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Все про:Дніпропетровськ (1033) поранення (1435) весілля (36) військовослужбовці (2412)

 Поранений воїн Олександр Беспалов, що вийшов із коми, одружився в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова. ФОТО

У реанімації лікарні ім. Мечникова в Дніпрі поранений воїн ЗСУ Олександр Беспалов розписався та обвінчався зі своєю нареченою.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав заступник головного лікаря з хірургічної допомоги, нейрохірург лікарні ім. Мечникова в Дніпрі Юрій Скребець, передає Цензор.НЕТ.

"Любов перемогла! Сьогодні в Мечникова народилась нова сім’я. Мрія Сашка та Ганни здійснилась. Все належним чином: обручки, квіти, преса. Лише місце події – реанімаційна палата. А на Сашкові замість весільного костюма – пов’язки, що вкривають страшні поранення. Протоієрей Георгій у реанімації як свій: сповідує, причащає, соборує. Але вінчати – це вперше за роки його служіння. На Ганну ліг подвійний тягар: народити та підняти їхнього із Сашком сина, і водночас – виходити та підняти іншу "дитину" – самого Сашка. Вона готова. Вона любить обох. Каже: "хочу собі чоловіка, дитині – батька, Сашкові – дружину і сина". Терпіння тобі, героїчна дівчино! Здоров’я тобі, герою! P.s.: ім’я сину вже дали. Народжуватимуть Олексія в Мечникова", - розповів лікар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поранений воїн Олександр Беспалов вийшов із коми і сьогодні одружиться просто в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова. ФОТО

Поранений воїн Олександр Беспалов, що вийшов із коми, одружився в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова 01
Поранений воїн Олександр Беспалов, що вийшов із коми, одружився в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова 02

Український воїн Олександр Беспалов одинадцять днів був у комі. Куля, яка пройшла крізь око, зупинилася біля потиличної кістки. Лікарі провели важку успішну операцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130988
 
   
 Топ коментарі
 
Совет да любовь молодым.........🙂
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Это вам не зелебобка, крепкий мужик....здоровья ему и жене!!!
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зелебока косил от повесток, вроде 3-4 раза приходили к нему. Тут даже нельзя сравнива воина с чьмом на велосипеде. Парню здоровья, хотя с таким ранением я даже хз как ему там...
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Это вам не зелебобка, крепкий мужик....здоровья ему и жене!!!
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коментар відмічено як спам  
 
зелебока косил от повесток, вроде 3-4 раза приходили к нему. Тут даже нельзя сравнива воина с чьмом на велосипеде. Парню здоровья, хотя с таким ранением я даже хз как ему там...
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Настоящий Воин Света ничего не боится, даже раненный. Многие лета!
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дивлюся...и серце щімить....як же їм обом боляче.... цьому воїну...вижив... а що далі...(( хай як кажуть БОГ допомогає їм....сумна одна із всіх судьба...((
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Бережи вас Господь, молодята ! Многая літа в щасті, коханні та здоров"ї! Поранений воїн Олександр Беспалов, що вийшов із коми, одружився в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова - Цензор.НЕТ 7231
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Я очень рад, что он выжил и молодые поженились, но на видео он вообще не понимал что происходит.
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Здоров*я, любові і довгих років життя з Божим благословенням цій парі!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПоранений воїн Олександр Беспалов, що вийшов із коми, одружився в палаті реанімації лікарні ім. Мечникова. ФОТО
 
 
 
 
 
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