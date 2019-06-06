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Все про:Путін (8926) Франція (729) Трамп (1821) Мей Тереза (144) Макрон Емманюель (244)

 Макрон, Мей і Трамп вшанували пам'ять учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили. ФОТОрепортаж

У Франції відбулася меморіальна церемонія в пам'ять про висадку в Нормандії 6 червня 1944 року. Президент РФ, коментуючи свою відсутність, сказав, що він не "весільний генерал".

Лідери США, Франції і Британії вшанували пам'ять солдатів своїх країн, які віддали життя в ході кампанії відкриття другого фронту проти нацистів у Європі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, військове кладовище Кольвіль-сюр-Мер, на якому поховані загиблі американці, відвідали американський і французький президенти Дональд Трамп і Еммануель Макрон з дружинами.

Крім того, почесними гостями церемонії стали 60 американських учасників битви за Нормандію, який Макрон нагородив орденами Почесного легіону.

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Для участі в пам'ятних заходах в Нормандію приїхала і прем'єр Великобританії Тереза Мей.

Президента Росії Володимира Путіна не запросили на урочистості. "Щодо запрошення ... ми теж не всіх запрошуємо і не на кожен захід. Чому мене мають обов'язково всюди кудись запрошувати? Я що, весільний генерал, чи що? Мені своїх справ вистачає тут", - сказав Путін під час зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств, пише "Новая газета".

Пізніше лідер країни-агресора додав, що якщо "зайнятися якоюсь конспірологією", то можна уявити, що західні лідери "хотіли пошепотітися між собою" про подальші відносини з Росією.

П'ять років тому Путін був присутній на аналогічному заході в Шато-де-Бенувіль. Тоді на зустрічі з главами Німеччини, Франції та України офіційно обговорювалися заходи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а формат переговорів після цього отримав назву "нормандський".

Всі фото - Reuters

Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 01
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 02
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 03
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 04
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 05
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 06
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 07
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 08
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 09
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 10
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 11
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 12
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 13
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 14
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 15
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 16
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 17
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 18
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 19
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 20
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 21
Макрон, Мей і Трамп вшанували память учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили 22

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3131041
 
   
 Топ коментарі
 
Нагадую кацапні , висадка в Нормандії була не другим фронтом - а вже третім.. Був вже фронт в Італії і розгромлений Роммель в Африці.. Нагадую також про битви за Британію та Атлантику, котрі відволікли саме на себе левову частку Люфтваффе та Крігсмаріне рейху. котрі саме завдяки мужності Британії, британців та сера Уїнстона Черчілля - не були використаними в реалізації плану Барбароса..
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9мая - ПОБЕДА ПОЗОРА.Но ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВОРОВСТВА пукинского кооператива озеро на триллионы $$$.
Что такое 9мая и для чего чекисты его понтово раздмухивают.
9мая это когда половина экономики США работала над лендлизом, а сталину лишь нужно было нормально воевать, а не трупами забрасывать на полсотни миллионов. И то жуковское бездарное дурачье умудрилось за первых 15 дней ******** 12 тыс танков и 10 тыс самолетов, чуть не истребить весь ссср в загонотрядах, обложив немцев китайской стеной из своих трупаков(потому сталину было стыдно вплоть до 1965г праздновать 9мая, но не супергнусному и лживому *****). Это их единственная победа в истории, да еще и пирровая, то есть на грани самоуничтожения.Сам сталин говорил, что парашка всегда была бита.Но потом разрекламировали ватных как безмерных полков и прочее обычное лживое дерьмо, которое перевернуто до полностью наоборот.Вся парашка является ложью перевернутой полностью до наоборот. Из ватных дураков сделали ценность.
А раздмухивают для того, что парашку нечем клеить, нету идеологии, под которой можно устроить воровство кооператива озеро так что в с.аравии и катаре дети к 20 лет стают долларовыми миллионерами через стартовые отложения государства в сотни тысяч$$ при рождении, а в парашке нищета-дурак дураком погоняет под заслоном крымнаш и срусского мира.
Тоесть 9мая по сути используется чекистами как ширма для воровства триллионов $$ энергии от всех срусских дураков.
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я вообще не понимаю КАК это дурачье столько лет подряд празнует Пиррову победу
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там к 20 годам от страны получают 20 000 дол. за страховку и как бы стартовые деньги на жизнь !!! а не дол. миллионерами , ты загнул ))))
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Плешивому террористу №1-не место среди порядочных людей.
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Путин подарил Си Цзиньпину два миллиона гектаров тайги,а Цзиньпин подарил Путину двух панд.
Путин расценил передачу двух панд как знак особого уважения и доверия к России и отметил, что данное животное является национальным символом Китая и что "мы высоко ценим такой жест дружбы"
(C)
@mironov_fm
🤔
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Молодой человек,Вы оскорбили Член проведя параллели с педофилом-путлером.
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А кремлёвский Фюрер в это время с канцлером Меркель говорили о российском молодом поколении,которое в лагерях готовиться убивать ,убивать и убивать Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили - Цензор.НЕТ 1675
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Слава победителям кровавых людоедских режимов!
Слава Украине!
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Президент РФ, комментируя свое отсутствие, сказал, что он не "свадебный генерал". Источник: https://censor.net.ua/p3131041
О как! А раньше был!
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Дуже правильно зробили,що #уйла не запросили... майже віршик вийшов...
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Зєлєбєню також ніхто не запрошував...чи не помітили???
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А представителя тупой хохляцкой быдлоты четверть которой проголосовало за любимые ЛДНР,четверть за любимый сесесер,четверть за отобрать и поделить,четверть по приколу,пригласить постеснялись.Просто потом читать про себя как о прикольных чуваках и чувихах этой элите как то не по приколу.Обосрал Вовочка всю страну,Путина презирали,а этого - стеснялись.Как то так.
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***** занято. Ему ООН передало координаты больниц в Сирии, чтоб русские их не бомбили И ***** непременно хочет именно их и разбомбить.
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А яке відношення недопалок та його недокраїна має до військових дій у Нормандії? Його ікона, сралін, у цей час закидував німців горами трупів на східному фронті.
До того ж розв'язання тієї війни відбулося саме за його безпосередньої участі.
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Пу готовится к десанту на берега Ефрата. Ему некогда, а еще скоро ягель косить и боевих медведей обезжать...
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Ну, Меркель же тоже не пригласили (ага, еще гитлеру и сталину приглашения не послали)!
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машка негодує )))
Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 3 ч.3 часа назад

Запад своей бесполезной выходкой в Нормандии (как и на Сицилии, в Северной Африке, у атолла Мидуэй) пытается отобрать Великую Победу у России! Но Захарова не доспустит этого! Ну, а то, что Сталин вступил во Вторую мировую в 1939 как союзник Гитлера - это никому запоминать не надо
https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1136654639414370304
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нехай на болотах збирає ягель, плешивий!!
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сегодня слушал ВРАЖЕСКИЙ россуд из-за поребрика :мол и так бы ПОБЕДИЛИ ))))) ню-ню и еще 20 миллионов ПОЛОЖИЛИ !!!! открыли второй фронт и ГИТЛЕР 65 дивизий перебросил с ВОСТОЧНОГО ФРОНТА !!! да и со вторым фронтом ВОЙНА еще год ПРОДОЛЖАЛАСЬ !!!!
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а классику жанра по ***** уже озвучили "да он и сам не хотел приехать" )))
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Наконец-то Европа перестала играться в "толерантность"
и смачно приложила дсаллупу по всей путинской морде.
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Цим теперішнім західним лідерам , мабуть, попри все, трохи соромно запрошувати ********* гітлера - ПУТІНА на подібні заходи. Адже за 5 років з гаком війни росії ПУТІНА проти України вони так і не спромоглися проти неї не те, що 2-й фронт відкрити (Будапештський меморандум їм дуже сприяє!), але й по справжньому серйозні санкції ввести. Демонструють тільки шкурність власних інтересів, безпринципність та політичну імпотенцію. Ганьба!
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Цензор.НЕТФотоЗа кордономМакрон, Мей і Трамп вшанували пам'ять учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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