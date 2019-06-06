EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  4460  56
Матеріали за темою:
Все про:ДТП (2335) Херсонщина (427)

 Іномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці в Генічеському районі поблизу с. Миколаївка сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої дві людини загинули і ще одна людина була госпіталізована.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

"Близько 8:10 на лінію "102" поліції Херсонської області надійшло повідомлення, що в Генічеському районі на 514 км автодороги державного значення Харків-Сімферополь-Ялта сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На місці події поліцейські попередньо встановили, що між автомобілями Volkswagen Passat B6 і "ВАЗ 2106" сталося зіткнення. Після чого іномарка виїхала на узбіччя, де була зупинка громадського транспорту "с. Миколаївка"", - сказано в повідомленні.

Іномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція 01

Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський, в дорожньо-транспортній пригоді постраждала родина місцевих жителів, які чекали приїзду рейсового автобуса.

Також дивіться: ДТП з маршруткою у Харкові: травмовано 15 осіб, усіх доставлено в лікарню, - поліція. ФОТОрепортаж

В результаті наїзду автомобіля Volkswagen на зупинку на місці від травм загинув 36-річний чоловік, його 29-річна сестра померла під час надання медичної допомоги. Такожу Генічеську районну лікарню був госпіталізований 35-річний брат загиблих, де встановлюється ступінь його травмування.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Іномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція 02

Зараз на місці ДТП працюють співробітники слідчого управління та фахівці експертно-криміналістичного центру.

Винуватець події буде затриманий в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130935
 
 
 Топ коментарі
 
какое горе одной семье - хоронить двоих...лечить еще одного...

и с какой скоростью надо было лететь в населенном пункте (50 или 60 как думаете???)
чтобы расхренячить машины и убить двоих на остановке...
слов нет!
 показати весь коментар
 
и такие трагедии каждый день. та и совок из головы не выветрился - "иномарка". цензор "жжот".
 показати весь коментар
 
Так а где остановка? На фото какой-то парапет заросший травой. Разве на такой остановке человек может быть в безопасности? Ну а этих мудаков расстрелять. Никто не должен их кормить. Тем белее такой маленький период времени 5 - 10 лет. Даже если им пожизненное дать все равно жалко даже той вонючей баланды, которую дают в тюрьме. Депутаты могли бы напоследок принять закон об ужесточении ответственности за нарушение ПДД. Также должна быть ответственность должностных лиц, которые отвечают за оборудование остановок за принципом "безопасность пассажиров превыше всего". Раньше помню за 20 - 50 м. перед остановкой устанавливались бетонные столбики, которые предотвращают столкновение с конструкцией остановки. Неужели опыт трагедии в Харькове, в которой виновна Зайцева, не дал положительных результатов? ЖАЛЬ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зупинка -саме небезпечне місце..
Дааавно зрозумів..
🤔
 показати весь коментар
 
 
если ЭТО !!!!! ОСТАНОВКА Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция - Цензор.НЕТ 5966 то что тогда Космодром в Украине??!!! Иномарка влетела в остановку на Херсонщине: погибли брат и сестра, - полиция - Цензор.НЕТ 2832
 показати весь коментар
 
сумна новина
співчуття рідним загиблих
має бути справедливе покарання винуватця злочину
 показати весь коментар
 
 
какое горе одной семье - хоронить двоих...лечить еще одного...

и с какой скоростью надо было лететь в населенном пункте (50 или 60 как думаете???)
чтобы расхренячить машины и убить двоих на остановке...
слов нет!
 показати весь коментар
 
 
Есть населенные пункты, по которым разрешено сквозное движение по трассе со скоростью 110 (синий указатель населенного пункта)
 показати весь коментар
 
и такие трагедии каждый день. та и совок из головы не выветрился - "иномарка". цензор "жжот".
 показати весь коментар
 
 
Когда же упоротые дебилы поймут, что законы физики обойти нельзя. У нас прошлым летом ДТП случилось. Полудурок на внедорожнике гнал с бешеной скоростью. Не справился с управлением, и в забор школы врезался. Сколько горя людям подобные индивиды приносят.
 показати весь коментар
 
 
" что между автомобилями "Volkswagen Passat B6" и "ВАЗ 2106" произошло столкновение. После чего иномарка выехала на обочину"

