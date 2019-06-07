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Все про:алкоголь (636) контрабанда (931) Миколаївська область (377) ДФС (2238)

 Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з прикордонниками вилучили з незаконного обігу велику партію підакцизних товарів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У межах проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області було проведено санкціоновані обшуки в гаражних боксах, складських, житлових та нежитлових приміщеннях регіону.

Під час обшуків було виявлено та ліквідовано кустарний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю, який виготовляли шляхом змішування спирту з водою та фасували у пластикову тару з метою подальшого збуту. Окрім того, виявлено склади, в яких незаконно зберігали тютюнові вироби, у т.ч. іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка, ввезені на територію України поза митним контролем.

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Загалом за результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 22 тис. 451 пачку тютюнових виробів та 170 літрів алкогольного фальсифікату загальною орієнтовною вартістю майже 700 тис. грн.

Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 01
Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 02
Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 03
Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет 04

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131125
 
 
 Топ коментарі
 
Зелебил, это не бизнес, а контрабанда.
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Зелебобкин лох, клоун говорит что не закон главное, а наротное мнение, ты против карлика с бурятом?😂
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Когда свинарчуков,мрази,арестуете,крысы тратят ресурсы на травлю мелкого бизнеса и мелкой торговли.
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Приговор выносит суд и только суд,не ты,не потрохоботы из ГУ ГФС и не сваты потроха их питера,приговора нет и не будет,значит бизнесмен ни в чем не виновен,а отбор имущества - не более чем воровство.
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Зелебобкин лох, клоун говорит что не закон главное, а наротное мнение, ты против карлика с бурятом?😂
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Что за вопросительный сумбур,зайди в сознание потрохобот.
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Что,аргументов в защиту потроховских воров не имеем,конечно же нет,потроха нужно повесить,а его имущество отобрать без суда в пользу пенсионного фонда.
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Шариков хочет всё взять и поделить, а как же вор каломойша, что с ним делать?😂
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Ты с темы не соскакивай хитрунишка вопросительный,агенты потроха воруют и не имеют наказания,их нужно ликвидировать сразу на месте без лишних вопросов.
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Зелупейка, каломойша украл 13 бюджетов Украины, что с ним нужно сделать?
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Опять вопросительная попытка убежать с темы ворюг потроха при официальных должностях,топорно потрохобот выкручиваешься,главный вор и крышеватель воров это потрох,на очереди к стенке он первый.
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Статья 204. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров
1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, -
карается штрафом от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли сроком до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
2. Незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров, или совершенно лицом, которое раньше было осуждено за этой статьей -
карается штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
3. Незаконное изготовление товаров, отмеченных в частях первой или второй этой статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), что составляют угрозу для жизни и здоровья людей, а так же незаконный сбыт таких товаров, что привело к отравлению людей или других тяжелых последствий, -
карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с исключением и уничтожением выработанных товаров и с конфискацией оборудования для ее изготовления.
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Конституція України - Розділ VIII
ПРАВОСУДДЯ
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.
Законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору.
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних.
Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду.
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Стаття 41

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
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очень много комментаторов, специалистоФФ. вопрос №1--ты хоть раз в жизни был в суде хотя бы по гражданскому делу? вопрос №2-ты хоть раз в жизни был в райотделе милиции (полиции), УБОП, СО, рай Прокуратуре, рай НМ, СБУ....? сидел в СИЗО? вопрос №3-на тебя хоть раз в жизни надевали наручники? ну купи хотя бы в сексшопе, потом берись комментировать.
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От твари ,вместо того,чтобы упырей вороватых ловить они терзают людей дающих народу товар подешевле,чем собственное хитрожопое правительство ! Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет - Цензор.НЕТ 6488
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Товар хреновый. К тому же контрабанда,на ней банды наживаться, лучше у бабушки табачку на развес купить чем вот это курить. Сигареты Европа просит поднять, но нигде не сказано о табаке.
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Сигареты прикольные. Наши стали сейчас такие дерьмовые и не качественные, но вот эти, это вообще песня. Кто их курит вообще такие?
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоКустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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