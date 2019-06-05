 Кіссе вивчає телефон Ляшка, запрошення "опоблоківця" Мірошниченка Богомолець, Герасимов у гостях у "Батьківщини", розмова Литвина, Звягільського і Новинського, - робота ВР 5 червня. ФОТОрепортаж

На початку засідання народні депутати виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями.

Потім парламентарі продовжили розглядати поправки до законопроекту про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (№1098). За результатами двох днів Рада змогла розглянути 669 поправок із 748.

День роботи народних депутатів в об'єктиві кореспондента Цензор.НЕТ.

Пленарне засідання Верховної Ради, 5 червня. З трибуни виступає Іван Савка (НФ).

Глава фракції Радикальної партії Олег Ляшко показує щось на смартфоні Антону Кіссе ("Відродження").

Ольга Богомолець (БПП) і Юрій Мірошниченко ("Опоблок").

Богомолець відкрила повідомлення від Мірошниченка: "Привіт! Запрошуємо тебе з родиною! 22.06 буде Урочисте відкриття и Дипломатичний корпус та етюди, сонати и концерти Шопена".

Також Богомолець отримала повідомлення:

"Семерунь Ірина": "Знайшли ще й в Бучі, але за повну вартість".

Зазначимо, що Ірина Семерунь з 2017 року обіймає посаду керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, головою якого є Ольга Богомолець.

Світлана Войцеховська (НФ) і Віктор Єленський (НФ).

Юрій Береза ​​(НФ, праворуч) і Андрій Тетерук (НФ, ліворуч).

Ольга Богомолець підійшла поспілкуватися до Тетяни Бахтєєвої ("Опоблок"). Тим часом, глава фракції "Опоблок" Вадим Новинський розмовляє з колегами.

Володимир Литвин (позафракційний) прийшов поспілкуватися до Юхима Звягільського ("Опоблок").

Оксана Продан (БПП) вітається з Віктором Галасюком (Радикальна партія).

Іван Мельничук (БПП, зліва) з колегою.

Тим часом до бесіди Литвина і Звягільського приєднався Новинський.

Новинський і Литвин.

Олександра Кужель ("Батьківщина") та Євген Рибчинський ("Воля народу").

Сергій Каплін (позафракційний, в блакитній сорочці, праворуч) і Роман Семенуха ("Самопоміч", в піджаку, зліва).

Олег Ляшко в оточенні своєї фракції робить заяву з трибуни Ради.

Глава фракції БПП Артур Герасимов прийшов поспілкуватися з колегами з "Батьківщини": Вадимом Івченком (стоїть спиною), Іваном Крульком (сидить, піднявши руку), Борисом Тарасюком (сидить, в окулярах).

Глава фракції НФ Максим Бурбак.

Фото: Цензор.НЕТ