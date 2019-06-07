 Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У межах проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області було проведено санкціоновані обшуки в гаражних боксах, складських, житлових та нежитлових приміщеннях регіону.

Під час обшуків було виявлено та ліквідовано кустарний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю, який виготовляли шляхом змішування спирту з водою та фасували у пластикову тару з метою подальшого збуту. Окрім того, виявлено склади, в яких незаконно зберігали тютюнові вироби, у т.ч. іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка, ввезені на територію України поза митним контролем.

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Загалом за результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 22 тис. 451 пачку тютюнових виробів та 170 літрів алкогольного фальсифікату загальною орієнтовною вартістю майже 700 тис. грн.









Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Триває слідство.