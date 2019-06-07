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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
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 Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 7 червня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання народні депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять українського письменника Юрія Мушкетика.

Потім у парламенті розпочалася Година запитань до Кабміну, під час якої віцепрем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив нардепам: "Рівень енергоефективності в Україні відповідає букві "Ж".

День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 01

Пленарне засідання Верховної Ради 7 червня.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 02

Члени Кабміну на чолі з першим віцепрем'єр-міністром Степаном Кубівим відповідають на запитання парламентаріїв. Крісло прем'єра за відсутності Володимира Гройсмана порожнє.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 03

Спікер Андрій Парубій і глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 04

Перший віцеспікер Ірина Геращенко спілкується з главою фракції БПП Артуром Герасимовим та Віктором Пинзеником (БПП).

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 05

Яків Безбах (позафракційний, праворуч) з колегою.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 06

Хвіча Мепарішвілі (НФ, праворуч) з колегою з Радикальної партії.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 07

Порожній сектор Опоблоку: Олександр Долженков.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 08

Ляшко вивчає свій профіль у фейсбуці.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 09

Можливо, парламентарій замислився про зміну аватарки?

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 10

Геращенко не може впоратися зі своїми емоціями...

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 11

І плаче від сміху...

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 12

Сергій Лещенко (позафракційний) та Ірина Геращенко.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 13

Порожній сектор "Самопомочі": Олександр Опанасенко.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 14

Ігор Кононенко (БПП) спілкується телефоном.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 15

Борислав Розенблат (позафракційний).

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 16

Ольга Богомолець (БПП) спілкується з представниками Кабміну.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 17

Оксана Білозір (БПП, стоїть спиною), Ірина Геращенко, Ольга Червакова (БПП).

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 18

Члени Кабміну залишають Раду після завершення Години запитань до уряду. Тим часом Богомолець спілкується з віцепрем'єром Іванною Климпуш-Цинцадзе.

Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня 19

Тепер Ользі Богомолець щось шепоче на вухо Віктор Галасюк (Радикальна партія). Ляшко все ще захоплений своїм смартфоном.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131149
 
