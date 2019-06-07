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 Сутичка в кінотеатрі "Київ": муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Муніципальна варта виштовхала з приміщення кінотеатру "Київ" активістів, які протестували проти того, що вони вважають захопленням історичної будівлі. Протестувальники перекрили дорогу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

"Так, згідно з інформацією, співробітники муніципальної варти силою виштовхали людей з приміщення кінотеатру. Однак, за словами очевидця, після цього всередині залишилися заблокованими близько десяти осіб, зокрема, працівники кінотеатру й активісти. Пізніше стало відомо, що муніципальна стража витіснила всіх, хто залишався в кінотеатрі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що на місці присутні працівники правоохоронних органів, вони не втручаються в ситуацію.

У поліції інформацію поки не прокоментували.

Видання "Хмарочос" повідомляє, що після того, як їх виштовхали з кінотеатру, активісти перекрили вулицю Велика Васильківська біля станції метро "Льва Толстого". Всього там зібралося близько 300 осіб. Активісти стверджують, що прийшли, щоб не допустити "рейдерського захоплення" будівлі.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні адміністрація кінотеатру "Київ" заявила про спробу рейдерського захоплення. У відповідь в КМДА пояснили, що проводять інвентаризацію.

Нагадаємо, Головне управління майном КМДА передало цілісний майновий комплекс кінотеатру "Київ" в оренду ТОВ "Культурний центр "Кінотеатр "Київ" 4 січня 1999 р. терміном на 10 років. Пізніше договір був продовжений, термін його дії закінчився 4 січня 2019 року. За даними КМДА, орендна ставка до 2019 р становила 47 тис. грн на місяць, а деякі приміщення кінотеатру здані в суборенду до 2020 року.

На початку 2019 стало відомо, що Культурному центру "Кінотеатр Київ" не продовжили договір оренди й оголосили новий конкурс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КМДА знайшла для кінотеатру "Київ" нового орендаря

У січні директор Департаменту комунальної власності Андрій Гудзь повідомив, що буде проведено тендер з пошуку нового орендаря. Водночас дирекція кінотеатру зверталася по допомогу до ЗМІ і громадськості, щоб не допустити припинення роботи закладу.

16 травня 2019 року працівники ТОВ "Культурний центр" Кінотеатр "Київ" заявили, що відстоюватимуть свої права в суді.

Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 01
Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 02Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 03
Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 04
Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 05
Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 06
Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 07
Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 08
Сутичка в кінотеатрі Київ: муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131287
 
 
 Топ коментарі
 
Муниципальная стража - это узаконенные титушки Кличка и рыга Столара или кто это вообще такие?
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Фуф, эт хорошо. Я уж испугался думал воров посадят, а тут за перекрытие дорог на кол..ну ладно, хорошо хоть грабёж никому не мешает.
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Фуф, эт хорошо. Я уж испугался думал воров посадят, а тут за перекрытие дорог на кол..ну ладно, хорошо хоть грабёж никому не мешает.
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на кол не на кол, но рожи было бы неплохо им начистить
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"Потасовка"?
"Рейдерство"?
---------
*****, когда уже у нас начнут вещи называть своими именами: избиение протестующих и пиратство?!
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Всем "рейдерам", которые даже не били никого, а просто "засветились" на камеру = давать пожизненное.
ПИРАТСТВО СРАЗУ прекратится.
Ну просто в один день после первого приговора.
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Пришла новая власть, теперь будут грабить по новому...с шутейками, концертами, прибаутками и рузьким язиком..ВОт уже начали..
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Муниципальная стража - это узаконенные титушки Кличка и рыга Столара или кто это вообще такие?
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Кличко и его команда -- все хотят урвать кусочки пожирнее пока есть возможность Потасовка в кинотеатре "Киев": муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу - Цензор.НЕТ 8186
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Вы хоть иногда задумываетесь, что несете? Кинотеатр принадлежит городу. Была аренда, которая закончилась. И сейчас городские власти не могут выгнать бывшего арендатора.
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комик Владимир Зеленский и студия "Квартал 95" в одной из последних серий своего сериала "Слуга народа" высмеяли украинизацию и изобразили патриотов как недалеких, невежественных и глупых марионетокhttp://www.dsnews.ua/.../sotsseti-vozmushcheny-tem-chto...
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этих ахтывыстов поймешь тока тогда,когда узнаешь по какой таксе они работают
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Цензор.НЕТФотоПодіїСутичка в кінотеатрі "Київ": муніципальна варта виштовхала активістів з приміщення, ті перекрили вулицю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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