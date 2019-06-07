 Чорнобиль має стати позитивною візитівкою України, і команда президента це розуміє, - директор з наукової роботи "Чорнобиль Тур" Мирний. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив директор з науково-методичної роботи туроператора "Чорнобиль Тур" Сергій Мирний. Під час ліквідації аварії на ЧАЕС він був радіаційним розвідником.

Сергій Мирний

Він сказав про це під час презентації збірки документів про катастрофу на Чорнобильській АЕС "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період".

"Я сюди прийшов прямо з наради в Адміністрації президента. Нова команда відчула гостроту цієї теми. Ми обговорювали, що потрібно зробити для того, щоб Чорнобиль став позитивною візитівкою України, і який комплекс заходів потрібно вжити. Сподіваюся, що це будуть не лише слова", - зазначив він.

За його словами, тури в Чорнобильську зону відчуження - це єдина стаття в туристичному бізнесі України, яка не опускається нижче довоєнного рівня. Після виходу на екрани гучного американського серіалу HBO "Чорнобиль" кількість туристів у Зону збільшилася на 30%. Після виходу останньої серії очікують вийти на показник 150 тисяч туристів на рік.

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У друкованому вигляді збірник "Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС в поставарійний період" видано обмеженим накладом і буде безкоштовно передано в головні бібліотеки країни. Крім того, будь-хто може отримати книгу, подавши заявку.

Також книгу викладено у вільний доступ на сайті Інституту національної пам'яті.