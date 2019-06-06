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Все про:наркотики (771) Одеська область (1001) СБУ (4385)

 Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області.. ФОТОрепортаж

Чоловік хотів налагодити канал доставки і продажу наркотика на території України.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби затримали зловмисника в одному з прикордонних пунктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, в ході огляду у підозрюваного виявлено таблетки екстазі. Чоловік розфасував їх в поліетиленові кульки і сховав у дитячий електромотоцикл.

Загалом у зловмисника вилучили 4,5 тисячі таблеток. На "чорному" ринку їхня вартість становить близько 1,3 мільйона гривень.

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За даними відомства, іноземець постійно проживає в Одеському регіоні. Він хотів налагодити механізм доставки наркотиків в Україну. Чоловік планував отримувати з-за кордону екстазі через приватних перевізників і тут продавати.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області. 01
Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області. 02
Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області. 03
Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області. 04
Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області. 05
Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області. 06
Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області. 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131062
 
 
 Топ коментарі
 
Кокаіновий демон нашіптував Одеському ,,Ескобару,, - рожевий колір, верняк, я тє базарю.
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торчки вообще народ креативный
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это детские леденцы. сбушнки совсем нюх потеряли
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не сбу-шники а службові собаки.і зовсім вони нюх не втратили! Це "іностранєц" телепень повний,вважав себе розумнішим за собаку!
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Кокаіновий демон нашіптував Одеському ,,Ескобару,, - рожевий колір, верняк, я тє базарю.
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Выпустят под залог чего бы вы думали? Правильно, электровелосипееда.
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Там находили наркоту растворенную в краске..а тут жалкий детский мотоцикл Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области - Цензор.НЕТ 6526 В \опу надо было себе напихать-вот это была б креативность! Иностранца, перевозившего экстази на 1,3 млн гривен в детском электромотоцикле, задержали в Одесской области - Цензор.НЕТ 6526
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... а если перед етим в краске растворить и прямо задуть туда куда вы сказали - было бы новое слово в дуриперевозках
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Это точно.
А кацапы - мерзкие животные(так, к слову пришлось).
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Цензор.НЕТФотоПодіїІноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області.. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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