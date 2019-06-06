EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  14473  159
Все про:Боголюбов (23) Кіпр (43) Коломойський (412) відмивання грошей (67) США (5068) Приватбанк (265)

 "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО

У позові в Канцелярський суд американського штату Делавер про відшкодування збитків, завданих Коломойським і Боголюбовим, "Приватбанк" вказав нерухомість, придбану, як стверджує банк, на відмиті бізнесменами гроші.

Йдеться про десятки активів: феросплавні і металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі. Програма "Схеми" проаналізувала позов "Приватбанку" на 104 сторінки, та опублікувала фото нерухомості, повідомляє Цензор.НЕТ.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 01

55 Public Square Building (Клівленд, Огайо, США) була придбана за $34 млн фірмою Optima 55 Public Square, LLC (Делавер) 29 липня 2008 року. Компанія була заснована 29 квітня 2008 року.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 02

One Cleveland Center (Клівленд, Огайо, США) – придбана за $86,3 млн компанією Optima One Cleveland Center, LLC (Делавер) 15 травня 2008 року. Фірма заснована 29 квітня 2008 року. Щонайменше $36,1 млн з цієї суми, як стверджують у заяві, отримали шляхом виведення коштів із "Приватбанку".

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 03

AECOM Building (раніше відома як Пентон Медіа) у Клівленді, Огайо. Була придбана за $46,5 млн компанією з Optima 1300, LLC (Делавер) 16 серпня 2010 року. Фірма була зареєстрована 21 липня 2010 року.​​

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 04Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 05

Це – готель Crowne Plaza Hotel (тепер відомий як Westin Hotel) в Клівленді, штат Огайо. Частку в ньому придбала компанія Optima 777, LLC (Делавер), за $9 млн. Фірма зареєстрована 3 червня 2011 року. Ще щонайменше $2,4 млн використали для ремонту готеля.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 06

Вежі Stemmons Towers розташовані в Далласі, штат Техас. Їх придбала компанія Optima Stemmons, LLC (Делавер), заснована 14 травня 2008 року. Близько $7,6 млн із суми, яку заплатили за цю споруду, були отримані через схеми виведення грошей.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 07

Колишній корпус CompuCom System Headquarters та прилегла до нього незадіяна ділянка, розташовані за адресою 7171 Forest Lane і 7505 Forest Lane відповідно у Далласі (Техас). Їх придбала компанія Optima 7171, LLC (Делавер). Фірма зареєстрована 10 листопада 2010 року. ​​

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 08

​PNC Plaza – тридцятиповерховий хмарочос у найбільшому місті штату Кентукі, Луїсвіллі, розташований за адресою 500 West Jefferson Street. У 2011 році його придбала за $77 млн фірма Optima 500, LLC (Делавер), зареєстрована 10 листопада 2010 року.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 09

Huntington Building – 21-поверхова споруда в Клівленді (штат Огайо), розташована за адресою 925 Euclid Avenue. 14 червня 2010 року вона була придбана за $18,5 млн компанією Optima 925, LLC (Делавер), що була зареєстрована 14 травня 2010 року.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 10Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 11

Завод із виробництва феросиліцію CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентуккі) – найбільший виробник та постачальник цього матеріалу серед Північно-Американської Сталевої Промисловості – теж належить структурам, які пов’язують з Коломойським та Боголюбовим, Georgian American Alloys, Inc. (Делавер). Фірма заснована 14 лютого 2012 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов разом з Корфом і Лейбером. Завод, згідно зі скаргою, придбали ще в березні 2011 року на компанію групи Optima, на що витратили $188,1 млн.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 12Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 13

Завод із виробництва феросилікомарганця Felman Production LLC (Нью Гейвен, штат Західна Вірджинія), теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 14

​Єдина трейдингова компанія для попереднього завода – Felman Trading, Inc.(Нью-Джерсі), яка має склади у двох десятках штатів, зокрема, у Алабамі, Арканзасі, Каліфорнії, Флориді, Іллінойсі, Луїзіані, Меріленді, Мічигані, Міссісіпі, Міссурі, Огайо, Оклахомі, Пенсільванії, Південній Кароліні, Теннессі, Техасі, Вірджинії, Вашингтоні, Західній Вірджинії, а також за межами США. Вона теж належить Georgian American Alloys, Inc. (Делавер).

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 15

А от KES Acquisition Company – металургійний завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентуккі), належить Optima Acquisitions, LLC (Делавер). Фірма заснована 25 червня 2008 року. Власниками є Коломойський і Боголюбов та Корф. Завод на 42 тисячі квадратних метрів обійшовся щонайменше у $20 млн.​

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 16

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 17

Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавер). Фірма заснована 22 травня 2006 року. З 2009 до 2015 років володіла заводом з виробництва металопрокату Detroit Cold Rolling Facility (Гібралтар, Мічиган), який був проданий компанії Ferragon Steel Rolling.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 18

​Занедбаний металургійний завод Warren Steel у місті Воррен (штат Огайо) належить компанії Warren Steel Holdings, LLC (Делавер), яка зареєстрована 19 листопада 2001 року. Коломойський та Боголюбов відповідно пов’язані з нею через організацію з Британських Віргінських островів, що називається Halliwel Assets, Inc., та трасту з острова Джерсі (Нормандські острови), який має назву Marigold Trust Asset Management. Щонайменше $4,5 млн, використані при купівлі заводу, були, на думку ПриватБанку, "відмитими".

