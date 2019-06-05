 Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Презентація коміксів відбулася в Музеї АТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

Події в коміксі відбуваються у вигаданому світі. За сюжетом, на країну напав північний сусід. Тому головні герої - Кий, Щек, Хорив і Либідь - стали на захист Батьківщини. Прототипи книжкових персонажів - реальні воїни, що борються на Донбасі.

"Комікси присвячені війні на Донбасі і звільненню Криму. У кожного героя є свої надздібності, які допомагають боротися зі злом. Перш за все, ця серія для дітей і підлітків - щоб молодь знала, що відбувається на Сході України і хто нас захищає", - розповів співавтор коміксу Ігор Роговий.

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На презентацію прийшли учасники АТО і небайдужі городяни. Кожен отримав свій екземпляр коміксів.

"Бачив, як зароджувався цей проект. Вважаю, що це ідеальне рішення для того, щоб на "казкових" прикладах показати дітям реальну ситуацію і допомогти їм зрозуміти, що відбувається в нашій країні, як можна діяти в критичній ситуації", - сказав доброволець, аеророзвідник Едуард Наумов.

Комікс видано на кошти Міністерства інформаційної політики України. Його безкоштовно поширюватимуть серед школярів і військовослужбовців.

Фото прес-служби Дніпропетровської ОДА.

















