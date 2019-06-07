EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Суспільство
  908  0
Все про:Дніпропетровщина (552) похорон (620) військовослужбовці (2414) Ян Осока (675) 17 окрема танкова бригада (10)

 З воїном 17-ї ОТБр Олександром Лином, загиблим на Донбасі, прощатимуться завтра на Дніпропетровщині. ФОТО

Старший солдат, старший навідник мінометного взводу мінометної батареї мотострілецького батальйону 17-ї окремої танкової бригади Олександр Лин загинув 4 червня унаслідок прямого влучання з протитанкового ракетного комплексу у вантажівку ГАЗ-66, який перевозив продукти харчування на позиції підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Завтра, 8 червня, о 10:00, у селі Авдотівка Софіївського району Дніпропетровської області відбудеться прощання з Олександром Петровичем Лином, 1970 року народження, мешканцем міста Кривий Ріг, старшим солдатом, старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону 17-ї окремої танкової бригади, який загинув 4 червня о 17.30 в районі населеного пункту Новоселівка Друга Волноваського району Донецької області внаслідок прямого влучання з протитанкового ракетного комплексу у вантажівку ГАЗ-66, що перевозила продукти харчування на позиції підрозділу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З воїном 54-ї ОМБр Владиславом Бережним, загиблим на Донбасі, попрощаються завтра в Попасній. ФОТО

Олександр Лин народився 18.07.1970 року у Авдотівці. Отримав середньотехнічну освіту. 30.01.2019 року був призваний Металургійно-Довгинцівським ОРВК Дніпропетровської області.

У нього залишилися мати, брат, сестра та дві доньки.

З воїном 17-ї ОТБр Олександром Лином, загиблим на Донбасі, прощатимуться завтра на Дніпропетровщині 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131135
 
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоЗ воїном 17-ї ОТБр Олександром Лином, загиблим на Донбасі, прощатимуться завтра на Дніпропетровщині. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору