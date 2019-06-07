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Все про:вибух (1697) Луганщина (1727) трактор (20) Клименко Юрій (36)

 На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано. ФОТО

У Луганській області трактористи, які працювали на полі між Попасною і Новозванівкою, підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник керівника Луганської ОблВЦА Юрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано 01

"Буквально 2 дні тому трактористи, які працювали на полі між м. Попасна і с.Новозванівка підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалі хлопці, жителі с. Троїцьке 1993 і 1971 р.н., дістали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. В одного з них ще й контузія.

На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано 02

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Зараз вони перебувають у хірургічному відділенні Попаснянської ЦРЛ і отримують всю необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я хлопців задовільний", - написав Клименко.

На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано 03

Чиновник нагадав, що за п'ять років війни на Донбасі в результаті підривів на боєприпасах вже загинуло близько 300 цивільних осіб, ще 600 - поранено. Серед постраждалих - 125 дітей, з яких 27 загинуло.

На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131284
 
 
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Такие вот посевы остаются в земле после русского мира.
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трактор вщент розбитий, хлопці в сорочці народилися.
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а в ОТВЕТ ПРИКАЗ ОГНЯ НЕ ОТКРЫВАТЬ ТАМ ЖЕ НАШИ БРАТЬЯ ПОВСТАНЦЫ..
Кучму туда с Богданом и Зелей и ножкми по полю прогнать... повезет хорошо а бабахнет ну что же такова судьба... На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано - Цензор.НЕТ 8851
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как только УКРАИНА откроет свободный вьезд с донбаса и ********* в страну! поверьте...живого места от страны не останется....((будут убийства патриотов. атовцев. нападения и преследования. не уцелеет ни одна доска почёта ,ни один монумент и памятник майдановцам и военным! будут пылать везде прапора...взрывы и диверсии.что и так от их СТУДЕНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ происходит..а когда повалят валом....то кто не спрятался я не виноват как говорится с их стороны..((иногда я считаю нужно чемто пожертвовать чем потерять всё...( моё мнение...от него ничего независит...)
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано. ФОТО
 
 
 
 
 
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