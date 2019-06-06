 Поранений воїн Олександр Беспалов, що вийшов із коми, одружився в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник головного лікаря з хірургічної допомоги, нейрохірург лікарні ім. Мечникова в Дніпрі Юрій Скребець, передає Цензор.НЕТ.

"Любов перемогла! Сьогодні в Мечникова народилась нова сім’я. Мрія Сашка та Ганни здійснилась. Все належним чином: обручки, квіти, преса. Лише місце події – реанімаційна палата. А на Сашкові замість весільного костюма – пов’язки, що вкривають страшні поранення. Протоієрей Георгій у реанімації як свій: сповідує, причащає, соборує. Але вінчати – це вперше за роки його служіння. На Ганну ліг подвійний тягар: народити та підняти їхнього із Сашком сина, і водночас – виходити та підняти іншу "дитину" – самого Сашка. Вона готова. Вона любить обох. Каже: "хочу собі чоловіка, дитині – батька, Сашкові – дружину і сина". Терпіння тобі, героїчна дівчино! Здоров’я тобі, герою! P.s.: ім’я сину вже дали. Народжуватимуть Олексія в Мечникова", - розповів лікар.

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