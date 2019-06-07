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Все про:Адміністрація_Президента (464) туризм (336) ЧАЕС (113) Чорнобиль (106)

 Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний. ФОТО

Команда президента Володимира Зеленського розуміє, що після виходу на екрани американського серіалу "Чорнобиль" потік туристів у Чорнобильську зону значно збільшиться, і усвідомлює, що потрібно перетворити це на позитивну візитівку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор з науково-методичної роботи туроператора "Чорнобиль Тур" Сергій Мирний. Під час ліквідації аварії на ЧАЕС він був радіаційним розвідником.

Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи Чорнобиль Тур Мирний 01

Сергій Мирний

Він сказав про це під час презентації збірки документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період".

Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи Чорнобиль Тур Мирний 02

"Я сюди прийшов прямо з наради в Адміністрації президента. Нова команда відчула гостроту цієї теми. Ми обговорювали, що потрібно зробити для того, щоб Чорнобиль став позитивною візитівкою України, і який комплекс заходів потрібно вжити. Сподіваюся, що це будуть не лише слова", - зазначив він.

За його словами, тури в Чорнобильську зону відчуження - це єдина стаття в туристичному бізнесі України, яка не опускається нижче довоєнного рівня. Після виходу на екрани гучного американського серіалу HBO "Чорнобиль" кількість туристів у Зону збільшилася на 30%. Після виходу останньої серії очікують вийти на показник 150 тисяч туристів на рік.

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Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи Чорнобиль Тур Мирний 03

У друкованому вигляді збірник "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС в поставарійний період" видано обмеженим накладом і буде безкоштовно передано в головні бібліотеки країни. Крім того, будь-хто може отримати книгу, подавши заявку.

Також книгу викладено у вільний доступ на сайті Інституту національної пам'яті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131071
 
 
 Топ коментарі
 
Что позитивного в Чернобыле? Мир сошёл с ума
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Ну звичайно, що шоу-бізнесмени, якими насправді і є представники Зєкоманди, добре розуміють, де можна заробити гроші. І прагнення зробити з Чорнобильської трагедії чергове шоу для них цілком природнє.
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в польше позитивная карточка "ансвенцем" ? это по логике зЕбилов ((((
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Создавайте экстремальную зону развлечений и будет доход от туризма.
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Если вдруг сегодня дето бабахнет ядерная станция, где нибудь на територии какой-нибудь страны бывшего СНГ, то хер кто пойдет на ликвидацию. Это совецкого человека можно было насильно куда-то заслать. Мы же будет ликвидировать не отходя от дивана.
А в таком случае будет реальный трындец Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний - Цензор.НЕТ 7210
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савецкий чилавек 3 суток гасил реактор водой, чего нельзя было делать.
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ну это да. Но вот, я бы например, не рискнул бы жизнью как био-роботы сбрасывать графит с крыши лопатой. Да и ради чего, ради 73 % зебилов? не, мне моя жопа дороже. Вот их 73 % пусть и ликвидируют в случае чего, а мы 25 посмотрим на это на всё
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нет у пороха 25% и у зелибобы 73%
реально у пороха 16% а у зе 40% (по первому туру)
те 9% к которым и я отношусь не поддерживают не пороха не зе все остальное манипуляция
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Лучше реально обоссыь и обосрись на своем диване, дурак! Провидец недоделанный, без тормозов!
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ты первый в списках на ликвидацию в случае чего. так и запишем:
1. Георгий Иванов.
Кстати ваши рукожопые катсапы легко могут реактор уронить, тем более, что сроки эксплуатации у многих уже давно закончились
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Корова мукает, а ты "мыкаешь", идиот! Оскромнись немного, кто ты такой, что б расписываться за других?
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Американцам спасибо за рекламу в фильме.
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еще раньше рекламу сделала киевская фирма GSC выпустив Stalker.
потом америкосы сняли фильм запретная зона. Ну а потом уже документалка.
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Что позитивного в Чернобыле? Мир сошёл с ума
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А что позитивного когда лезешь на скалу в разряженной атмосфере без кислорода ? )) Еще и шею сломать можно )
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Какая связь самой большой ядерной катастрофы и тем куда ты лазишь?
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Позитивного в Чернобыле очень много. Мы имеем уникальный заповедник в котором можно изучать многие уникальные феномены. По хорошему в Припяти или Славутыче можно сделать уникальный научный институт, в котором будут работать ведущие мировые ученые, - физики, биологи, футурологи, но для этого нужно мозги иметь..
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Вы, любезный оптимист, прочитайте о последствиях катастрофы. Всё остальное, да, можно. Только читать смешно.
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Я, любезнейший, читал Григория Медведева задолго до того как тема Чернобыля стала популярным трендом..
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что ты несешь бездельник, какая визитная карточка это блд трагедия, у меня радиации нет но ногами я этого деятеля отпижжу до состояня ожога 90 процентов тела
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Ну звичайно, що шоу-бізнесмени, якими насправді і є представники Зєкоманди, добре розуміють, де можна заробити гроші. І прагнення зробити з Чорнобильської трагедії чергове шоу для них цілком природнє.
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Може і в Бабиному Яру зробити атракціони? Або біля пам"ятника Голодомору - каруселі? Досить грустіть, народ хоче веселитись.
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Горячие частицы из реактора, их мало, но они везде по Зоне, их не видно, но при попадании на слизистую они уже не выходят из организма. Их можно принести на одежде и обуви. Пошел ты в Зону за 100 баксов посмотреть, а через 10 лет у тебя ребенок или ты или жена или сосед раком заболели, и ты будешь репу чесать. Ругать экологию, а виноват будешь только ты и вшивый туроператор, если Президент это поддержит я лично плюну на всю его команду и на него самого.
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а чего частицы не выходят? дыхательная система человека так устроена, что все попавшие с вдыхаемым воздухом мелкие частицы постепенно выходят. иначе наши легкие были бы напрочь забиты пылью, как мешок пылесоса, уже через 1 год жизни. аналогично и при проглатывании частиц - выйдет очень скоро, известно как.
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Причем тут Узеленского который что-то там понимает?Клоуны пиарятся на всем.Буржуи сняли классный сериал про чернобыль,узеленского примазались к теме.Т.Е. если кто-то забьет в поиковик "чернобыль" появится и эта тема с фоткой зе.Вот ради этого вся эта деятельность?
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в польше позитивная карточка "ансвенцем" ? это по логике зЕбилов ((((
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хорошая идея, там осталось пару печей можно было б позитивно сжигать особо веселых.
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И "газовых камер" с деревянными дверями тоже - на любой вкус пошалить.
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Рашка - правонахлебник совка - в суд подавайте, а потом мона и это.
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Это розкрадач интелехтуальной собственности Украины, я иму на хваста наступил, так ано задергалась. Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний - Цензор.НЕТ 5927 Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний - Цензор.НЕТ 5927 Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний - Цензор.НЕТ 5927
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Если в Зоне так безопасно, что можно водить интуристов, то почему не возвращают туда людей? Для кого-то держат лакомый кусок земли?
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серіал досить посередній..забагато американопафоса..ну, вони так ******* знімати, піпл хаває)))
діти танцюють в 2-3 години ночі на вулиці під радіаційним попелом

набагато цікавіше почитати оф. документи та подивитись багато відео, розслідувань на ютубі.
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Что такое кґб?
И позитивной карточкой? Действительно? Сколько народа пострадало, зато для кого-то это позитивная карточка.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЧорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний. ФОТО
 
 
 
 
 
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