 
 Топ коментарі
 
ірка ірже як коняка - а як артистично побивалася й тужила в фейсбуці за полеглими сьогодні вночі воїнами ЗСУ .. Лукава мразота..
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Тусовка. Просто тусовка. Пришли (те, у кого не было "важных" дел), перетерли, поржали, рассказали друг другу о планах на выходные...
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И это зборище вопит о незаконности роспуска и о наличии коалиции?
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не могу понять, почему ни одна харя не вызывает не то, что симпатии, а даже нейтральности, все исключительно в секторе ненависти.
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Наступна Рада буде ще гіршою. Доведено Україною.
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если вы такой прекрасный предсказатель, то может в «Битву экстрасенсов»? 😁
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ну що ви, відбирати віру у екстрасенсорику у Зе прихильників, дурне діло. Вони цю віру називають атеізмом
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Анюто, а ви у Криму в яку церкву ходите підтримувати віру?
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Ви ж власноруч тут на форумі 19.05.2019р. о 12-48 надрукували, що знаходитеся в Донецьку.
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Не меліть єрундою, на форумі всі давно знають хто і що я. Окрім вас))))
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Так, але де там Донецьк вказаний?))) І написане чиста правда, тоді я була там. Мала Батьківщина))))
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Коли пишуть правду, то пам'ятають її, бо це реальні епізоди з власного життя. Коли брешуть - часто-густо через деякий час забувають. Ви писали, що в вас житло в донецькому гуртожитку залишилось.
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Так і є, прописка Донецтка, але за всім відомими обставинами я там не була з 2014. Але Мала Батьківщина в мена інша ніж Донецьк, Колю)))Ви намагаєтеся мене на брехні спіймати, динерієць чи досьє збираєте))))
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Антонова періодично їздить на окупований Донбас, спільні знайомі бачать її у Криму, налаштовує українців проти діючого президента держави... то у яких цілях ти була б цікава своїм рідним динерійцям?
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Зта така Антонова чи Антонов, поясніть? І причому тут Крим? І хто налаштовує проти президента рідних?
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Дівчинка з Костянтинополя з грецької родини - хіба не Антонова?
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ну, якщо вам більше хлопчики подобаються))). Все, далі без мене, треба йти)))
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И это зборище вопит о незаконности роспуска и о наличии коалиции?
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Такі там зібрані найкращі крикуни ******** України.
Анекдот в тему. Три коти визначають хто з них самий лінивий:
- Миша вчора по мені бігала - ліньки було її з'їсти.
- Під мене вчора кицька залізла - ліньки було її трахнути.
- Чули усю ніч кіт волав? Так це я собі на яйця сів і ліньки було встати.
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Про Ляшка все ясно. Лєщенко зашифроване г**но.
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ірка ірже як коняка - а як артистично побивалася й тужила в фейсбуці за полеглими сьогодні вночі воїнами ЗСУ .. Лукава мразота..
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Ляшко и Facebook, одинокий Долженков, смеющаяся до слез Геращенко, пустующее кресло Гройсмана и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк, - работа ВР 7 июня - Цензор.НЕТ 3499
решают судьбу страны
интересно о чем каляк идет
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Хозяева жизни...были.Как пели...Теперь воют.
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Тусовка. Просто тусовка. Пришли (те, у кого не было "важных" дел), перетерли, поржали, рассказали друг другу о планах на выходные...
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Но разгонять их нельзя
А то им работать не хочется
Злой народ не понимает таких простых вещей
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и надюха подвела. хотя бы захудалую мортиру ХVII в с ядрами...для люстры.
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Перетрудяги ***. За 5 лет все кто не *** до того стали миллионерами....ну если уж совсем типа Гаврилюк. да и тот уже забурел. надо бы их всех занять походами на допросы в НАБУ, ДБР, ГПУ..........
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Это Геращенко так рыдает сквозь смех за погибшими на Донбассе солдатами...
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Якщо правда і Ахметов припинив спонсорувати Ляшка, а вчора Олєшко жалівся що його не взяли у нову партію Порошенка, то може Ляшку і Олєшку об'єднати зусилля і разом піти з політики?
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Пока он мочит Зеленского, расчитывает что новый Хозяин Порошенко его заметит усилия и приютит ублюдка не традиционного простиута.
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И что интересно....уже И путлер не нападе, и страна не в экономической дупе...??? У этого быдла жизнь удалась. Пришли ублюдки на крови...Вот вам Память Небесной сотни и результаты Гидности за 5 лет.
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Для більшості ці рожі стали ненависними.
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Ниче, скоро будут *новые лица и не барыги* доказано зеБЕней!
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Депутатів треба змінювати . Часто, як білизну (труси, наприклад)...
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Голосовать и избирать нужно не за гречку, сахар и по приколу, что бы не менять как трусы!
Мозги включай!
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Почему Порошенко за 5 лет с президентскими полномочиями и возможностями, со своим большинством в парламенте не создали и не обеспечили условия, чтобы голосование за гречку и сахар стало невозможным? Очевидно, ему этого не нужно было.
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Ниче, скоро будут *новые лица и не барыги* доказано зеБЕней! (с)
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Ну это понятно. А на поставленный вопрос ответить можно?
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Когда вы поймете,что "со своим большинством в парламенте " при П.О.П. и Янеке (с семафором) - это две большие разницы,получите ответ на свои вопросы.
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І ці БЕЗТУРБОТНІ люди щомісячно одержують 100% надбавку ЗА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРАЦІ до чималенької зарплати! Реклама безхмарного життя.
Зрозуміло, чому так багато бажаючих попасти у парламент.
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"...и шепчущий на ухо Богомолец Галасюк"

Как в той детской песенке:
***
Тут немой что-то шепнул глухому
А безрукий поднял дробовик.
***
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есть же еще подходящие буквы в украинском алфавите.
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пока готовил на кухне ...включена была рада где то в 13 примерно.... и у команды ЛЯШКО был БЕНЕФИС видать... рада пуста смотрю...а с партии ЛЯШКО один за одним на трибуне разхваливают своего босса и партию члены партии... я буду рад когда их небудет в раде..надоели....(а ещё недавно года 2 назад они мне нравились) пока ************* про выигрыши в лотереи. взятие в аренду дома, гульки их. корупционные дела всякие..и просто балабольство.а ещё в наглую подАвать в суды на СУПРУН , чтобы её убрать ради региональши. продажная корупционная партия стала..((как говорят от любви до ненависти один шаг...((
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Какая же бородатая баба Лещенко все таки мутант
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закрытый клуб "ООО ВР" ... и их распустить нельзя ??? незаконно ???
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Четверо загиблих... ЩО вона там вякала в такій самій ситуації кілька тижнів тому??? Ляшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня - Цензор.НЕТ 8236 Золотішко за колоною сьогодні приміряла?
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23% українців-свиноносців така рада влаштовує. Ну якщо їх "еліти" так вирішили.
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Иногда захожу на эти фоточки, хоть и знаю заранее шо я на них увижу, шобы распалить в себе ненависть к этому стаду свиней. Хотя она и так кипит, и выплескивается через край.
Как же я теперь понимаю Надюху Савченко, которая хотела похоронить под куполом свинарника стадо оборзевших свиней!!!
Если бы у нее все получилось, то можно было бы ей и вторую звезду Героя Украины повесить, уже точно вполне заслуженно.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЛяшко і Facebook, самотній Долженков, Геращенко, яка сміється до сліз, порожнє крісло Гройсмана і Галасюк, що шепоче на вухо Богомолець, - робота ВР 7 червня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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