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 19

Колишній Motorola Campus у Гарварді, штат Іллінойс. Був придбаний компанією з Optima International of Miami, Inc. – яка, вірогідно, пов’язана з компанією Optima Ventures.

Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 20Приватбанк розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова 21

Крім того, на початку 2015 року дочірня компанія Optima Acquisitions, Optima Specialty, придбала металургійний завод Corey Steel в Цицеро, штат Іллінойс, за $43,5 млн.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що "Приватбанк" звинувачує Коломойського і Боголюбова у відмиванні $470 млрд через кіпрські компанії. Згідно з поданим в американський суд позовом, загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 рр. "Приватбанком" кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких власники банку відмивали кошти, становила $470 млрд, що вдвічі перевищує ВВП Кіпру за цей проміжок часу.

Сума $470 млрд майже в 13 разів перевищує річний бюджет України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131054
 
   
 Топ коментарі
 
Жопа вору Бене😂 клоун вофка пойдёт за ним следом вместе с бурятом😂
 показати весь коментар
 
Ну что зелелохи, выбрали слугу каломойши в президенты?
 показати весь коментар
 
Зебил, это не инвестиции, а воровство.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Молодец президент, держит слово, не прошло и 100 дней - "Конец эпохи бедности"!
Зебилам срочно занимать очередь за Коломойским, а то всем этой эпохи может не достатся!
 показати весь коментар
 
 
СУммы какие то игрушечные, завод -20 лямов, 21этажное здание в даунтауне за 18,5 ляма....
Да в этом доме один сраный двубедрумный аппартмент стоит, минимум 300- 400 тысяч.
 показати весь коментар
 
 
Это чтобы не платить налоги, остальное в чемоданах!
 показати весь коментар
 
 
)))та какой ты мойша одесский , максимум зЕбил старовер из вилково)))
 показати весь коментар
 
 
ненавижу кацапов -староверов ..."двумя пярстами малится и ленина то за что "(услышано в вилково)
 показати весь коментар
 
 
Я одессит и для меня национальность условна.ЧЕЛОВЕК либо есть,либо его для меня нет.
 показати весь коментар
 
Кливленд довольно таки депрессивный город и такие цены на недвижимость вполне вероятны. В Детройте тоже дома продаются за 1 $.
 показати весь коментар
 
Слуха нарота карлик Зе холоп мародёра каломойши😂
 показати весь коментар
 
 
Коли вороги хочуть знищити державу вони завжди залучають для цього ворів, корупціонерів, зрадників та жидів. А можна сказати ще так жидів - ворів, корупціонерів, зрадників.
 показати весь коментар
 
 
Я очень сомневаюсь, что эти 470 миллиардов принадлежали Коломойскому.
Беня поставив Зелю и захотев назад отжать Приват сделал большую ОШИБКУ!
Предсказываю, что в скором времени у Бени случатся большие проблемы со здоровьем, вплоть до летальнего исхода.
:'-(
 показати весь коментар
 
 
"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 9707 Small Jerboa

Я очень сомневаюсь, что эти 470 миллиардов принадлежали Коломойскому.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что бы заработать 470 ярдов,он с пелёнок должен был коксом торговать пароходами .
 показати весь коментар
 
 
фиг его знает.
но судя по такому материалу... ФБР....
может вы и правы будете.

А как же тогда Вольдемар и ейный дружбан бурят, он же удмурт, люстрированный?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас выступит президент,и ка-ак стукнет кулаком по столу!
 показати весь коментар
 
 
У папи Карли Бєні алярм. Перепаде і Буратіні.
 показати весь коментар
 
 
Дефолт это очень полезно, особенно если у тебя несколько десятков миллиардов. Но главное что не Порошенко президент.
 показати весь коментар
 
 
"Приватбанк" указал недвижимость, приобретенную, как утверждает банк.

