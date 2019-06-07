 Кустарне виробництво алкоголю ліквідовано в Миколаївській області. Вилучено велику партію незаконно ввезених в Україну сигарет. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
У межах проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області було проведено санкціоновані обшуки в гаражних боксах, складських, житлових та нежитлових приміщеннях регіону.
Під час обшуків було виявлено та ліквідовано кустарний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю, який виготовляли шляхом змішування спирту з водою та фасували у пластикову тару з метою подальшого збуту. Окрім того, виявлено склади, в яких незаконно зберігали тютюнові вироби, у т.ч. іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка, ввезені на територію України поза митним контролем.
Загалом за результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 22 тис. 451 пачку тютюнових виробів та 170 літрів алкогольного фальсифікату загальною орієнтовною вартістю майже 700 тис. грн.
Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені ТМЦ.
Триває слідство.
1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, -
карается штрафом от пятисот до тысячи пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли сроком до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
2. Незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров, или совершенно лицом, которое раньше было осуждено за этой статьей -
карается штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
3. Незаконное изготовление товаров, отмеченных в частях первой или второй этой статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), что составляют угрозу для жизни и здоровья людей, а так же незаконный сбыт таких товаров, что привело к отравлению людей или других тяжелых последствий, -
карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с исключением и уничтожением выработанных товаров и с конфискацией оборудования для ее изготовления.
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