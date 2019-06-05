EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Курйози, Події
  9902  62
Все про:Київська область (930) курйоз (301) курйози дня (4) хуліганство (135)

 "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою. ФОТО

На залізничній платформі в Броварах чоловік відпиляв від щита з назвою станції шматок із трьома першими літерами "Бро".

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"На станції "Бровари" чоловік, на вигляд років 40, відпиляв частину назви станції "Бро" і забрав із собою", - йдеться в коментарі до фото.

Бро: на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Боярці в ДТП з маршруткою постраждало 26 осіб. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130735
 
 
 Топ коментарі
 
Єто шо) Он в зоопрке мужчина отпилил кусок надписи "шимпан" на вольере с шимпанзе)
 показати весь коментар
 
Он ничего не думал...просто не хватило материала курятник достроить.... "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 775
 показати весь коментар
 
Завтра принесет табличку с надписью "Карловы"....прибьет гвоздями и будут Карловы Вары... "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 5297
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Он ничего не думал...просто не хватило материала курятник достроить.... "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 775
 показати весь коментар
 
 
Єто шо) Он в зоопрке мужчина отпилил кусок надписи "шимпан" на вольере с шимпанзе)
 показати весь коментар
 
 
И чего ты самца шимпанзе называешь мужчиной?
Хотя. Кому и кобыла - невеста.
 показати весь коментар
 
 
Х.з. может то и самец шимпанзе был.
Пилил и приговаривал - "все мы теперь президенты")
 показати весь коментар
 
Щойно Ви образили шановного пана Зеленського )))
 показати весь коментар
 
Завтра принесет табличку с надписью "Карловы"....прибьет гвоздями и будут Карловы Вары... "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 5297
 показати весь коментар
 
 
ну если он бензопилой ****** то я бы вообще оттуда ******* подальше мало ли что там в голове "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 8579
 показати весь коментар
 
 
Не, надо вырубить, а он останется инвалидом и год бегать по судам, трястись, башлять чтобы не посадили, а потом на всю жизнь иметь судимость. Это довольно хитрый план - из-за куска жести испоганить себе жизнь и человека покалечить.
 показати весь коментар
 
Ми ж у Європі. Тільки й залишається висловлювати занепокоєння та мовчки засуджувати
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Прихильник Зе, вирішив реформувати станцію
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
десвинарчукизация началась "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 7830
" ... ВАРИ" шо кацапською означае ВОРЫ
годный флэшмоб "Бро": на ж/д станции под Киевом мужчина отпилил часть ее названия и унес с собой - Цензор.НЕТ 6137
 показати весь коментар
 
 
А если на здании АП отпилить кусок названия и оставить только первые две буквы, то получится - "АД"...... "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 330
 показати весь коментар
 
я не понимаю почему никто не отреагировал на этого идиота. могли бы ментов хотя бы вызвать (было бы в кого пострелять). всем насрать на то, что есть мудаки, которые срут и крушат все вокруг
 показати весь коментар
 
 
Тобто, більшість не реагує, тобто - таких більшість. Цікаво, скільки відсотків...
 показати весь коментар
 
 
У зєбілів і з арифметикою проблеми: 25% - це в них більшість )))

Інша справа, 73%, окрім як напаскудити, ні на що не здатні; але, формально, все ж таки, трохи превалюють, не якістю - то, принаймні, числом...
 показати весь коментар
 
ну так себе...курьез...
получается ему нужнее, чем самой станции...
его то хоть нашли? или там каждый день лазят с пилой и "бро"
 показати весь коментар
 
привязать его там на пару дней шоб шмели и шпаки обгладали вандала
 показати весь коментар
 
 
Бро - это сегодня мем, т.е. крутой чувак.
 показати весь коментар
 
Отак взяв і перейменував місто... Одним рухом болгарки...
 показати весь коментар
 
Ля, й ніхто не сказав, що бровари - то варці пива.
 показати весь коментар
 
Ну десь так. З півночі прибіг смердючий, захеканий, волохатий вікінг. Схопив нашого українського кельта-хлібороба за ширіньку й заволав "БРО! Вари".
Й бро зварив.
 показати весь коментар
 
 
Главное спи*дить, а пригодится ли оно, дома разберется))
 показати весь коментар
 
Взагалі, міняю французький шоколад, вино і сир на сало, борщ і сир, той що творог.
А ще хочу мойви. І кров*янки. І домашньої ковбаски. І карасиків засмажених. "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 3087
І ковбика. Але ви не знаєте, що таке ковбик. Га?
 показати весь коментар
 
Це точно, не гнилячча за 2:20.
Це похідне від німецького «кольбе».
Але ти це не знав.

 показати весь коментар
 
 
Не знала. Але я знаю, що слово кухня похідне від німецької. І огірок.

А от котлетт французькою буде "маленький бочок", ну типу вирізка з боку з кісточкою, а ніяка не котлета. "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 4979
 показати весь коментар
 
 
То Ви пані ?!
Рука літццо !
Пора в монастир...
Вибачте.
 показати весь коментар
 
Не варто в монастир. Нам нічого робити, ніж робити на настоятеля чи ігуменью. Нехай самі роблять. "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 1385
 показати весь коментар
 
 
Freken Обійдеся. Їж своїх жаб, та запивай їх вином.
 показати весь коментар
 
Та нє. Він не нає, що їдять не жаб, а "лягушок". І то тільтки задні бйодришка. Але я їх не їм і мало хто їсть. Більшість ********** гов*ядину. Вона дорогша за свинину набагато.
 показати весь коментар
 
 
Їх за роки совєцької власті розплодилося...
 показати весь коментар
 
 
то я про кугутів...
Про вкусовиє качєства лягушок уви....одно скажу, что оні в отлічіє от раков, пітаются болєє кошєрним продуктом ...Ну да єщо говорят срєді ніх Царєвни попадаются. Но нє встрєчал. Врать нє буду.
 показати весь коментар
 
 
Царєвни вони взагалі часто як жаби. Іноді є виключення.

Але мені обідно, що парень мене засталяє їсти жаб і запивати вином. Я ж пиво люблю. Едельвейс на квітах бузини. Але його вже зняли з виробництва. "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою - Цензор.НЕТ 5929
 показати весь коментар
 
Freken Ну, добре, пий пиво, але тільки після жаб.
 показати весь коментар
 
brother....
«Путь Бро». В.Г. Сорокін.
Сільная вєщь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоКурйози"Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору