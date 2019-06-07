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 Жінки-військові медики змагаються на конкурсі у Вінниці. ФОТОрепортаж

У боротьбі за звання найкращої 25 конкурсанток віджимаються, плавають, демонструють володіння єдиноборствами і надають першу медичну допомогу.

Учасниці конкурсу представляють колективи військових лікувальних установ із Луцька, Вінниці, Києва, Миколаєва, Львова, Одеси, Полтави, Житомира, Хмельницького, Чернівців, Дніпра і Рівного. Деякі з них прибули до Вінниці із зони АТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Переможницю виберуть серед 25 конкурсанток, які стали найкращими за результатами регіональних змагань.

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Змагання почалися відеопрезентацією "Моя професія - військовий медик", де кожна з учасниць розповіла про свій життєвий і професійний шлях.

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Під час творчого конкурсу дівчата читали вірші, співали і танцювали, демонстрували елементи східних єдиноборств і навіть варили мед.

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Тепер учасницям конкурсу треба продемонструвати фізичну витривалість у вправах на віджимання і плавання. Також вони змагатимуться в професійному конкурсі - складаючи тестування з питань медицини і надаючи першу медичну допомогу.

Очікується, що ім'я переможниці конкурсу стане відоме сьогодні ввечері.

Жінки-військові медики змагаються на конкурсі у Вінниці 05

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131245
 
   
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Сьогодні вранці нас покинули ще два герої, а ще восьмеро - були поранені..захисники, які стали на захист нашої країни..Захист від окупанта, який бажає цю країну знищити. Окупанта - з яким зібрався мириться новообраний президент..Покойтесь зі світом, хлопці.. Світла вам пам'ять!

Женщины-военные медики соревнуются на конкурсе в Виннице - Цензор.НЕТ 7458
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че вы там соревнуетесь, учите их доступ венозный обеспечивать путем катетеризации, вопрос за пять лет не решон, при тяжелом ранении стоит вопрос обезболиванья, при кровопотере давление падает вдвойне при опиоидных анальгетиках, вопрос довезти в шоке травматическом или недовезти вообще, взводными сан инструкторами ветеренары служат, карате они показывают и мед варят, зато принципы инфузионной терапии на догоспитальном этапе незнают, эхххх
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЖінки-військові медики змагаються на конкурсі у Вінниці. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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