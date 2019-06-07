 Сутичка в кінотеатрі "Київ": муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Так, згідно з інформацією, співробітники муніципальної варти силою виштовхали людей з приміщення кінотеатру. Однак, за словами очевидця, після цього всередині залишилися заблокованими близько десяти осіб, зокрема, працівники кінотеатру й активісти. Пізніше стало відомо, що муніципальна стража витіснила всіх, хто залишався в кінотеатрі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що на місці присутні працівники правоохоронних органів, вони не втручаються в ситуацію.

У поліції інформацію поки не прокоментували.

Видання "Хмарочос" повідомляє, що після того, як їх виштовхали з кінотеатру, активісти перекрили вулицю Велика Васильківська біля станції метро "Льва Толстого". Всього там зібралося близько 300 осіб. Активісти стверджують, що прийшли, щоб не допустити "рейдерського захоплення" будівлі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні адміністрація кінотеатру "Київ" заявила про спробу рейдерського захоплення. У відповідь в КМДА пояснили, що проводять інвентаризацію.

Нагадаємо, Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" 4 січня 1999 р. терміном на 10 років. Пізніше договір був продовжений, термін його дії закінчився 4 січня 2019 року. За даними КМДА, орендна ставка до 2019 р становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру здані в суборенду до 2020 року.

На початку 2019 стало відомо, що Культурному центру "Кінотеатр Київ" не продовжили договір оренди й оголосили новий конкурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КМДА знайшла для кінотеатру "Київ" нового орендаря

У січні директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь повідомив, що буде проведено тендер з пошуку нового орендаря. Водночас дирекція кінотеатру зверталася по допомогу до ЗМІ і громадськості, щоб не допустити припинення роботи закладу.

16 травня 2019 року працівники ТОВ "Культурний центр" Кінотеатр "Київ" заявили, що відстоюватимуть свої права в суді.















