 "Бро": на залізничній станції під Києвом чоловік відпиляв частину її назви і забрав із собою. ФОТО

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"На станції "Бровари" чоловік, на вигляд років 40, відпиляв частину назви станції "Бро" і забрав із собою", - йдеться в коментарі до фото.

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