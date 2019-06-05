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 Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Графічна новела "Охоронці країни" складається із 7 випусків і розповідає про героїчні пригоди сучасних "супергероїв". Комікси поширюватимуть в бібліотеках і школах, а також відправлять на фронт.

Презентація коміксів відбулася в Музеї АТО, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

Події в коміксі відбуваються у вигаданому світі. За сюжетом, на країну напав північний сусід. Тому головні герої - Кий, Щек, Хорив і Либідь - стали на захист Батьківщини. Прототипи книжкових персонажів - реальні воїни, що борються на Донбасі.

"Комікси присвячені війні на Донбасі і звільненню Криму. У кожного героя є свої надздібності, які допомагають боротися зі злом. Перш за все, ця серія для дітей і підлітків - щоб молодь знала, що відбувається на Сході України і хто нас захищає", - розповів співавтор коміксу Ігор Роговий.

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На презентацію прийшли учасники АТО і небайдужі городяни. Кожен отримав свій екземпляр коміксів.

"Бачив, як зароджувався цей проект. Вважаю, що це ідеальне рішення для того, щоб на "казкових" прикладах показати дітям реальну ситуацію і допомогти їм зрозуміти, що відбувається в нашій країні, як можна діяти в критичній ситуації", - сказав доброволець, аеророзвідник Едуард Наумов.

Комікс видано на кошти Міністерства інформаційної політики України. Його безкоштовно поширюватимуть серед школярів і військовослужбовців.

Фото прес-служби Дніпропетровської ОДА.

Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 01
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 02
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 03
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 04
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 05
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 06
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 07
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 08
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130742
 
   
 Топ коментарі
 
спорный вопрос
назад уже ничего не вернешь
возможно крым это наша плата за реальную независимость
можете кидать в меня памидоры, но лугандон я бы тоже временно изолировал
и начал бы наводить порядок в том что осталось
скажу больше, даже согласен на миротворцев на границе при условии полной изоляции оккупированных педерацией наших территорий (наши хлопцы перестанут гибнуть, а сепары останутся без работы, пусть в русню едут расиянам криминогенную обстановку помогают повышать)
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И у меня мгновенно перед глазами такая картина. Руины аэропорта донецкого имени Прокофьева, избитая взлетно-посадочная полоса, то там сикось-накось садится чартер Медведчука, красная дорожка, выходит улыбающийся Зеленский, за ним "95 квартал" с "благотворительным концертом". Зеленского встречают с цветами и с караваем Пасечник и Пушилин. И - пионеры, потому что сейчас это популярно на оккупированной части Донбасса. Горны, барабаны, красные галстуки. Левая сторона - флаги "ЛНР". Правая сторона - флаги "ДНР". А за спинами этих двух руководителей псевдообразований большие такие портреты "героев Новороссии": Захарченко, Гиви, Моторолы ... И вот на этом фоне туда прибывает президент Зеленский. И это мысли его советника. Ну полный ... То человек головой ударился? ", - рассказал Георгий Тука.
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И у меня мгновенно перед глазами такая картина. Руины аэропорта донецкого имени Прокофьева, избитая взлетно-посадочная полоса, то там сикось-накось садится чартер Медведчука, красная дорожка, выходит улыбающийся Зеленский, за ним "95 квартал" с "благотворительным концертом". Зеленского встречают с цветами и с караваем Пасечник и Пушилин. И - пионеры, потому что сейчас это популярно на оккупированной части Донбасса. Горны, барабаны, красные галстуки. Левая сторона - флаги "ЛНР". Правая сторона - флаги "ДНР". А за спинами этих двух руководителей псевдообразований большие такие портреты "героев Новороссии": Захарченко, Гиви, Моторолы ... И вот на этом фоне туда прибывает президент Зеленский. И это мысли его советника. Ну полный ... То человек головой ударился? ", - рассказал Георгий Тука.
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В реальности, верховный главнокомандующий на тот момент Турчинов сдал Крым пуйлу без единого выстрела, запретив войскам открывать огонь по пуйловским оккупантам в Крыму.
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В реальності, ми ніколи не дізнаємось чи зрадив він цим державу, чи врятував.
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По новой методичке минстець, Крым это уже не Украина?
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На жаль він так нею і не став. Не заслужили ці покидьки, щоби бути українцями, але й кацапи дарма вважають що він їх. Крим, це недобита клоака СіСіСєРу.
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спорный вопрос
назад уже ничего не вернешь
возможно крым это наша плата за реальную независимость
можете кидать в меня памидоры, но лугандон я бы тоже временно изолировал
и начал бы наводить порядок в том что осталось
скажу больше, даже согласен на миротворцев на границе при условии полной изоляции оккупированных ********** наших территорий (наши хлопцы перестанут гибнуть, а сепары останутся без работы, пусть в русню едут расиянам криминогенную обстановку помогают повышать)
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от дурний... ЯКИМ війскам???
Хватить вже фейки з російских ЗМІ постити про "турчин здав Крим"..
Не було українських війск восени 2014 року, хіба що кілька тисяч(!) трохи озброених (але НЕ готових стриляти! памя'ятаємо як ПЕРШИЙ раз, здається в Миколаєві, охорона війскового маєтку відповіла на постріл - чим ввела нападників в СТУПОР.. й це вже був квітень!)..
А решка - хлопці, навіть не обстриляні.. 14 чоловік яких в травні біля Донецьку просто розтриляло кілька сепаратистів...
Або колона танків та бтр - які зупинялися десятком бабів, найнятих кацапами..
Й одну таку колону, теж здається в травні, коли зупинили - то лейтинант висмикнув чеку з гранати та піднявши над головою - розігнав стадо зебілів-сепаратистів... Бо теж не міг навіть в повітря вистрилити...
Чи тебе найняли в ольгіно.. як й оціх шелудивих, постити про "Україна напала на рашку"???
Перший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі - Цензор.НЕТ 5062
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помню как в Кр.Роге в марте-апреле(!) пытались запустить хоть десяток танков (из бывшей танковой дивизии!) с хранения...
НИЧЕГО не было - ни запчастей, ни аккумуляторов.. ни специалистов...
Через неделю мучений - спалили ТРИ танка.. банально замкнуло в одном эл.питание - а оттянуть соседние от него - не смогли.. НЕЧЕМ было, танков на ходу вообще не было!
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войска тоже хороши были
чтобы выполнять устав караульной службы приказы главнокомандующего не нужны
слились все( почти
прозрели лишь только после того как "братья" трупами начали Украину забрасывать и убивать и калечить украинцев без всякого сожаления ... твари
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Булькни свою жінку в унітаз, спамер. А потім булькнись за нею, щоб накачана дупа пройшла.
І потягни за ланцюг скабєєвої, щоб змило нахій
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"Вітаннячка, чудовиська! Як ся маєте?"
...
Зачіт! І щира бандерівська вподобайка!

