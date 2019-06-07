 Найманці РФ обстріляли житлову багатоповерхівку в Майорську, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

"6 червня о 5 ранку, озброєні формування РФ з боку окупованої Горлівки обстріляли н.п. Майорськ зі стрілецької зброї. Прибувши на місце, наглядова група СЦКК зафіксувала у двох сусідніх квартирах, пошкодження вікна кімнати, суміжної і зовнішньої стіни, через попадання кулі калібру 12,7 мм", - йдеться в повідомленні

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На щастя постраждалих у результаті обстрілу немає.

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