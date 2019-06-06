 Макрон, Мей і Трамп вшанували пам'ять учасників операції з висадки в Нормандії, Путіна на урочистості не запросили. ФОТОрепортаж

Лідери США, Франції і Британії вшанували пам'ять солдатів своїх країн, які віддали життя в ході кампанії відкриття другого фронту проти нацистів у Європі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зокрема, військове кладовище Кольвіль-сюр-Мер, на якому поховані загиблі американці, відвідали американський і французький президенти Дональд Трамп і Еммануель Макрон з дружинами.
Крім того, почесними гостями церемонії стали 60 американських учасників битви за Нормандію, який Макрон нагородив орденами Почесного легіону.
Для участі в пам'ятних заходах в Нормандію приїхала і прем'єр Великобританії Тереза Мей.
Президента Росії Володимира Путіна не запросили на урочистості. "Щодо запрошення ... ми теж не всіх запрошуємо і не на кожен захід. Чому мене мають обов'язково всюди кудись запрошувати? Я що, весільний генерал, чи що? Мені своїх справ вистачає тут", - сказав Путін під час зустрічі з керівниками міжнародних інформаційних агентств, пише "Новая газета".
Пізніше лідер країни-агресора додав, що якщо "зайнятися якоюсь конспірологією", то можна уявити, що західні лідери "хотіли пошепотітися між собою" про подальші відносини з Росією.
П'ять років тому Путін був присутній на аналогічному заході в Шато-де-Бенувіль. Тоді на зустрічі з главами Німеччини, Франції та України офіційно обговорювалися заходи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а формат переговорів після цього отримав назву "нормандський".
Всі фото - Reuters
Что такое 9мая и для чего чекисты его понтово раздмухивают.
9мая это когда половина экономики США работала над лендлизом, а сталину лишь нужно было нормально воевать, а не трупами забрасывать на полсотни миллионов. И то жуковское бездарное дурачье умудрилось за первых 15 дней ******** 12 тыс танков и 10 тыс самолетов, чуть не истребить весь ссср в загонотрядах, обложив немцев китайской стеной из своих трупаков(потому сталину было стыдно вплоть до 1965г праздновать 9мая, но не супергнусному и лживому *****). Это их единственная победа в истории, да еще и пирровая, то есть на грани самоуничтожения.Сам сталин говорил, что парашка всегда была бита.Но потом разрекламировали ватных как безмерных полков и прочее обычное лживое дерьмо, которое перевернуто до полностью наоборот.Вся парашка является ложью перевернутой полностью до наоборот. Из ватных дураков сделали ценность.
А раздмухивают для того, что парашку нечем клеить, нету идеологии, под которой можно устроить воровство кооператива озеро так что в с.аравии и катаре дети к 20 лет стают долларовыми миллионерами через стартовые отложения государства в сотни тысяч$$ при рождении, а в парашке нищета-дурак дураком погоняет под заслоном крымнаш и срусского мира.
Тоесть 9мая по сути используется чекистами как ширма для воровства триллионов $$ энергии от всех срусских дураков.
Путин расценил передачу двух панд как знак особого уважения и доверия к России и отметил, что данное животное является национальным символом Китая и что "мы высоко ценим такой жест дружбы"
(C)
@mironov_fm
🤔
Хто так не вважає хай не лайкає)
Слава Украине!
О как! А раньше был!
До того ж розв'язання тієї війни відбулося саме за його безпосередньої участі.
Vitauskas 🇱🇹 🇺🇦 @Vitauskas_A 3 ч.3 часа назад
Запад своей бесполезной выходкой в Нормандии (как и на Сицилии, в Северной Африке, у атолла Мидуэй) пытается отобрать Великую Победу у России! Но Захарова не доспустит этого! Ну, а то, что Сталин вступил во Вторую мировую в 1939 как союзник Гитлера - это никому запоминать не надо
https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1136654639414370304
и смачно приложила дсаллупу по всей путинской морде.