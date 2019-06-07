 Воїни "Азова" Дмитро Пругло і Максим Олексюк загинули під час нічного артилерійського нальоту під Новолуганським. ФОТО

Про це повідомляє прес-служба "Азова", передає Цензор.НЕТ.

"Полтавець Дмитро Пругло (Круглий) прийшов в "Азов" ще у 2014 році, брав участь у всіх ключових боях підрозділу, де показав свою хоробрість і професіоналізм. Обіймав посаду заступника командира роти з роботи з особовим складом, а його бійці завжди брали з нього приклад і щиро поважали. Йому було 28 років. 23-річний Максим Олексюк (Максон) приєднався до полку 2017 року, і за півтора року служби проявив себе відданим військовій справі, відповідальним і щирим побратимом", - розповіли в прес-службі про загиблих воїнів.

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"Цей військовий злочин вкотре демонструє, що будь-які домовленості з Росією та її маріонетками "Л/ДНР" нічого не варті. Цим нелюдам невідомі поняття військової честі та гідності. Хочемо запевнити і поставити перед фактом весь світ - ми помстимося за загибель наших побратимів у стократ", - йдеться в повідомленні підрозділу.

Полк "Азов" висловлює щирі співчуття сім'ям і близьким своїх товаришів по зброї Круглого та Максона.







