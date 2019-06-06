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 Білецький: "Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога". ВIДЕО

Прийняття закону про спрощення процедури отримання українського громадянства іноземними добровольцями, ветеранами АТО (нині – ООС) – спільна перемога українських патріотів.

Про це заявив народний депутат і лідер партії "Національний Корпус" Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 6 червня, Верховна Рада України проголосувала у другому читанні за проект закону №3433. Ним передбачено внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, що брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України.

Завдяки цьому рішенню процедуру отримання українського громадянства іноземними добровольцями, учасниками АТО (ООС) буде спрощеною. Внесені до закону зміни також гарантують іноземним бійцям право на тимчасове проживання в Україні. Крім того, примусова депортація іноземних добровольців, значна кількість яких – громадяни Росії, до держави-агресора або країн, що не визнають територіальну цілісність України, відтепер забороняється.

Нагадаємо, що співавтором проекту закону №3433 був народний депутат та лідер "Національного Корпусу" Андрій Білецький. На розгляд українського парламенту вказаний законопроект був поданий ще у 2015 році, а у жовтні 2017 року він був прийнятий за основу.

Щоб пришвидшити процес прийняття вкрай важливого для іноземних бійців рішення, 4 червня "Національний Корпус" влаштував мітинг під Адміністрацією президента. Тоді представник адміністрації Володимира Зеленського зустрівся з націоналістами та від імені глави держави пообіцяв підтримку у вирішення питання з іноземними добровольцями. Сьогодні, в день голосування, представники "Національного Корпусу" також зібралися, але вже під стінами Верховної Ради.

"Зруйнувати надмірну бюрократію та "совкові" підходи у сфері визнання правового статусу іноземців, які брали участь у захисті територіальної цілісності України, потрібно було вже давно. Однак совість українських депутатів прокинулася тільки зараз! Після того як до цього закликав "Національний Корпус". Спільними зусиллями нам знову вдалося зламати систему та відстояти права бійців, які боролися і будуть боротися за Україну до кінця", – заявив після голосування ВРУ Андрій Білецький у своєму Telegram-каналі.

"Разрушить чрезмерную бюрократию и "совковые" подходы в сфере признания правового статуса иностранцев, участвовавших в защите территориальной целостности Украины, нужно было уже давно. Однако совесть украинских депутатов проснулась только сейчас! После того как к этому призвал "Национальный Корпус". Совместными усилиями нам снова удалось взломать систему и отстоять права бойцов, которые боролись и будут бороться за Украину до конца", – заявил после голосования ВРУ Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада спростила процедуру надання громадянства добровольцям, які воювали за Україну

Білецький: Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога 01
Білецький: Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога 02
Білецький: Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога 03
Білецький: Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога 04
Білецький: Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога 05
Білецький: Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131043
 
   
 Топ коментарі
 
победа над кем?чота вас не видно с пикетами возле кучмы,мертвечука или зелебени...а тем побратимам не все равно будет,откуда в таежные гулаги уезжать,из раиски или Украины,если позволим сдать Украину хуйлу?
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этто круто...в то время когда зелебеня с кучмой предлагают запретить стрелять на передовой...
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Сьогодні палили шини в Козині біля маєтку петі та свинарчука.. Билецкий: "Упрощение условий получения украинского паспорта иностранными добровольцами – наша общая победа" - Цензор.НЕТ 1376
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/6/7217360/
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этто круто...в то время когда зелебеня с кучмой предлагают запретить стрелять на передовой...
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Це закодавчо чи хтось в калюжу пукнув?
🤗
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Самый прикол в том, что они требовали ареста Порошенко и Гладковского.
Они сами себя должны арестовать?
Почему они не требуют этого у правоохранительных органов?
Смекалистые ребята эти "активисты" Білецький: "Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога" - Цензор.НЕТ 2636
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Там палили, а тут - топят. Отака история нашого народу....
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Вот наконец принят закон, который никогда бы не приняли при Порошенко.
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Приняли закон, который был подан в ВР с подачи Пороха, ты шо в анабиозе пребывал и принял его распущенный зеблом парламент. Ты тут каким боком зебил.
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победа над кем?чота вас не видно с пикетами возле кучмы,мертвечука или зелебени...а тем побратимам не все равно будет,откуда в таежные гулаги уезжать,из раиски или Украины,если позволим сдать Украину *****?
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хватит сучится.-это подарок кацапью. Разделяй и властвуй-сколько можно демонстрировать тупость
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хватит сучится.-это подарок кацапью. Разделяй и властвуй-сколько можно демонстрировать тупость
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я про то же...про тупость нацкорпуса и лично их вождя.
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У победы много отцов Только вот поражения всегда сиротами остаются.
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Фигасебе, бажав .щоб це було автоматично
та людські!
А ******* чухало свою боязливість!
😁
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АП не резиновое, всех на работу не возьмёт, хоть штат и увеличили
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Ну паспорта бойцам-иностранцам - это отлично. Хотя помнится были у вас в "Азове" прецеденты, когда ватное тело потом на россосии бахвалилось, как оно в 14-м - 15-м не столько с сепарами воевало, как вам в спины стреляло, ну и с рыжими КГБистами из Беларуси тоже есть нюансы. Но проехали.

