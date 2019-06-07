 На Луганщині трактор підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, 2 особи госпіталізовано. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник керівника Луганської ОблВЦА Юрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально 2 дні тому трактористи, які працювали на полі між м. Попасна і с.Новозванівка підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалі хлопці, жителі с. Троїцьке 1993 і 1971 р.н., дістали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. В одного з них ще й контузія.

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Зараз вони перебувають у хірургічному відділенні Попаснянської ЦРЛ і отримують всю необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я хлопців задовільний", - написав Клименко.

Чиновник нагадав, що за п'ять років війни на Донбасі в результаті підривів на боєприпасах вже загинуло близько 300 цивільних осіб, ще 600 - поранено. Серед постраждалих - 125 дітей, з яких 27 загинуло.