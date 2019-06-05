 50% українців задоволені діяльністю Зеленського, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами опитування, 34% опитаних заявили, що Україна рухається у правильному напрямку, 37% – протилежної думки, ще 29% – не визначилися. Динаміка зміни настроїв населення у позитивний бік далі продовжується. Відносно більше тих, хто має оптимістичніші погляди на стан справ у країні, спостерігаються серед мешканців Центру та Півдня, наймолодших респондентів, а також виборців партій "Слуга народу" та "Сила і честь". Натомість прихильники партій "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя" – найбільш песимістичні в цьому питанні.
Абсолютна більшість (88%) очікують радикальних змін в країні. Лише 4% виступають за стабілізацію ситуації, аби не було гірше, 5% – за повернення у минуле. Запит на зміни притаманний абсолютній більшості представників усіх вікових, регіональних та електоральних груп.
Половина опитаних задоволені діяльністю новообраного Президента В.Зеленського, лише 11% – протилежної думки. При цьому 39% ще не змогли оцінити роботу новообраного Глави держави. Діяльністю колишнього Президента П.Порошенка задоволені 16% опитаних, понад 80% – не задоволені. Діяльністю очільника Уряду В.Гройсмана задоволені 19%, не задоволені – 76%. Роботою Верховної Ради не задоволені більш як 90% опитаних.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 29 травня – 3 червня 2019 р.
у вас ***** будет править пока копыта не откинет
а нам феодализма не надо
заходи в акк мотри сколько влезет, даже можешь подписаться) ...если захочешь=)
а шо Барт это стародвня казачья фамилия?
ты сам то из чьих будешь москалик?)
погоняло у тебя так чисто иудейское наслух) или ты типа немец?))
у меня у соседа так собаку зовут)) мопса))
Ну как можно оценить работу , которую никто не видел ? Пи...деть по телевизору и пИсать в интернете сообщениями - "это не мешки таскать"...
Грьобані клоуни... А от ефективність мовчання куплених редакторів і власників ЗМІ-можна.
ЯК ???? ЯК можна оцінювати діяльність президента після ДВОХ ! тижнів роботи !!! Грьобаного клоуна...
Лише реклама шаурми.
Если честно пока немного разочарована.
Его избиратели ожидают от него решительных действий по прекращению войны на донбасе, а не разъездов по европам с сотрясением воздуха и озабоченостей со стороны партнеров.
Этим занимался порось. Ни к чему это не привело. Так стоило тогла менять шило на мыло?
На июльских выборах проголосую за рыгов.
Да, они негодяи, но надеюсь хотя бы остановят войну.
в конце концов пусть об этом голова болит у зе. если знает варианты лучше, пусть их применит. на край объявит полноценную войну. а сотрясать воздух у европейских партнеров и порось мог, только толку с этого мало.
-- Лепи меня! Нет на свете тела, прекраснее моего! Она вошла и увидела. Вася в петле не висел.
-- Почему ты не повесился? Вася был нормальным, простым халтурщиком-середнячком. А Клотильда слишком много читала Шиллера.(с)
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А где же 73%?????!!!!
Не просто довольны, а неимоверно счастливы. Ведь клоун за это время столько нового, хорошего сделал.. Изменения каждый день видны... При таком количестве идиотов в стране не может в стране быть нормальная жизнь.