Которая из иномарок? Или какую-то из этих моделей производят в Украине?
 показати весь коментар
 
 
Так а где остановка? На фото какой-то парапет заросший травой. Разве на такой остановке человек может быть в безопасности? Ну а этих мудаков расстрелять. Никто не должен их кормить. Тем белее такой маленький период времени 5 - 10 лет. Даже если им пожизненное дать все равно жалко даже той вонючей баланды, которую дают в тюрьме. Депутаты могли бы напоследок принять закон об ужесточении ответственности за нарушение ПДД. Также должна быть ответственность должностных лиц, которые отвечают за оборудование остановок за принципом "безопасность пассажиров превыше всего". Раньше помню за 20 - 50 м. перед остановкой устанавливались бетонные столбики, которые предотвращают столкновение с конструкцией остановки. Неужели опыт трагедии в Харькове, в которой виновна Зайцева, не дал положительных результатов? ЖАЛЬ.
 показати весь коментар
 
 
Всё правильно написал, по справедливости, вот только в трагедии в Харькове виновата не Зайцева, а Дронов.
 показати весь коментар
 
бордюрное заграждение почему то с тылу остановки установили...
 показати весь коментар
 
Можно было и за этим бордюрчиком стоять, если жизнь дорога. Зачем стоять на самой обочине?
 показати весь коментар
 
ну да...а еще не дай бог под знаком "пешеходный переход" кто то вздумает дорогу переходить
 показати весь коментар
 
 
От ти теж помітив цей знак...
Ато розвели тут!
😁
 показати весь коментар
 
 
Знак перехода в таком ужасном месте - тоже бесполезная опция. Вы стали бы рассчитывать, что летящий по трассе Шумахер остановится, видя что вы вышли на дорогу? В любом случае перейдёте только когда машин поблизости не будет. Территория беззакония.
 показати весь коментар
 
Это не бордюр. Походу перед какими то выборами кандидат пообещал нормальную остановку, если его выберут и до выборов сделал фундамент. А потом пофиг.
 показати весь коментар
 
час робити зупинки задом до дороги і якісь блоки встановити щоб машина не змогла на тротуар вискочити.
 показати весь коментар
 
тильною частиною
і не ржать в такій темі.
 показати весь коментар
 
 
Я НЕ "РЖАВ", а виявив доброзичливість для Тебе!
😁
 показати весь коментар
 
Блок пост- так і пости...
Тильною- теж звучить якось схиблено...
Не зрозуміють...
😁
 показати весь коментар
 
Зачем? Ставятся мощные железные балки, об которые и фуры разбиваются
 показати весь коментар
 
Справа Дронова процветает!
Дронов туарегом лексус Зайцевой ударил, перевернул его на бок и так он полетел на людей - виновата Зайцева. Она "въехала"в людей, так пишут ваши конторские журналюги.
Мусора ребёнка застрелили, отказываются от показаний, от освидетельствования - ни грамма раскаяния. Ребёнок "не там" гулял.
А всё потому что врадиевских убийц не разорвали на месте, а надо было.
Потому что на Майдане погибло больше сотни людей, и ещё больше двух сотен пропавшие без вести, и всего лишь около десятка мусоров. А надо было хотя бы сравнять счёт.
Потому что за Сашу Белого не отомстили. А надо было.
 показати весь коментар
 
Кто писла заголовок и статью? ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕПОНЯТНО,ПОГИБЛИ ПАССАЖИРЫ И ВОДИТЕЛЬ ИЛИ ТЕ,КТО НА ОСТАНВОКЕ СТОЯЛ?
 показати весь коментар
 
Да, уровень цензора "местечковый". А как вам "иномарка", так вообще еще кто-то говорит? Похоже редактором работает какой то 80-ти летний дед.
 показати весь коментар
 
да в Геническом районе по селам стока пьяных гоняют, хоть здесь кроме местных ментов еще есть дорожня полиция Крыма но в села за 20- 50 км от Геническа они не ездят . Страшно детей в магазин даже отпускать.
 показати весь коментар
 
Было бы нелохо принять следующий закон: по машине превысившей скорость можно открывать огонь на поражение.
 показати весь коментар
 
"Отечественный" ВАЗ оказался крепчее буржуинской "иномарки"... Совок в полный рост...((
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїІномарка влетіла в зупинку на Херсонщині: загинули брат і сестра, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору