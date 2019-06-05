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 Керівництво поліції превенції Київської області повністю змінили 22 травня через погані показники роботи. Відділення в Переяславі-Хмельницькому було проблемним, - Князєв. ФОТО

Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності розглядає ситуацію з вбивством Кирила Тлявова.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Під будівлею комітету триває пікет з вимогою максимально прозоро розслідувати цю справу.

Керівництво поліції превенції Київської області повністю змінили 22 травня через погані показники роботи. Відділення в Переяславі-Хмельницькому було проблемним, - Князєв 01

На комітеті присутні глава Нацполіції Сергій Князєв, заступник голови МВС Вадим Троян та глава ДБР Роман Труба, заступник Генпрокурора Анжела Стрижевська.

Керівництво поліції превенції Київської області повністю змінили 22 травня через погані показники роботи. Відділення в Переяславі-Хмельницькому було проблемним, - Князєв 02
Керівництво поліції превенції Київської області повністю змінили 22 травня через погані показники роботи. Відділення в Переяславі-Хмельницькому було проблемним, - Князєв 03

Князєв висловив співчуття родині Кирила Тлявова.

Князєв виклав хронологію подій. За його словами, перший виклик прийшов з лікарні. За попередньою інформацією і за заявою батьків, дитина впала. Зокрема, батьки, привізши дитину в лікарню, сказали, що він впав у дворі. Поліція обстежила місце падіння. Пізно ввечері рентген показав наявність у голові хлопчика кулі. В. о. начальника поліції міста Перепелиця вночі дав наказ провести розслідування.

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Біля місця падіння хлопчика були виявлені пляшки і гільзи. Поліція вийшла на домоволодіння дружини одного з майбутніх підозрюваних.

Було відкрито кримінальне провадження. Прокурор дав санкцію на обшук.

Потім, за словами Князєва, з'ясувалося, що той, хто стріляв був, не один.

Двоє поліцейських, які стріляли, були затримані поліцією міста Переяслав-Хмельницький.

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Наступного дня з'явилася довідка з лікарні про характер пошкоджень.

Далі розслідування перейшло в ДБР

Князєв пояснив, чому саме співробітники поліції міста затримали тих, хто стріляв: "Така процедура".

Також він повідомив, що 22 травня повністю змінив керівництво поліції превенції Київської області, в тому числі і керівництво поліції Переяслав-Хмельницького, через погані показники роботи порівняно з іншими регіонами України.

"Тобто, в місті керівники поліції були або тільки що призначені, або в. о", - сказав він, зазначивши, що місцеве відділення поліції було дуже проблемним.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130731
 
 
 Топ коментарі
 
Сколько можно лепить отмазки!!! 5 лет реформируют милицию в полицию, а на деле как были мусора, так ими и остались!!! Ксива дает им право на беспредел!!! Рыба гниет с головы!!!!!!!
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А как могли банки и гильзы находиться рядом с местом падения мальчика? Ну ладно банки, но гильзы? Они что В упор стреляли по банкам и не заметили между банками голову мальчика? Ну сколько можно нести пургу, правохранители высшего ранга?
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реформа это когда меняются правила а не лица! так что не было у нас реформы! поменяли одни морды на другие и как говорится результат не заставил себя ждать!!
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Сколько можно лепить отмазки!!! 5 лет реформируют милицию в полицию, а на деле как были мусора, так ими и остались!!! Ксива дает им право на беспредел!!! Рыба гниет с головы!!!!!!!
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реформа это когда меняются правила а не лица! так что не было у нас реформы! поменяли одни морды на другие и как говорится результат не заставил себя ждать!!
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Казино работали и строили все 5 лет (не лотереи, а именно казино)!!! Продажа наркотиков зацвела новыми красками!!! и т.п. Как ему теперь весь этот бизнес бросить и уйти? Столько сил потратил и ....
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А как могли банки и гильзы находиться рядом с местом падения мальчика? Ну ладно банки, но гильзы? Они что В упор стреляли по банкам и не заметили между банками голову мальчика? Ну сколько можно нести пургу, правохранители высшего ранга?
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в отсваку и начинать по новой реформу полиции - хватит
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о состоянии дел в переяславской полиции министр не говорил...там виной всему женщина, спрятавшая малокалиберное ружье...так сказал аваков, а он в курсе
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А якщо би не трапилась така трагедія то було би все тіп-топ?
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сменил или уволил или перевел в другой район?????????????
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якщо він не обмовився про гільзи - то ці уроди впритул стріляли....
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниКерівництво поліції превенції Київської області повністю змінили 22 травня через погані показники роботи. Відділення в Переяславі-Хмельницькому було проблемним, - Князєв. ФОТО
 
 
 
 
 
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