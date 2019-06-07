 Опубліковано документи КДБ про трагедію на ЧАЕС. Книга доступна онлайн. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у виданні опубліковані матеріали з розсекречених архівів КДБ з Галузевого архіву СБУ.

Також у роботі над книгою брали участь співробітники Інституту історії України НАНУ. Книга вийшла під егідою Інституту національної пам'яті.

"Чорнобильське досьє КҐБ. Суспільні настрої. ЧАЕС у поставарійний період"

Оприлюднені документи раніше були визнані ЮНЕСКО надбанням людства.

Кандидат історичних наук Олег Бажан зазначив, що частина документів - зведення спостережень КДБ про поведінку людей у період надзвичайної ситуації:

"Ми підбирали документи таким чином, щоб аварію на ЧАЕС показати очима різних соціальних груп українського населення, в тому числі, політичного бомонду. Це і ставлення до трагедії правоохоронних органів. Ми також підбирали документи, в яких висвітлюється реакція іноземних студентів, які навчалися в Києві. Також представлені документи про побут евакуйованих людей в Бородянському і Поліському районах - як вони реагували на події і шукали роботу в тих умовах. Є й документи про реакцію діаспори".

Крім цього, в збірнику представлені документи про те, як КДБ проводило роботу, щоб переконати співробітників станції після аварії оселитися в спеціально побудованому місті Славутич, хоча радіаційний фон в тому районі був підвищений.

Олег Бажан

Бажан підкреслив, що розсекречені документи доводять, що аварія на ЧАЕС стала однією з причин розпаду СРСР.

"Радянський Союз просто-напросто сам не зміг впоратися з ядерною бідою. Тому що не вистачало технологій для проведення ефективних дезактиваційних робіт. Тому КДБ, особливо розвідці, було поставлено ​​завдання зібрати необхідну інформацію за кордоном - як проводити роботи, якими мають бути спеціальні контейнери для зберігання ядерних відходів", - зазначив історик.

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Зрештою, КДБ в 1989 році звернулося до вищого керівництва з пропозицією почати більш активні контакти із Заходом, і мотиватором була неможливість самостійно ліквідувати наслідки аварії.

Директор Гарвардського інституту українських студій Сергій Плохій зазначив, що ставлення до Чорнобиля в Україні і в світі відрізняється, але в цілому в Україні цей показник також почав змінюватися:

""Україна в ситуації, якої немає ні в однієї постраждалої від Чорнобиля країні. А більшою мірою постраждала Білорусь, також - західна Росія. Але тільки в Україні стільки уваги до Чорнобиля і стільки відкритості, коли йдеться про архівну службу, зокрема про архіви КДБ. Ми тут попереду в сенсі розуміння того, що сталося. А сталася ядерна катастрофа всесвітнього масштабу. І через це до неї стільки інтересу за межами України. Проблеми ядерної безпеки - це світові проблеми. Чорнобиль був не першою, і, на жаль, не останньою ядерною аварією. І саме з точки зору власної безпеки світова спільнота дивиться на Чорнобиль.

Сергій Плохій

В Україні домінує наратив віктимності. Ми нація, позначена ядерним злом. Ми - нація-жертва. Нам це зробили - була імперія, і це зробила. Зовні Чорнобиль сприймається інакше. Там він сприймається як попередження. В Україні ми зовсім про це не говоримо. Ми не усвідомлюємо, що в країні є жертви Чорнобиля. Потрібен був тиск Заходу, щоб ми закрили ЧАЕС. Коли в Німеччині говорять про Чорнобиль, то говорять про загрозу. Ми ж говоримо про Чорнобиль як про минуле. Тільки недавно почали говорити, що це те, що ми перемогли, і ми - переможці. Мені не вистачає розмов про Чорнобиль як сьогодні і як завтра".

Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович також вважає, що змінюється парадигми точки зору на Чорнобиль виключно як на трагедію на точку зору Чорнобиля як важкої перемоги.

Володимир В'ятрович

"Чорнобильська аварія - той фактор, який зламав заповідник "совка" на території України. В кінці 80-х років до руху опору приєднався потужний екологічний рух. І він отримав масовий характер. Тому що якщо свобода релігії або прав людини цікавила незначну частину жителів УРСР, бо вони були ними налякані, то теми захисту свого здоров'я і довкілля підняли людей. Перша маніфестація в Києві була присвячена Чорнобилю. Це квітень 1988 року. Це яскравий приклад того, як Чорнобиль запустив політичні процес. Довіру до влади втратили ті, хто найбільше їй довіряв", - сказав він.

У друкованому вигляді збірка видана обмеженим тиражем і буде безкоштовно передана в головні бібліотеки країни. Крім того, будь-хто охочий може отримати книгу, подавши заявку.

Також книга викладена у вільний доступ на сайті Інституту національної пам'яті.