 Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є "МДБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні спецслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужби встановили, що замовником теракту було так зване "МДБ ДНР". За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки в мирному регіоні", - зазначили в СБУ.

Раніше сьогодні стало відомо, що СБУ запобігла масштабному теракту у Запоріжжі.





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