пост журналиста в статье выложили, там продолжение интересное..........
"Расписывать не буду, оставлю для будущих текстов. Скажу только, что скептицизма и тревоги не убавилось (да, в моем случае, вот так сразу и не могло) . Стало больше понимания того, как работает голова у Главнокомандующего. И без ответа остался один из главных вопросов: нафига он туда полез?!"
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а комменты тоже не хилые,жаль что здесь только заглавия читают и то бегло.
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******, он стопудово дебил. На формальной официальной встрече с европейскими послами - в черной рубахе с заССучеными рукавами, на не формальной встрече с прикормленными журналюгами - в галстуке и белой рубахе! Дебил, ***...!
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Это что бы смешнее было, он же комик, а не какой то там юрист
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интересно, что за фетиш у клована с шаурмой? для психиатров поле не паханое работы!
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Зе так самоутверждается.. шаурма это фаллический символ..
просто на встрече с журналистами, незримо присутствовал рояль..
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Кажете - за 20 днів нічого не можна зробити? Можна багато разів порушити Конституцію та закони України. Можна віддати наказ не стріляти у відповідь. Можна, їдучи на поховання шахтарів, запихатися на камеру шаурмою. Можна читати з папірця англійський текст, написаний кирилицею. Можна заявити, що кацапстан не контролює даунбасерів. Он як багато зроблено. А ви кажете - нічого не можна зробити за 20 днів.
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Кажете - за 20 днів нічого не можна зробити? Можна багато разів порушити Конституцію та закони України. Можна віддати наказ не стріляти у відповідь. Можна, їдучи на поховання шахтарів, запихатися на камеру шаурмою. Можна читати з папірця англійський текст, написаний кирилицею. Можна заявити, що кацапстан не контролює даунбасерів. Он як багато зроблено. А ви кажете - нічого не можна зробити за 20 днів.
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Ахметов выделил 1 миллиард $ на МайданЛіс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 1313 против Зеленского

Ахметов очень активно общается с Порошенко и Медвечуком. Именно эти 3 олигарха готовят дестабилизацию Украины и новый Майдан против Президента и народа

Читать:https://proua.com.ua/ahmetov-vydelil-1-milliard-na-majdan-protiv-zelenskogo.html?fbclid=IwAR31BwMd_ca3aKKnU3BdWC3EnMIG3BQFjzAPSkgWq5bqdt90BoEMdjFwUC8Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 1426

..Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 8597
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Кажете - за 20 днів нічого не можна зробити? Можна багато разів порушити Конституцію та закони України. Можна віддати наказ не стріляти у відповідь. Можна, їдучи на поховання шахтарів, запихатися на камеру шаурмою. Можна читати з папірця англійський текст, написаний кирилицею. Можна заявити, що кацапстан не контролює даунбасерів. Он як багато зроблено. А ви кажете - нічого не можна зробити за 20 днів.
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А где можно ознакомиться с приказом "не стрелять"? Спасибо.
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Щось легко стало працювати порохоботам! Лайно лити - то їх рідна стихія! А от баригу і алкаша вихваляти - було , напевне дещо трудніше. Та Петрик полетів, але бабла, вкраденого в народу України залишилось неміряно!
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На фоні трагедії на фронті та політичної кризи визваної закликами до капітуляції, це виглядає просто пошло. Хоча, як і вся творчість 95 кварталу.
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Коли патріоти гинули в Іловайську то Пєтік приймав парад на Хрещатику і нагороджував генералів.
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Это не лес. лес это мхи -лишайники, кустарники , бурелом с валежником и тд.
Больше на парк похоже, травка ухожена. фонарь стоит, дорога ну не как не грунтовка.
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Вони не відречуться від свого зе. Щоб не визнавати своїх помилок вони будуть підтримува
і всі його дії. Навіть коли російський танк заїде на подвір'я
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один в кругу журналистов уже скакал по пеньках )
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Тьху ..а один (Свинарчук ) .наближених писак збирав !
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Natalia Kuzmenko
Ота "оскаженіла ненависть" до людини, яка реально ще нічого не зробила, і закривання очей на сотні падлючих вчинків Пороха - це просто якийсь феномен психіки деяких українців, якийсь очевидний збій у нейронах головного мозку! Оскаженіння їхнє - це хвороба духу, затьмарення свідомості!

Олег Стариков
так НГШ Муженко послам иностранных государств осенью 14 года заявлял, что на Востоке Украины нет никаких российских частей - наверно уже забыли упоротые порохоботы?

Сергій Єрмоленко
Так вони банально відігруються за свою малодушність перед Педро проти якого боялись відкрити рота щоб не буть звільненими чи попасти за грати. Якщо ж зараз бодай ропочати репресії і посадки мародерської "гвардії Рошена" - попустить миттєво. Якщо ні - витиратимуть ноги і далі. Але дійсність така що реальної влади у Зеленського зараз фактично немає. А є ще й просто упороті й ті хто отримав саме з рук мародера якісь нагороди звання блага чи преференції. Такі асоціюють себе з режимом не дивлячись критично навколо за принципом - своя сорочка ближче до тіла. Загалом причини цього феномену різні. Деякі ж просто зомбовані через нездатність самостійно аналізувати й робити висновки.
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Меркантильність для Пєціка понад усе. Тому навколо Пєціка так само зібралися меркантильна команда. За свою особисту вигоду вони готові продати усе. Потрібно сказати, що така команда дуже швидко розвалюється.
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Зачем этот копипаст неведомых людей без своих мыслей?
Вам платят за распостранение ненависти?
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От поїв би він минулого року шаурми на м. Дарниці може б і не було в нас такого гавнокомандуючого.
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Надоела обсырайловка между порохоботами-придурками и зелеманами-недоумками.
И если Пэтя стопиццот доказанно - барыга-шаромыжник-вор государственного масштаба, то ЗЕ пробует народ на вшивость какими то мутными "вчынками".
Ну к чему это сидение на розовых мешках?
Таки камедия.
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Его поступками. В Украине. На Мальдивах. В Липецке.
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Прикольно істерикують ублюдки і тролячки-багатоверстатники............... Ліс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами - Цензор.НЕТ 1912
мабуть від нині слово "шаурма" для них як червона ганчірка для бика.
ну що ж будемо тепер їх так дразнити - "шаурма, шаурма, шаурма".
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Одна тупа згадка шаурми і 5 років треба демонстративно топтати шаурму. Бажаю йому щоб на всіх прийомах у всіх країнах подавали лише шаурму на сніданок, обід і вечерю.
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А пАчему , тогда на Порошенко ругались, что на Мальдивах был.Он же там на свежем воздухе неформальную офф-рекордс встречу с журналистами проводил!
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А действительно, что он мог сделать? Подскажите. Вы, видно, знаете.
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Юрий Касьянов
37 мин. ·

Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись, начали Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, -
Кричит Осел, - мы, верно, уж поладим,
Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно в ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" -
"Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей. -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь"
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЛіс, крісла-мішки і шаурма: Зеленський провів неформальну офф-рекордс зустріч із журналістами. ФОТО
 
 
 
 
 
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