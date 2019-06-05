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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Бахтєєва (25) Богомолець (52) ВР (4909) Івченко (12) Кужель (34) Литвин (239) Ляшко (649) Мірошниченко Юрій (21) Новинський (217) Тарасюк (11) Звягільський (14) Бурбак (261) Тетерук (83) Береза Юрій (49) Галасюк (32) Герасимов (183) Каплін (39) Продан Оксана (18) Кіссе (10) Семенуха Роман (4) Войцеховська Світлана (3) Єленський (8)

 Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення "опоблоківця" Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у "Батьківщини", розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 5 червня, відбулося чергове пленарне засідання Верховної Ради.

На початку засідання народні депутати виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Потім парламентарі продовжили розглядати поправки до законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (№1098). За результатами двох днів Рада змогла розглянути 669 поправок із 748.

День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 01

Пленарне засідання Верховної Ради, 5 червня. З трибуни виступає Іван Савка (НФ).

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 02

Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко показує щось на смартфоні Антону Кіссе ("Відродження").

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 03

Ольга Богомолець (БПП) і Юрій Мірошниченко ("Опоблок").

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 04

Богомолець відкрила повідомлення від Мірошниченка: "Привіт! Запрошуємо тебе з родиною! 22.06 буде Урочисте відкриття и Дипломатичний корпус та етюди, сонати и концерти Шопена".

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 05

Також Богомолець отримала повідомлення:

"Семерунь Ірина": "Знайшли ще й в Бучі, але за повну вартість".

Зазначимо, що Ірина Семерунь з 2017 року обіймає посаду керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, головою якого є Ольга Богомолець.

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 06

Світлана Войцеховська (НФ) і Віктор Єленський (НФ).

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 07

Юрій Береза ​​(НФ, праворуч) і Андрій Тетерук (НФ, ліворуч).

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 08

Ольга Богомолець підійшла поспілкуватися до Тетяни Бахтєєвої ("Опоблок"). Тим часом, глава фракції "Опоблок" Вадим Новинський розмовляє з колегами.

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 09

Володимир Литвин (позафракційний) прийшов поспілкуватися до Юхима Звягільського ("Опоблок").

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 10

Оксана Продан (БПП) вітається з Віктором Галасюком (Радикальна партія).

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 11

Іван Мельничук (БПП, зліва) з колегою.

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 12

Тим часом до бесіди Литвина і Звягільського приєднався Новинський.

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 13

Новинський і Литвин.

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 14

Олександра Кужель ("Батьківщина") та Євген Рибчинський ("Воля народу").

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 15

Сергій Каплін (позафракційний, в блакитній сорочці, праворуч) і Роман Семенуха ("Самопоміч", в піджаку, зліва).

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 16

Олег Ляшко в оточенні своєї фракції робить заяву з трибуни Ради.

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 17

Глава фракції БПП Артур Герасимов прийшов поспілкуватися з колегами з "Батьківщини": Вадимом Івченком (стоїть спиною), Іваном Крульком (сидить, піднявши руку), Борисом Тарасюком (сидить, в окулярах).

Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення опоблоківця Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у Батьківщини, розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня 18

Глава фракції НФ Максим Бурбак.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130715
 
 
 Топ коментарі
 
Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 5771
ну и кому такая рада нужна?
где депутаты? деньги куют крысы?
ссаными тряпками их надо гнать, и чем быстрее, тем лучше
а парубия надо наказать ... по законам военного времени!
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...цю мерзотну трійцю треба було вішати ще у 2014 році...!
Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 1871
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Товариство самозакоханих дармоїдів!
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Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 5771
ну и кому такая рада нужна?
где депутаты? деньги куют крысы?
ссаными тряпками их надо гнать, и чем быстрее, тем лучше
а парубия надо наказать ... по законам военного времени!
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А що,шабаш тепер не на Лисій горі проводять?
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...цю мерзотну трійцю треба було вішати ще у 2014 році...!
Киссе изучает телефон Ляшко, приглашение "оппоблоковца" Мирошниченко Богомолец, Герасимов в гостях у "Батькивщины", беседа Литвина, Звягильского и Новинского, - работа ВР 5 июня - Цензор.НЕТ 1871
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а где все депутаты? народ, можем все дружно с завтра тоже перестанем ходить на работу?
экономика всеровно в жопе
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у мене одного від їх пик, стійкий блювотний рефлес і відчуття лютої ненависті? хоча, кажуть, ця рада зробила і корисного в рази більше за всі минулі скликання дармоїдів...
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Дружно обсуждаю вопросы своего бизнеса.
Жаль, что наши избиратели опять проголосуют за "крепких хозяйственников" эпохи Кучмы.
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"Депутат - це той, хто панічно боїться піти з парламенту... Треба до депутатів застосувати ту обмежувальну норму, яка діє на президента. Два терміни - і до побачення. Дві каденції - і вертайся назад до народу... Іншого виходу немає. Обмеживши депутатів лише двома термінами, ми автоматично знімаємо проблему старожилів із мандатом. Ось вам і оновлення, і регулярні ліфти знизу, і ротація еліт. Кістяк нинішньої Верховної Ради не мінявся з 2002 року... Парламент - єдиний застійний орган у країні, якого не колишуть політичні урагани. Купол парламенту - це останній прихисток для тих, хто не може існувати в нормальному житті і вийти зі свого захищеного гетто. Вони готові вдаватися до неймовірних викрутас - лиш би зберегтися як вид недоторканних... Зусиллями електоральних калік контингент 2002 року пролонгує своє депутатство з терміну на термін... Люди... побачать льотчицю Надю, комбата Семена, журналіста Мустафу, незрячого Шухевича - і не побачать нікого іншого за ними. Тому парламент 2002 року буде вічним. Ми його зможемо лише злегка розбавляти миловидними мордочками так званих «нових», але концентрації «рішал» це ніяк не змінить. Депутат - це той, хто панічно боїться піти з парламенту... І вони праві. Вони повернуться на територію народу, впадуть до рівня свого виборця. Тому-то чинні депутати так намагаються зберегтися в обоймі. Будь-якою ціною.

Я впевнений, норма «дві каденції - і до побачення» багато що змінить.

(Джерело: блог Остапа Дроздова)
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниКіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення "опоблоківця" Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у "Батьківщини", розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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