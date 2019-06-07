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Все про:Держприкордонслужба (2125) спецпризначенці (107) США (5072) вишкіл (1181)

 Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ "ДОЗОР" застосовувати катери "Safe Boat 27". ФОТОрепортаж

Сьогодні військовослужбовці 10-го окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР" отримали від американських інструкторів сертифікати про проходження навчально-тренувального курсу "Small Boat Operations".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ ДОЗОР застосовувати катери Safe Boat 27 01

Під час навчання спецназівці загону за допомогою американських фахівців - представників Берегової охорони США, вчилися керувати катерами "Safe Boat 27". Ці плавзасоби Держприкордонслужба отримала за сприяння посольства США в Україні.

Навчання відбувалося впродовж місяця. Під час тренувань були освоєні тактико-технічні характеристики й ефективне застосування цих катерів в охороні державного кордону. Склад суднокоманд разом із американськими колегами засвоїв не тільки теорію, а й отримав навички в управлінні швидкісними катерами. Бійці на практиці відпрацювали елементи рятувальних і штурмових операцій, а також вирішення нестандартних ситуацій на воді.

Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ ДОЗОР застосовувати катери Safe Boat 27 02

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Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ ДОЗОР застосовувати катери Safe Boat 27 03
Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ ДОЗОР застосовувати катери Safe Boat 27 04

Навички використання й експлуатації катерів "Safe Boat 27" військовослужбовці "Дозор" продемонстрували сьогодні в Києві на Дніпрі. Крім умінь із управління плавзасобами, спецназівці показали доставку і висадку оперативних спецгруп і інші операції, які необхідні для охорони державного кордону.

Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ ДОЗОР застосовувати катери Safe Boat 27 05

Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ ДОЗОР застосовувати катери Safe Boat 27 06

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Слід зазначити, що ця модифікація катерів може використовуватися як для патрулювання, так і для рейдів-штурмових цілей. Кількість суднокоманди катера становить 4 військовослужбовці. Однак, у разі необхідності, для виконання поставлених завдань на ньому можуть розміщуватися до 20 бійців десанту зі спорядженням.

Інструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ ДОЗОР застосовувати катери Safe Boat 27 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131268
 
   
 Топ коментарі
 
Снова чмошник, моря не видевший, кричит зрада, лапки подняли, а в душонке своей мелкой гордится вяличием,патрет хуйла целует, украдкой, и мечтает насрать на целый мир
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чудово- ще й з мр5, "карабль надувной?" дятли ватні там ж написано що це лодки
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ну,теперь они,как минимум короли моря черного и гетьманы азовского
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це людска гра такая, украинские поддавки зовеца
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Снова чмошник, моря не видевший, кричит зрада, лапки подняли, а в душонке своей мелкой гордится вяличием,патрет ***** целует, украдкой, и мечтает насрать на целый мир
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Какая зрада, это кацап. Просто в спам его отправляй.
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Корабль надувной или фото неудачное?
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чудово- ще й з мр5, "карабль надувной?" дятли ватні там ж написано що це лодки
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новые мыролюбные борцы с контробандой сигарет в евросоюз будут.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажІнструктори Берегової охорони США навчили прикордонний спецназ "ДОЗОР" застосовувати катери "Safe Boat 27". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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