Андрей, а как Вы относитесь к другой "вашей общей победе", которую Кучма озвучил?
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Прахоботики, тепер ви човен хитаєте,нє?
😁
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А что вас тошнит, зЕ!ботики? Потому как по вам же не поймёшь - вы и так зЕ!лёные.
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Это тот чудик который за конфедерацию с врагом был?
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Він самий. Мріє об'єднати росіян, українців та білорусів щоб повести їх у бій проти світового сіонізму та ;неповноцінних рас;
Кістяк організації складають російські неонацисти.
Погоняло Бєлєцково- ;Бєлий Вождь;
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ну не зря же бегали с надувными свиньями!!1
здобули..
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Україна поповниться мутними персонажами,типу Тумгоєва,чи Боцмана-Коротких-Малюти.Ура,таваріщі !
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хто там ще не приписав собі заслуги - не клацайте лицем, приєднуйтесь!
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Билецкий, а смысл этого гражданства теперь, когда Зеленский и К разработали дорожную карту капитуляции, а в Лугандоне сокрушаются тем, что у них не хватит подвалов, чтобы туда все участников и АТО И ООС посадить?
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Кружний шлях для легалізації подвійного громадянства.
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І все ж для громадянства потрібна умова - вільно володіти українською мовою.
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наймут зеленского в репетиторы у него гражданство есть и удостоверение президента тоже
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Почему4 до сих пор нет амнистии от нового ПрезидентаЗЕ.Билецкий! Встречался с ЗЕ?.Сизо забиты патриотами.Томятся несколько тысяч человек без суда и следствия по нескольку лет,не считая сепаров и лаптей.
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********* - 5 лет сажал, а Зе должен за неделю выпустить. Хорошая арифметика. Да тут и разобраться нужно. 5 патриотов - Ганзюк на тот свет отправили...
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Коли нац дружини підуть до мертвечука,ахметова і всії іншої швалі?До авакова не хочете піти???
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Томас, а самому дупу підірвати лячно? Все за тебе повинні робити активісти?
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какие-то странные эти активисты Билецкого.
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там могут начать бить.
и очень даже сильно.
они туда не пойдут.
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Ошибки Зели, что он пытается быть хорошим для всех. Отсюда, на ряду с хорошими и важными для Украины законопроектами(успешно блокированными свинарником), появляются странные заявления(кстати,которые могли обсуждаться с Зеленским абсолютно другими формулировками). Когда будет выбрана новая Рада, тогда можно будет говорить и судить действия президента и правительства. Сейчас зекоманда тянет время и формирует под себя електорат. Да метод не честный, быть хорошим для всей Украины крайне сложно. Сплотиться поможет только закон - один для всех(борьба с коррупцией) и реальные экономические шаги, которые будут поднимать Украину из того дна, в котором мы застряли последние 15 лет.
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"Ошибки Зели, что он пытается быть хорошим для всех."

Президент таким и должен быть, если он себя считает главой ВСЕГО госуадрства.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниБілецький: "Спрощення умов отримання українського паспорта іноземними добровольцями - наша спільна перемога". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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