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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:ЧАЕС (113) ЮНЕСКО (47)

 Готується база для внесення Прип'яті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. ФОТО

Розпочато роботу щодо внесення Прип'яті в Чорнобильській зоні до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор з науково-методичної роботи туроператора Chernobyl Tour Сергій Мирний. Під час ліквідації аварії на ЧАЕС він був радіаційним розвідником.

"Прип'ять - це колосальне надбання людства. Як писав Сергій Плохій, це ядерні Помпеї 20 століття. Коли туди потрапляєш - це справді ніби машина часу. Є ідея надати Прип'яті статусу Світової спадщини ЮНЕСКО. Ми аргументували цю ініціативу. Це підтримав Український національний комітет міжнародної ради щодо пам'яток і визначних місць. 19 червня буде чергове засідання Комітету, на якому продовжиться цей процес. І тоді Україна знову заявить на весь світ про себе як про націю, яка перемагає Чорнобильську катастрофу", - зазначив він.

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Готується база для внесення Припяті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО 01
Готується база для внесення Припяті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО 02

Таку заяву Мирний зробив під час презентації збірки документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС в поставарійний період".

У друкованому вигляді збірник "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС в поставарійний період" видано обмеженим накладом і буде безкоштовно передано в головні бібліотеки країни. Крім того, будь-хто може отримати книгу, подавши заявку.

Також книгу викладено у вільний доступ на сайті Інституту національної пам'яті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131073
 
 
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Не нада нам юнесак, лучше помогите материально
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так пишут шо угры дали денег "на дорогу", не один раз, деньги приняли, а дорога Готується база для внесення Прип'яті до списку Світової спадщини ЮНЕСКО - Цензор.НЕТ 2137
какой дурак даст коту котлет под обещание что он тотчас же после сытного обеда бросится ловить мышей?
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Во первых пошлют они, это кощунство. Во вторых, а как же дезактивация "Зоны отчуждения" с демонтажем и захоронением зданий, "Дуги" и других объектов? Очистка и рекультивация земель? Или на это надо тратиться, а вот возить "сталкеров" это наоборот прибыльно. Конечно зачем развивать "Буковель", пляжи Черного и Азовских морей, экстремальный туризм в Карпатах и т.д. если есть такой кладезь туризма, где никому сервис не нужен.
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Что совок, что дерьмократы - по достоинству оценили подвиг украинских героев, фактически спасших мир от последствий ядерной катастрофы ценой собственной жизни и здоровьем. Одни лозунги пустобрехов. Та же история и с фронтовиками, которые маются, ненужные этому государству. Всю страну заливают клятвами в патриотизме и неоплатном долгу перед героями. Дальше этого - ни гу-гу. Ничтожества, с моралью ниже плинтуса злокачественные наросты на теле Украины. Гореть вам всем в аду, за ваши "ум, честь и совесть".
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Что совок, что дерьмократы - по достоинству оценили подвиг украинских героев, фактически спасших мир от последствий ядерной катастрофы ценой собственной жизни и здоровьем. Одни лозунги пустобрехов. Та же история и с фронтовиками, которые маются, ненужные этому государству. Всю страну заливают клятвами в патриотизме и неоплатном долгу перед героями. Дальше этого - ни гу-гу. Ничтожества, с моралью ниже плинтуса злокачественные наросты на теле Украины. Гореть вам всем в аду, за ваши "ум, честь и совесть".
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вселенную спасли.
это как поджечь квартиру, еле потушить и требовать чтобы все кругом восхищались
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