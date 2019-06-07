 Військовослужбовці Сумщини вирушили з миротворчою місією в Косово. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Трибуна".
Сьогодні військовослужбовців проводжали в дорогу рідні і близькі, командування частини, представники міської влади та духовенства.
Основне завдання військовослужбовців на території Косово - розмінування, пошук вибухонебезпечних предметів, забезпечення свободи пересування миротворчих підрозділів KFOR, а також відновлення інфраструктури.
Но вот рашка , США и другие страны свои ЧВК отправляет в Родезии всякие за золотом-брильянтами ...
Вот почему бы и Украине так не делать с ее опытом ВСУ...
И опыт, и влияние, и деньги в казну....?
2. Миротворческим миссиям платят деньги. Как военнослужащим, так и стране, которая посылает свой контингент на такие миссии, так что бюджет за счет таких миссий пополняется.
3. Для нормальных стран это действительно миротворческие миссии, в т.ч. и для США. и они официальные. А для Парашки это не санкционированные никем миссии с одной лишь целью - заработать бабосов для царька и его компании.
Вы погуглите о ЧВК разных стран....
Чем они занимаются, кто их нанимает, что они охраняют и тд и тп...
Это считается нормальным бизнесом..., и в США тоже...
что? Kosovo je Srbija ?