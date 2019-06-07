 Замовником відвернутого в Запоріжжі теракту є "МДБ ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в повідомленні спецслужби, передає Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужби встановили, що замовником теракту було так зване "МДБ ДНР". За задумом кураторів вибух мав призвести до численних людських жертв і дестабілізації суспільно-політичної обстановки в мирному регіоні", - зазначили в СБУ.
Раніше сьогодні стало відомо, що СБУ запобігла масштабному теракту у Запоріжжі.
От такой диверсии, ну может уши кому то заложило в радиусе 10 м, не более.
Какое нах. МГБ ДНР?!
Если в луГандоне существуют
- только полевые подразделения ФСБ/ГРУ...
чи ми вже як зеля соромимось це визнавати і перевидимо агресію рашкі в громадянську війну.
Видео.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1137011052552564736
- А то вы совсем потеряли контроль над своими боевиками!
Они обстреливают наши позиции из крупнокалиберной артиллерии, готовят терракты в городах, - добавил Зеленский
Надо срочно возвращать Петра Алексеевича, или Украине будет кирдык.
Вспомните через полгода мои слова, если главный дурень останется у власти, не обижайтесь))
Таких ещё не было, вот это да)))
Дякуємо!!!
Слава Богу никто не пострадал.
Вот и появился прекраснейший повод, чтобы закрыть наглухо границы с Фашистской Россией и их пособниками в лице неких денераф и ленераф и крымнаш закрывайте.
ХВАТИТ!!!
Ще трохи призначенб і СБУ перестане існувати, а державні таємниці стануть відкритою книгою. І ніхто не дізнається чи є оперативні погоняла у дезентерії.