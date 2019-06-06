 Іномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.
"Близько 8:10 на лінію "102" поліції Херсонської області надійшло повідомлення, що в Генічеському районі на 514 км автодороги державного значення Харків-Сімферополь-Ялта сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На місці події поліцейські попередньо встановили, що між автомобілями Volkswagen Passat B6 і "ВАЗ 2106" сталося зіткнення. Після чого іномарка виїхала на узбіччя, де була зупинка громадського транспорту "с. Миколаївка"", - сказано в повідомленні.
Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський, в дорожньо-транспортній пригоді постраждала родина місцевих жителів, які чекали приїзду рейсового автобуса.
В результаті наїзду автомобіля Volkswagen на зупинку на місці від травм загинув 36-річний чоловік, його 29-річна сестра померла під час надання медичної допомоги. Такожу Генічеську районну лікарню був госпіталізований 35-річний брат загиблих, де встановлюється ступінь його травмування.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Зараз на місці ДТП працюють співробітники слідчого управління та фахівці експертно-криміналістичного центру.
Винуватець події буде затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Дааавно зрозумів..
🤔
співчуття рідним загиблих
має бути справедливе покарання винуватця злочину
и с какой скоростью надо было лететь в населенном пункте (50 или 60 как думаете???)
чтобы расхренячить машины и убить двоих на остановке...
слов нет!
Которая из иномарок? Или какую-то из этих моделей производят в Украине?
Ато розвели тут!
😁
😁
і не ржать в такій темі.
😁
Тильною- теж звучить якось схиблено...
Не зрозуміють...
😁
Дронов туарегом лексус Зайцевой ударил, перевернул его на бок и так он полетел на людей - виновата Зайцева. Она "въехала"в людей, так пишут ваши конторские журналюги.
Мусора ребёнка застрелили, отказываются от показаний, от освидетельствования - ни грамма раскаяния. Ребёнок "не там" гулял.
А всё потому что врадиевских убийц не разорвали на месте, а надо было.
Потому что на Майдане погибло больше сотни людей, и ещё больше двух сотен пропавшие без вести, и всего лишь около десятка мусоров. А надо было хотя бы сравнять счёт.
Потому что за Сашу Белого не отомстили. А надо было.