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Все про:Запоріжжя (493) СБУ (4390) теракт (674)

 Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є "МДБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки встановила, що замовником теракту в Запоріжжі, якого сьогодні вдалося запобігти, є так зване "МДБ ДНР".

Про це йдеться в повідомленні спецслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що замовником теракту було так зване "МДБ ДНР". За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки в мирному регіоні", - зазначили в СБУ.

Раніше сьогодні стало відомо, що СБУ запобігла масштабному теракту у Запоріжжі.

Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є МДБ ДНР, - СБУ 01
Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є МДБ ДНР, - СБУ 02

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Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є МДБ ДНР, - СБУ 03
Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є МДБ ДНР, - СБУ 04
Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є МДБ ДНР, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131238
 
 
 Топ коментарі
 
забавно как зебилы СТАЛИ ОТМАЗЫВАТЬ расейскую наволочь..
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а шо ,у вас на дамбазе нормальные остались ?
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провокации надоели...... или нас дебилами считают?
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а шо ,у вас на дамбазе нормальные остались ?
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вас - да. Причем ими считают по факту)
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В "МГБ ДНР" ничего серьезней наверное нет, что они планировали диверсию, взрывчаткой в пакете с под сока ? Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 5882
От такой диверсии, ну может уши кому то заложило в радиусе 10 м, не более.


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забавно как зебилы СТАЛИ ОТМАЗЫВАТЬ расейскую наволочь..
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"зебилы" в отличии от ылиты понимают, что взрывчатка в чистом виде, представляет опасность только тем кто в радиусе 2-4 метров. "зебилы" в отличии от ылиты понимают, зачем все боеприпасы делают из металла. Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 3680
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а они не зебилы...они и есть расейская наволочь.только одни пакостят в натуре,а другие в интернете.
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Ну откуда вы только беретесьтакие долбоопы!
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"Двух стандартных армейских блоков C-4 (M-112) весом в полкилограмма каждый хватает, чтобы взорвать грузовик".
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та оно думает - что бомба обязательно должна быть коробке с именной надписью.. типа "от МГБ..." и подписями. Да и звуко-световой иллюминацией
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оно знает, что поражающими элементами любого боеприпаса (кроме ядерного и химического), есть осколки. Заказчиком предотвращенного в Запорожье теракта является "МГБ ДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 4649 А взорвать Вас тротилом можно только если воткнуть его Вам в задницу.
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и в коробке обязательно должен громко цокать будильник.
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Вы забыли дописать, 1 существенную вещь: если "если 2 стандартных армейских блока C-4" вставить между мотором и кабиной, если же их просто взорвать в кустах в 3 метрах от грузовика, то в грузовика даже стекла не вылетят.
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....а вы попробуйте 1кг си-4 в 10 метрах от себя бахнуть, потом расскажете.....если конечно сможете
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Какой бредовый заголовок... в стиле последних заявлений ЗЕбени: мол Московия не контролирует созданные ею вооруженные силы на Донбассе...
Какое нах. МГБ ДНР?!
Если в луГандоне существуют
- только полевые подразделения ФСБ/ГРУ...
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ну одно из этих подразделений и называется мгб днр...а второе мгб лнр
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Это отвлечение народа от главных новостей - гибели военных и предложение не стрелять в ответ.
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тобто російська федерація, яка керує днр.
чи ми вже як зеля соромимось це визнавати і перевидимо агресію рашкі в громадянську війну.
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а нехай недолугий курдупел ще переміщення вантажів скасує - кожного дня ловитемемо таких "біженьців".
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Я думаю в случае кипиша Зеленского надо будет вешать первым
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його ще вчора треба було вішати, в случае кипиша буде пізно.
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И прослывем страной антисодомитов, или как там называются те, кого ненавидят кошерные?)
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Билецкий - Хомчак по приказу Зеленского отдал приказ 1,5 недели назад не стрелять в ответ, по возможности... Это что за херня?? Почему Билецкий про это 1,5 недели молчал? Ясно - что после такого приказа орки пошли в атаку и начали убивать украинцев! Зачем нужен Украине такой президент??
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
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Путин введи войска! - заявил Зеленский.
- А то вы совсем потеряли контроль над своими боевиками!
Они обстреливают наши позиции из крупнокалиберной артиллерии, готовят терракты в городах, - добавил Зеленский
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усмири наглых сорванцов и мы помиримся в обоюдном поцелуе
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Получается, ***** надо просить ввести войска в Запорожскую область для контроля своих агентов? Да зеля?
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Какой спрос с Зели, никакого, (а кто он вообще?) Украина в настоящее время без президента.
Надо срочно возвращать Петра Алексеевича, или Украине будет кирдык.
Вспомните через полгода мои слова, если главный дурень останется у власти, не обижайтесь))
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Украина выбрала президента. Но старая воровская элитка, та которая сделала Украину самой бедной страной Европы, не может с этим смириться. Очень боится, что после парламентских выборов можно, вообще, оказаться не у корыта. А опущенная элитка - это уже не элитка.
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А где этот президент, главный дурень что ли?
Таких ещё не было, вот это да)))
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Это Грицак хочет показать как он хорошо работает, как он незаменим. Раньше можно было в центре Киева бомбу под машину подложить и никто не заметит до самого взрыва. А теперь вдруг они предотвратили теракт в Запорожье. Сами туда этот пакет и подложили, а потом .... уря.... обезвредили.
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Вся соя слилась в одном экстазе.Один вопрос?Как вы на нуле запретите людям защищать свою жизнь ,то есть стрелять.Вас просто пошлют и посылают гш все и везде.Не будьте смешными минометчиками ,который в баре Краматорска прослужил.Зато теперь в зраде херой.
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СБУ РЕСПЕКТ!!!
Дякуємо!!!

Слава Богу никто не пострадал.

Вот и появился прекраснейший повод, чтобы закрыть наглухо границы с Фашистской Россией и их пособниками в лице неких денераф и ленераф и крымнаш закрывайте.
ХВАТИТ!!!
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ДМБ - ДЛБ
Ще трохи призначенб і СБУ перестане існувати, а державні таємниці стануть відкритою книгою. І ніхто не дізнається чи є оперативні погоняла у дезентерії.
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Вовка-коротыш проверяет молодую команду Вовку-коротыша на вшивость. Обстрелы, теракты, Кучма с Пинчуком...
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Цензор.НЕТФотоПодіїЗамовником відвернутого в Запоріжжі теракту є "МДБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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