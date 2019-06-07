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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (1633) Кучма (317) Лук'янов (29) Путін (8931) фотожаба (8560) Гройсман (3404) Ківа (66)

 Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Соціалізм скасовується

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа вийшов з СПУ і приєднався до Бойка з Медведчуком

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Нове обличчя в політиці

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Політика, Леоніде Даниловичу, тебе не відпускає ніяк", - Кучма в Мінську зустрівся з Лукашенком

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Ефективні переговори по-новому

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма хоче закликати українську армію "Не стріляти у відповідь"

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Агент працює...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заборона стріляти у відповідь - це крок до капітуляції України перед РФ. Ми цього не дозволимо, - Парубій. ВIДЕО

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Мінськ-5

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Гаррі Поттер і мінські переговори

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виставляємо Кучму з калашом на передову під обстріл - якщо не буде відстрілюватися, значить, годний метод, - Берлінська про пропозицію експрезидента "не стріляти у відповідь"

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Поправочка

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Тут завжди "зажигає" Наш Вечірній Квартал!

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

"Не на черной скамье, не на скамье подсудимых..."

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський. ФОТО

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Старі пісні про головне

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Вітальна листівка

Гаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Погляд здорової людини

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131259
 
   
 Топ коментарі
 
Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 13 ч.13 часов назад

Отрицательная селекция наглядно.

Россия рубежа XIX / XX веков: Мамонтов, Соловьёв, Толстой, Леонтьев.

Россия начала XXI века: Мамонтов, Соловьёв, Толстой, Леонтьев

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6275
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"вы меня не так поняли, я хотел сказать что нужно всего лишь перестать стрелять в ответ!"
Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8735
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Ми чудово розуміємо, що у всіх бідах України винний мокшанський народєць, а вина Путлєра вторична.Але хочеться помріяти, що "розумний" россєянін підніме Пуйла на вила.
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"вы меня не так поняли, я хотел сказать что нужно всего лишь перестать стрелять в ответ!"
Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8735
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цензор ..а може хватить лизати зад пороху ? чи продажність ваше кредо?
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Що, убогі, без Пороха жити не можете? До чого тут Пороха? Ви вибрали нового презЕ, його час вигрібати. Хоча серед цих фотожаб його теж не видно. Може це й засмутило? А може за "наругу" над кимось з ватно-сепарських персонажів засмутились? Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6288
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коли вбивця ..мародер ..крадій ..кидало ..барига брехло .. і просто жирний шмат лайна .. паця парашенко отриає довічне і отримає конфіскацію всього майна .. справедливість відновиться
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Менше дивіться телевізор. Відпочивайте. ЛІКУЙТЕ ГОЛОВУ. Можливо ще є шанс врятувати залишки ваших мізків.
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Michael Avrinsky‏ @gsl2k10 13 ч.13 часов назад

Отрицательная селекция наглядно.

Россия рубежа XIX / XX веков: Мамонтов, Соловьёв, Толстой, Леонтьев.

Россия начала XXI века: Мамонтов, Соловьёв, Толстой, Леонтьев

Гарри Потер и минские переговоры, новое лицо на старый лад, грустная песня Путина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6275
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Мда... сайт полностью под барыжной мородерской мордой. Отвратительно.
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Что зебилка, думал что вазелин и его подельники будут выдавать свои ватные высеры, а все будут делать вид, что ничего не происходит?
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Вы отвратительны. Типичный спакализ гнилого мародера.
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Да и не говори, не дают тут всякие прАтивные ватным зебилам развернуться на всю катушку, возмущаются по поводу мирных планов с повстанцами.
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цензор. вторая картинка плагиат .

В оригинале в этом плакате речь как раз шла о мыролюбных щироукраинских реформаторах. и выглядел плакат вот так

или вот так

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Ужас! И это оно у власти 18 дней! Перещеголял самого овоща!
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Так мы таки все под колпаком у Мюллера?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниГаррі Потер і мінські переговори, нове обличчя на старий лад, сумна пісня Путіна. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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