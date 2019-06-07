 Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня. ФОТОрепортаж

На початку засідання народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять українського письменника Юрія Мушкетика.

Потім у парламенті розпочалася Година запитань до Кабміну, під час якої віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив нардепам: "Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж".

День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради 7 червня.

Члени Кабміну на чолі з першим віцепрем'єр-міністром Степаном Кубівим відповідають на запитання парламентаріїв. Крісло прем'єра за відсутності Володимира Гройсмана порожнє.

Спікер Андрій Парубій і глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

Перший віцеспікер Ірина Геращенко спілкується з главою фракції БПП Артуром Герасимовим та Віктором Пинзеником (БПП).

Яків Безбах (позафракційний, праворуч) з колегою.

Хвіча Мепарішвілі (НФ, праворуч) з колегою з Радикальної партії.

Порожній сектор Опоблоку: Олександр Долженков.

Ляшко вивчає свій профіль у фейсбуці.

Можливо, парламентарій замислився про зміну аватарки?

Геращенко не може впоратися зі своїми емоціями...

І плаче від сміху...

Сергій Лещенко (позафракційний) та Ірина Геращенко.

Порожній сектор "Самопомочі": Олександр Опанасенко.

Ігор Кононенко (БПП) спілкується телефоном.

Борислав Розенблат (позафракційний).

Ольга Богомолець (БПП) спілкується з представниками Кабміну.

Оксана Білозір (БПП, стоїть спиною), Ірина Геращенко, Ольга Червакова (БПП).

Члени Кабміну залишають Раду після завершення Години запитань до уряду. Тим часом Богомолець спілкується з віцепрем'єром Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Тепер Ользі Богомолець щось шепоче на вухо Віктор Галасюк (Радикальна партія). Ляшко все ще захоплений своїм смартфоном.

Фото: Цензор.НЕТ