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 Військовослужбовці Сумщини вирушили з миротворчою місією в Косово. ФОТО

У республіку Сербія вирушили військовослужбовці військової частини А0563 з Охтирки Сумської області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "Трибуна".

Сьогодні військовослужбовців проводжали в дорогу рідні і близькі, командування частини, представники міської влади та духовенства.

Основне завдання військовослужбовців на території Косово - розмінування, пошук вибухонебезпечних предметів, забезпечення свободи пересування миротворчих підрозділів KFOR, а також відновлення інфраструктури.

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Військовослужбовці Сумщини вирушили з миротворчою місією в Косово 01

Військовослужбовці Сумщини вирушили з миротворчою місією в Косово 02
Військовослужбовці Сумщини вирушили з миротворчою місією в Косово 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131239
 
 
 Топ коментарі
 
блин когда же вы промиротворите на родине?
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Vladimir Kontsevich - ясно-понятно....- вы не в теме...

Вы погуглите о ЧВК разных стран....
Чем они занимаются, кто их нанимает, что они охраняют и тд и тп...
Это считается нормальным бизнесом..., и в США тоже...
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Під час своєї строкової в далеких 84-86 - я деякий час служив саме в цій частині.. Тоді вона була в/ч 41440 . Спеціальність - мінно-вибухові загородження.. Перший детонатор, перша споряджена для підриву тротилова шашка, довгі тренування по постановці і пошуку мін - все там, добра тоді була там саперна школа..
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блин когда же вы промиротворите на родине?
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16 км. вернули Україні за цю неділю. ось так....
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миротворцы это хорошо....
Но вот рашка , США и другие страны свои ЧВК отправляет в Родезии всякие за золотом-брильянтами ...
Вот почему бы и Украине так не делать с ее опытом ВСУ...
И опыт, и влияние, и деньги в казну....?
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1. Вот не нужно сочинять. Так делает только Парашка и не официально, потому что "их там нет".
2. Миротворческим миссиям платят деньги. Как военнослужащим, так и стране, которая посылает свой контингент на такие миссии, так что бюджет за счет таких миссий пополняется.
3. Для нормальных стран это действительно миротворческие миссии, в т.ч. и для США. и они официальные. А для Парашки это не санкционированные никем миссии с одной лишь целью - заработать бабосов для царька и его компании.
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Vladimir Kontsevich - ясно-понятно....- вы не в теме...

Вы погуглите о ЧВК разных стран....
Чем они занимаются, кто их нанимает, что они охраняют и тд и тп...
Это считается нормальным бизнесом..., и в США тоже...
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В смысле? - ЧВК изобретение не россиян, во всем мире полно их.
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зсу вернули цю землю катяка лео. читать друзяко вмієш таки.... і не читай будь ласка новини поки не поснідаєш.
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Так какого ты сидишь на форуме? Иди в армию и "миротворь"! Только на форуме языком ворочать умеете...
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Товарищ, они бы вас нехило отдубасили, если бы вы попробовал отменить командировку.... За место миротворца - платят вообще-то. То же и с Ираком было. С наших еще поляки ржали - воровали(в смысле набирали десятками банок) и продавали кока-колу.
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Під час своєї строкової в далеких 84-86 - я деякий час служив саме в цій частині.. Тоді вона була в/ч 41440 . Спеціальність - мінно-вибухові загородження.. Перший детонатор, перша споряджена для підриву тротилова шашка, довгі тренування по постановці і пошуку мін - все там, добра тоді була там саперна школа..
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В республику Сербия...

что? Kosovo je Srbija ? Военнослужащие Сумщины отправились с миротворческой миссией в Косово - Цензор.НЕТ 8921
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а шо не так ? Украина не признаёт Косово. Это - оккупированная территория Сербии.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоВійськовослужбовці Сумщини вирушили з миротворчою місією в Косово. ФОТО
 
 
 
 
 
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