Не волновайтесь усё проверят
 показати весь коментар
 
 
ПРОБЛЕМА в том, что проверять будет ФБР, а не "киевский окружной суд". "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 8506
 показати весь коментар
 
 
Вот вам и курс гривны . И 300 квартир Яценюка "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 9673
 показати весь коментар
 
 
Виртуоз тут явно ни пречем , усьо свинарчуки , зибилье вас кинули на Г + Г
 показати весь коментар
 
 
Иди памиторы у кипутссы паливай, а то сгарят. "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 6933 "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 1913 "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 1913
 показати весь коментар
 
Ща посмотрим, как Голобородько будет бороться с олигархами и мародерами, невзирая на лица, регалии, спонсоров и любых друзив.
 показати весь коментар
 
 
Nu vot uze poniatno gde posly dengi ******** privatbanka.Eto tolko amerika jest i drugyje strany.Kak legko zdelano byli dengi liudej stali Beni,a gosudartsvo toze teze samyje liudi oplatyli dolgi
 показати весь коментар
 
 
Вот вам лохи, хавайте, не обляпайтесь, лапшу кошерную от дяди Бени. Всегда ржал с идиотов которые с пеной у рта защищали каломойшу, типа вот он какой патриот Украину защищает, а он защищал лишь свои активы, а потом выведенные с Украины денежки вложил в любую другую экономику мира, но только не украинскую. А теперь это гавно нам про хороший дефолт песни поет.
 показати весь коментар
 
 
Убивается вдова старого еврея:
- Ой, вы знаете, ему так не везло всю его жи-и-изнь, ну вы знаете,
ему всю жи-и-изнь так не везло, у него все было так плохо...
И только когда он умер, - вы слышите - ему таки повезло: когда
копали могилу, нашли нефть.


 показати весь коментар
 
 
Это анекдот мне рассказал один еврей:- Этот Мойсей,сорок лет водил евреев по пустыне и выбрал единственное место на Ближнем Востоке,где нет нефти!!!
 показати весь коментар
 
 
Вся страна 4 года работала исключительно на эту жидову.
 показати весь коментар
 
 
Американцы Бене лапти сплели, теперь будет самое интересное, - Зе.лепут будет нового папу искать, Пинчука или Ахмета. Будет интересно
 показати весь коментар
 
 
На фото огромный дом, 21 этаж, стоимость $18,5 млн. Это примерно тысяч десять небольших американских зарплат. У нас за десять тысяч небольших украинских зарплат можно рассчитывать на дом квартир на 40 со строительным ремонтом, т.е. с голыми стенами. Это этажей 5, может 7. Почувствуйте разницу. У нас такое дорогое строительство, или нас так сильно обдирают?
 показати весь коментар
 
Вот такие как беня и обдирают , чтобы потом деньги вкладывать с хорошим гешефтом
 показати весь коментар
 
Беня забыл, что Порошенко тоже "олигарх из 90-х" и может больно ударить в ответ.

И как теперь Беня будет возвращать своим клиентам 470 миллиардов?
Марионетка из Украины таких денег ему не выжмет.
 показати весь коментар
 
 
по сравнению с этим всем,»офшоры мародера» это детский лепет,но вазелиновые которые 5 лет мусолили липецкую фабрику ни слова не скажут об этих Вазелине и Коломойше
 показати весь коментар
 
 
посилання на цей матеріал про виведені з України активи Коломойського треба запам,ятати, щоб коли зєлємойські знову щось заїкнуться про ту нещасну та закриту "ліпецьку фабріку" ....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А скока тама Зе належить, свиноботики?
🤗
 показати весь коментар
 
Просто зе как и все что показано выше належить Бени
 показати весь коментар
 
 
МОЛОДЦЫ журналисты, поработали на славу
 показати весь коментар
 
Завтра будет изверженийо..ойц..испражненийо..не...
опроверюенийо...🤣🤣
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
После бреда про "475 миллиардов долларов" вороватое "руководство" НБУ, которому давно пора на кичу, "слило" то, что и "сливать" не нужно - все активы Коломойского легальны, и приобретены на заведомо "чистые" деньги. Просто истерика какая-то вороватой нбушной мрази "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 4430
Заметьте, Беня никогда ничего сам не воровал, Беня всего лишь скупает краденое, причем платит налоги с этих покупок. Конечно, ему не место в Украине, впрочем, как и вороватой нбушной банде, и всем "нашим" еврейским банкирам и олигархам скопом. Потому что воры все без исключения - кроме Бени, который классический барыга "с размахом". Ну и еще Беня, и не он один, "мокрушник" - Корбан не даст соврать, Курочкин на Страшном Суде тоже подтвердит.
 показати весь коментар
 
 
ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ!!!! Все равно отымеет, так хоть по любви!
🤣🤣🤣
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Говорят, если с размаху лупануться головой в стену, то бред и брехня про 475 миллиардом становится реальностью "Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова - Цензор.НЕТ 1913
 показати весь коментар
 
 
нормально набизнесменили, не ну коль такие суммы, то понятно почему Украина не среди богатых стран.
 показати весь коментар
 
 
Ну все, якщо Зе не посаде беню, його Зе-рейтенгам хана.
Навідь до Зебілів повинно нарешті дійти.
 показати весь коментар
 
 
Ну за это время пока упадет рейтинг беня успеет на выборах завести большинство в Раду и хана будет лохторату
 показати весь коментар
 
 
В них тепер єдиний вихід це перемогти на виборах "слузі народу".
Далі сформувати уряд, отримати контроль над державним Приватбанком, змінити менеджмент та відкликати позови.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа кордоном"Приватбанк" розкрив американські активи Коломойського і Боголюбова. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору