 Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення "опоблоківця" Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у "Батьківщини", розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня. ФОТОрепортаж

На початку засідання народні депутати виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями.
Потім парламентарі продовжили розглядати поправки до законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (№1098). За результатами двох днів Рада змогла розглянути 669 поправок із 748.
День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.
Пленарне засідання Верховної Ради, 5 червня. З трибуни виступає Іван Савка (НФ).
Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко показує щось на смартфоні Антону Кіссе ("Відродження").
Ольга Богомолець (БПП) і Юрій Мірошниченко ("Опоблок").
Богомолець відкрила повідомлення від Мірошниченка: "Привіт! Запрошуємо тебе з родиною! 22.06 буде Урочисте відкриття и Дипломатичний корпус та етюди, сонати и концерти Шопена".
Також Богомолець отримала повідомлення:
"Семерунь Ірина": "Знайшли ще й в Бучі, але за повну вартість".
Зазначимо, що Ірина Семерунь з 2017 року обіймає посаду керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, головою якого є Ольга Богомолець.
Світлана Войцеховська (НФ) і Віктор Єленський (НФ).
Юрій Береза (НФ, праворуч) і Андрій Тетерук (НФ, ліворуч).
Ольга Богомолець підійшла поспілкуватися до Тетяни Бахтєєвої ("Опоблок"). Тим часом, глава фракції "Опоблок" Вадим Новинський розмовляє з колегами.
Володимир Литвин (позафракційний) прийшов поспілкуватися до Юхима Звягільського ("Опоблок").
Оксана Продан (БПП) вітається з Віктором Галасюком (Радикальна партія).
Іван Мельничук (БПП, зліва) з колегою.
Тим часом до бесіди Литвина і Звягільського приєднався Новинський.
Новинський і Литвин.
Олександра Кужель ("Батьківщина") та Євген Рибчинський ("Воля народу").
Сергій Каплін (позафракційний, в блакитній сорочці, праворуч) і Роман Семенуха ("Самопоміч", в піджаку, зліва).
Олег Ляшко в оточенні своєї фракції робить заяву з трибуни Ради.
Глава фракції БПП Артур Герасимов прийшов поспілкуватися з колегами з "Батьківщини": Вадимом Івченком (стоїть спиною), Іваном Крульком (сидить, піднявши руку), Борисом Тарасюком (сидить, в окулярах).
Глава фракції НФ Максим Бурбак.
Фото: Цензор.НЕТ
ай хорошооо.. ай хорошооо...
да ничего хорошего! (песня)
ну и кому такая рада нужна?
где депутаты? деньги куют крысы?
ссаными тряпками их надо гнать, и чем быстрее, тем лучше
а парубия надо наказать ... по законам военного времени!
экономика всеровно в жопе
Жаль, что наши избиратели опять проголосуют за "крепких хозяйственников" эпохи Кучмы.
Я впевнений, норма «дві каденції - і до побачення» багато що змінить.
(Джерело: блог Остапа Дроздова)