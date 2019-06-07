 З воїном 17-ї ОТБр Едуардом Лазарєвим, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Бродах. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 8 червня, у місті Броди Львівської області, о 8.00 біля міського моргу відбудеться прощання з Едуардом Дмитровичем Лазарєвим, 1970 року народження, молодшим сержантом, водієм-електриком мінометної батареї механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 4 червня о 17.30 в районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області від чисельних осколкових поранень, що дістав унаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети у вантажну ГАЗ-66, що перевозила продукти харчування на позиції підрозділу.

Едуард Лазарєв народився 04.08.1970 року. Здобув середньотехнічну освіту. До війни служив за контрактом у батальйоні забезпечення. 29.09.2015 року був призваний Бродівським РВК Львівської області, брав участь у бойових діях на Сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїн 17-ї ОТБр Едуард Лазарєв загинув на Донбасі 4 червня

Церемонія поховання Героя відбудеться у селі Комарівка Бродівського району об 11.00.

У нього залишилась донька.