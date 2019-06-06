 Іноземця, який перевозив екстазі на 1,3 млн гривень у дитячому електромотоциклі затримали в Одеській області.. ФОТОрепортаж

Як повідомили в Управлінні СБУ в Одеській області, співробітники спецслужби затримали зловмисника в одному з прикордонних пунктів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, в ході огляду у підозрюваного виявлено таблетки екстазі. Чоловік розфасував їх в поліетиленові кульки і сховав у дитячий електромотоцикл.

Загалом у зловмисника вилучили 4,5 тисячі таблеток. На "чорному" ринку їхня вартість становить близько 1,3 мільйона гривень.

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За даними відомства, іноземець постійно проживає в Одеському регіоні. Він хотів налагодити механізм доставки наркотиків в Україну. Чоловік планував отримувати з-за кордону екстазі через приватних перевізників і тут продавати.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України.













