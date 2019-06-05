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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (1579) опитування (348) Порошенко (8995)

 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Третина громадян України вважають, що країна рухається в правильному напрямку.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, 34% опитаних заявили, що Україна рухається у правильному напрямку, 37% – протилежної думки, ще 29% – не визначилися. Динаміка зміни настроїв населення у позитивний бік далі продовжується. Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед мешканців Центру та Півдня, наймолодших респондентів, а також виборців партій "Слуга народу" та "Сила і честь". Натомість прихильники партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя" – найбільш песимістичні в цьому питанні.

Абсолютна більшість (88%) очікують радикальних змін в країні. Лише 4% виступають за стабілізацію ситуації, аби не було гірше, 5% – за повернення у минуле. Запит на зміни притаманний абсолютній більшості представників усіх вікових, регіональних та електоральних груп.

Також читайте: 62% громадян підтримують вступ України в ЄС, 53% - в НАТО, - опитування

Половина опитаних задоволені діяльністю новообраного Президента В.Зеленського, лише 11% – протилежної думки. При цьому 39% ще не змогли оцінити роботу новообраного Глави держави. Діяльністю колишнього Президента П.Порошенка задоволені 16% опитаних, понад 80% – не задоволені. Діяльністю очільника Уряду В.Гройсмана задоволені 19%, не задоволені – 76%. Роботою Верховної Ради не задоволені більш як 90% опитаних.

50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 01
50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 02
50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 03
50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 04
50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 05
50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 06
50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування Рейтингу 07

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130668
 
   
 Топ коментарі
 
Стесняюсь спросить, какой деятельностью?
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разве что пищеварительной, другой не вижу.
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завидуй молча мокшанин
у вас ***** будет править пока копыта не откинет
а нам феодализма не надо
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Я в отличае от тебя свой профиль не скрываю, ватное чучело, не встречал ещё ни одного кацапа который бы не врал и не прекручивал...
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а я шо скрываю кацапа?)
заходи в акк мотри сколько влезет, даже можешь подписаться) ...если захочешь=)
а шо Барт это стародвня казачья фамилия?
ты сам то из чьих будешь москалик?)
погоняло у тебя так чисто иудейское наслух) или ты типа немец?))
у меня у соседа так собаку зовут)) мопса))
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ну в пейсбуке там решительные заявления всякие.
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Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука ( " голос "- ред.) - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
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а вот мне интересно чем довольны зебилы? хотя бы что зеля сделал вообще? ну короме как нахамил всей власти в украине))
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Медовый месяц. Невеста в ожидании брачной ночи.
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Виходить - 23% свого рейтингу він уже просрав?
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И это еще месяц не прошел))) И это он еще даже не начинал "деятельностью" заниматься.
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Нет. Вот те что сказали "важко видповисты" - не ходили на выборы. 50% им довольны, 11% - не довольны. Это уже даже больше, чем 73% уровень поддержки.
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Опять эти "конченные" соцопросы пошли... Промывание мозга продолжается .
Ну как можно оценить работу , которую никто не видел ? Пи...деть по телевизору и пИсать в интернете сообщениями - "это не мешки таскать"...
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Ну типу розігнав Раду. Діяльність. 50% схвалюють. Толку з того ніякого - але популярність завоював.
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ЯК ???? ЯК можна оцінювати діяльність президента після ДВОХ ! тижнів роботи !!!
Грьобані клоуни... А от ефективність мовчання куплених редакторів і власників ЗМІ-можна.
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Павло Макаренко
ЯК ???? ЯК можна оцінювати діяльність президента після ДВОХ ! тижнів роботи !!! Грьобаного клоуна...
50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5089

