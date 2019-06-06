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 Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ. ФОТОрепортаж

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність агента російської ФСБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

Оперативники спецслужби встановили, що офіцер запасу ЗСУ був завербований на території Росії у 2017 році кадровим співробітником ФСБ РФ під час зустрічі випускників Ленінградського вищого військово-політичного училища протиповітряної оборони ім. Ю. Андропова.

Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ 01

"Контррозвідники СБ України встановили, що для забезпечення ефективної координації виконання розвідувально-підривних завдань агент був переданий на зв’язок представнику так званої "МДБ ДНР" ‒ громадянину України Левченку В’ячеславу Андрійовичу, 1961 р. н. У 80-х роках Левченко проходив строкову військову службу у лавах прикордонних військ КДБ СРСР. Потім він обіймав різні посади в органах МВС України та Управлінні державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області. У 2014 році був затриманий за підозрою у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК України та обміняний на полонених військовослужбовців ЗС України", - сказано в повідомленні.

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Правоохоронці задокументували, що на виконання завдань ворожої спецслужби агент здійснював спроби вербувати діючих співробітників СБУ, а також готував фізичну ліквідацію окремих офіцерів української спецслужби.

Він також збирав і передавав актуальну розвідувальну інформацію про переміщення військової техніки й дислокацію задіяних у проведені ООС в Донецькій області окремих підрозділів ЗС України.

Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ 02

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у Маріуполі під час отримання матеріалів з обмеженим доступом про окремі аспекти оперативно-службової діяльності СБУ.

У ході проведення обшуку за місцем проживання агента виявлено та вилучено велику кількість мобільних терміналів, сім-карт, зокрема провайдера "Фенікс" з тимчасово окупованої території Донеччини, магнітних носіїв інформації, а також кілька комп’ютерів, які використовувались для обробки, зберігання та передачі здобутих розвідувальних відомостей.

Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ 03

Офіцеру запасу оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Триває досудове розслідування.

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Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ 04
Фото: прес-служба СБУ

Готував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130920
 
   
 Топ коментарі
 
Как прокомментирует это 95-й квартал?
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(с) блискавичний тролінг вищого рівня тупого примітивного з мінусовим IQ преЗЕдента! Готовил физическую ликвидацию офицеров СБУ и собирал разведданные: правоохранители задержали агента ФСБ - Цензор.НЕТ 1191

Уляна Супрун
Сьогодні 75-та річниця висадки об'єднаних військ у Нормандії. Ця подія стала переломним моментом у Другій світовій війні. Вона ознаменувала відкриття Другого фронту в Західній Європі та стала початком не лише перемоги над нацизмом, а й звільнення Європи.

За день до висадки американський генерал Дуайт Д. Ейзенгауер надіслав усім учасникам операції в Нормандії повідомлення:

"Ваше завдання не буде легким. Ваш ворог добре навчений, добре озброєний і запеклий. Він буде боротися дико… Я маю повну впевненість у вашій мужності, відданості боргу і майстерності в бою. Ми приймемо не менше, ніж повну перемогу". https://bit.ly/2ERZuze

Ейзенхауер обіцяв світ без нацистської тиранії та знищення німецької військової машини. Свою обіцянку він виконав - перемогу над нацистською Німеччиною було здобуто менш ніж за рік після висадки.....
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.....
Українці зробили вагомий внесок у перемогу в Другій світовій війні. Вони воювали не лише у складі совєцької армії на східному фронті, а й у лавах американської, канадської та французької на західному, північноафриканському і тихоокеанському фронтах. 6 червня 1944 року у 160-тисячному морському десанті на узбережжя Нормандії взяли участь тисячі українців. http://bit.ly/2JYVIIJ, http://bit.ly/2WPjtci
Плануючи повну перемогу, Ейзенгауер ніколи б не наказав солдатам не стріляти у відповідь.
Не стріляти у відповідь ворогу - це шлях до підриву бойового духу військових і поразки.
Про це особливо важливо пам'ятати нам, коли маємо російські війська на частині наших територій. Коли маємо гібридну війну, що триває вже 5 років. Коли маємо 13 тисяч загиблих і тисячі поранених.
Вперше за 15 років Путіна не запросили на святкування висадки в Нормандії. Диктатор і тиран не гідний бути присутнім на святкуванні перемоги об'єднаного цивілізованого світу над тоталітаризмом.
Вчора 15 держав, які брали участь у боях проти нацистської Німеччини на Західному фронті, почали відзначати 75-річницю операції. Вони також підписали урочисту декларацію, в якій зобов'язалися "вирішувати міжнародні конфлікти мирним шляхом". http://bit.ly/2WkmHA0. При цьому жодному з лідерів розвинених країн ніколи не прийде в голову заборонити військовим стріляти у відповідь, коли вони захищають свободу своєї нації.
Мир через силу, а не через капітуляцію - це принцип вільних людей. Завжди ним був і завжди залишатиметься.
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Я вам сейчас открою один большой секрет,
Секрета никакого нет(с)
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Да. Украине надо перестать стрелять. И тогда закончится война рф против Украины. Обязательно закончится.
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Цензор.НЕТФотоПодіїГотував фізичну ліквідацію офіцерів СБУ і збирав розвіддані: правоохоронці затримали агента ФСБ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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