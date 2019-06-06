 Макрон, Мей і Трамп вшанували пам'ять учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили. ФОТОрепортаж

Лідери США, Франції і Британії вшанували пам'ять солдатів своїх країн, які віддали життя в ході кампанії відкриття другого фронту проти нацистів у Європі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зокрема, військове кладовище Кольвіль-сюр-Мер, на якому поховані загиблі американці, відвідали американський і французький президенти Дональд Трамп і Еммануель Макрон з дружинами.

Крім того, почесними гостями церемонії стали 60 американських учасників битви за Нормандію, який Макрон нагородив орденами Почесного легіону.

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Для участі в пам'ятних заходах в Нормандію приїхала і прем'єр Великобританії Тереза Мей.

Президента Росії Володимира Путіна не запросили на урочистості. "Щодо запрошення ... ми теж не всіх запрошуємо і не на кожен захід. Чому мене мають обов'язково всюди кудись запрошувати? Я що, весільний генерал, чи що? Мені своїх справ вистачає тут", - сказав Путін під час зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств, пише "Новая газета".

Пізніше лідер країни-агресора додав, що якщо "зайнятися якоюсь конспірологією", то можна уявити, що західні лідери "хотіли пошепотітися між собою" про подальші відносини з Росією.

П'ять років тому Путін був присутній на аналогічному заході в Шато-де-Бенувіль. Тоді на зустрічі з главами Німеччини, Франції та України офіційно обговорювалися заходи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а формат переговорів після цього отримав назву "нормандський".

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