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Оценивают по тому что он делает, говорит, как себя ведёт... Так вот, за две недели кроме бреда и селфи почему то больше ничем не запомнился...
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Ніякої діяльності ще не було.
Лише реклама шаурми.
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Голосовала во втором туре за ЗЕ.
Если честно пока немного разочарована.
Его избиратели ожидают от него решительных действий по прекращению войны на донбасе, а не разъездов по европам с сотрясением воздуха и озабоченостей со стороны партнеров.
Этим занимался порось. Ни к чему это не привело. Так стоило тогла менять шило на мыло?
На июльских выборах проголосую за рыгов.
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надо было голосовать за Пепу, оно по европам уже не ездит))))
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За Пэдра голосовала в 2014. Разочаровалась также быстро. Поэтому остались только рыги.
Да, они негодяи, но надеюсь хотя бы остановят войну.
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Каким образом? Предлагаете сдаться куйлу?
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пусть забирает крым и донбасс и уе....т. на все четыре. как то так.
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Тю ! Горить сарай.гори і хата ! -Хай всю Україну забирає ! Жалко,чі шо ?(до речі, "пусть забирает крым и донбасс"-а шо,ще не забрав ?)
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Донбас расєє не потрібен. Риги мріють впарити нам його на путінських умовах. Тобто повна амністія убивцям, ми відновлюємо Донбас за свій рахунок, расєя типу ні до чого, у парламенті будуть засідати новообрані сепари, ************ ідеї путіна, а от щодо відновлення наших кордонів і припинення війни - навряд чи. Тому підтримувати ригів неварто.
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Вот мне интересно ( правда ) - какие , в Вашем понимании , должны быть "решительные действия по прекращению войны" ?.... ( в общих чертах , если можно 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7484)
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А мне все равно. Оно обещало? Обещало. Вот и пускай теперь делает. Или войну пускай официально объявит и выгонит пу или капитулирует.
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Уважаемая,в вашей голове завелись пауки.
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То есть вариант капитуляции для вас также приемлем?
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скажем так. я готова отдать путину крым и тот кусок донбасса в обмен на то что он заберет своих солдат.
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Каких солдат? Вы не в курсе, что их там нет? Крым куйло и так получил, а только Донбасс ему и даром не нужен.
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Фактически да. но юридически мы то его ему не отдали. поэтому не все так однозначно.
в конце концов пусть об этом голова болит у зе. если знает варианты лучше, пусть их применит. на край объявит полноценную войну. а сотрясать воздух у европейских партнеров и порось мог, только толку с этого мало.
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Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука ( " голос "- ред.) - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.
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-- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело: вынуть потрясенного Васю из петли, сбросить перед ним свои одежды и сказать:
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
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Дык, надоть завгара легитимного вернуть, и все дела...🙌🙌🙌
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За завгара я тоже в свое время голосовала! в 2010. Но в 2004 была за юща.
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мдя. потягали ж вас, мамо, по горОду...(с)
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Лучше поедь Рашку и проголосуй за Ху..ло !!!
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50 % это больше чем я ожидал .учитывая поддержку ЗЕ в 30-40% .За Пепу помолчим , о говне ни слова .
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73% ,поверивших ольгинским троллям и подпевалам политиканов,от 62% избирателей, пришедших на выборы.--это 45% общего количества избирателей ! Итак ,легкомысленных у нас, всё-таки, меньше половины! Надо надеяться ,что к выборам в Раду ,поумневших станет больше...и "слугу" приструнят!
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Тупой ещё тупее, почитай рейтинг, шоб ни ссать против ветра!
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Так жарко на улице , а дождя нет, вот и использует энергию ветра для своего элитного комфорта
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Про "рейтиг" можете не рассказывать - это просто манипуляции вашим сознанием (причем со знанием своего дела 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3002) . А про "ни ссать" - это мы уже видели недавно ...
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Ты тем же самым своим способом подсчитай пэтины голоса.
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Кагбы мнение рыгосои меньше всего волнует....их мнение может быть интересно только при составлении завещания!
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Ну вот мы и вышли на уровень поддержки Рады в 4%. А еще совсем недавно кричали, что это взятая с потолка цифра 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7656
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А шо? Красівий прізідєнт. Компактний такий.
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От *****, тут с утра до поздней ночи петушня Же мочит а у него рейтинг всё выше и выше ))) Ну, и кто теперь дебил? Продолжайте в том же духе, Разумкову на рекламу можно вообще не тратится.
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Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", партию "Слуга народа" готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.За "Оппозиционная платформу - За жизнь" готовы проголосовать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партию Святослава Вакарчука ( " голос "- ред.) - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%
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50% украинцев довольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

А где же 73%?????!!!!
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50% украинцев довольны деятельностью Зеленского..

Не просто довольны, а неимоверно счастливы. Ведь клоун за это время столько нового, хорошего сделал.. Изменения каждый день видны... При таком количестве идиотов в стране не может в стране быть нормальная жизнь.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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