Первый в Украине комикс, посвященный воинам АТО, презентовали в Днепре - Цензор.НЕТ 8310
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Дякую за посилання.
Окремо сподобалися елементи стімпанку, ******** цей напрям.
Вернадський в образі безумного професора - це супер )))


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P.S.: (вийшов з лазні, продовжую вже зі свого акаунту) Рік тому, 25.05.2018, напейсав комент в темі "Глава МИД Нидерландов потребовал от РФ выплатить компенсацию за уничтожение МН17, Лавров продолжает отрицать причастность к катастрофе" - аналогія в стімпанк стилі

Вот, экспромт сочинился
(саундтрек для чтения)

Восточная Европа. 1928 год.
...Глухо-монотонный, вступающий в ноги ритмический пульс главного вала. Разнотемповые звуки агрегатов и недоброе жужжание токов в проводах гальванических систем. Запах латуни и машинного масла.
Обер-лейтенанту Хорсту Альтманну нравились эти звуки. Они придавали тревожности ночного патрулирования какой-то суровый уют.
Лопасти пропеллеров, приводимые в движение мощью счетверённой паровой машины, перемалывали холодный ночной воздух. Три тяжёлых линейных тандемных ********* - "Альбрехт фон Валленштайн", "Тюрингия" и "Кронпринц Вильгельм" - угрюмо ползли на высоте 450 футов, над подёрнутой угольным туманом Zeichnengrund, прокладывая курс при помощи 4-разрядной машины Бэббиджа и вспомогательных арифмометров. Орудийные стволы батарейной палубы безмолвно смотрели в ночь, готовые обрушить на врага тонны пироксилина и гальванической картечи.
Полуразрушенные, покрытые гарью пакгаузы, заброшенные фабричные корпуса, остовы трущобных строений, депо, железнодорожные линии... И окопы, блиндажи, артиллерийские редуты, густо замотанные в колючую проволоку, ощетиненные чугунными кольями и картечницами Гатлинга.
Казалось, внизу никого нет. Только время от времени угольный мрак прорезали красные лучи прицельных гиперболоидов. Но Альтманн знал, что там, на земле - тысячи солдат и офицеров.
И в миле на восток - тоже.
...Шёл пятый год войны. Альянс Германии, Австрийской Империи и Украинского Гетманата - против Российской Империи. Этого коварного чудовища, проявившего свою подлую суть после той подозрительной истории со смертью Николая II.
Теперь Россией правил он. Мелкий, невзрачный и жестокий регент Харлампий Окуреев (он же морганатический супруг цесаревны Анастасии, ...хотя кто знает, жива ли она и кто она? Scheisse, чёртовы дворцовые тайны), действительно похожий то ли на сигарный окурок, то ли на мелкое насекомое... Окуреев, более известный в знающем русский язык мире как Хер-Лампий. И правда, в напомаженно-парадном виде он ещё напоминал лампу Уатта, сделанную патологическим эротоманом. Мелкий - но фаллос.
"Нас тама нетути". "Енто не мы". Нет, они что, за идиотов всех держат?
Война уже давно свелась к позиционным перестрелкам. Особенно когда США предоставили украинцам паровые аэроторпеды Sling - страшное оружие, превращающее российские дирижабли, бронепоезда и панцервагены в пылающие кучи металлолома.
И всё равно - конца этим перестрелкам не видно.
...Хорст, сдвинув очки на лоб, читал Lemberg Zeitung, львовскую германоязычную газету. Латунь очков охлаждала мозг, которому было от чего нагреться.
Глава МИД Нидерландов потребовал от Российской Империи выплатить компенсацию за уничтожение цеппелина AZ71, Меринов продолжает отрицать причастность к катастрофе...
"Компенсацию? И только? - мысли горели, как антрацит в топке. - Чёртовы голландские содомиты, какая "принципиальность"... Деньги решают всё? Ну уж нет! не откупитесь, швайнен..."
Альтманн немного успокоился, перейдя к следующей статье. Его Величество Кайзер Вильгельм непреклонно требовал суда и виселицы. И Франц-Иосиф Австрийский, похоже, разделял его решимость.
- Только так. Окурееву - ПЕТЛЮ, - жёстким тоном судьи произнёс Хорст уже вслух.
...Где-то на востоке разорвался снаряд.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоПерший в Україні комікс, присвячений воїнам АТО, презентували в Дніпрі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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