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 Ексрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський. ФОТО

Колишній член Партії регіонів, депутат трьох скликань Верховної Ради Владислав Лук'янов балотується до громадської ради при Київській міськадміністрації.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Із чорних щілин на світло продовжує виповзати найнеймовірніша політична нечисть. 5 червня в Українському домі (Хрещатик, 2) о 10:00 відбудуться вибори нового складу Громадської ради при КМДА на період 2019-2021. Детальніше про це можна почитати за посиланням. Серед допущених до цього процесу організацій у списку можна побачити ГО "Коралі", яке очолює колишній народний депутат від Партії регіонів Владислав Лук'янов", - повідомив журналіст.

Ексрегіонал Лукянов, який виступав за референдум ДНР, балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський 01
Ексрегіонал Лукянов, який виступав за референдум ДНР, балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський 02

"13 квітня 2014 року Лук'янов разом з натовпом "казаков", гопників і російських "туристів" брав участь у захопленні міськвиконкому в Харцизьку. Тоді, після заходу в Слов'янськ угруповання Гіркіна, подібні захоплення відбулися по всій області, і Харцизьк не став винятком. Того дня із захопленої будівлі були зірвані українські прапори, а замість них була вивішена символіка "ДНР". Лук'янов виступав на мітингу під прапорами сепаратистів, підтримував референдум щодо відділення Донбасу від України, розповідав про те, як застерігав бійців ЗСУ застосовувати силу проти "свого народу" тощо", - нагадав Казанський.

Ексрегіонал Лукянов, який виступав за референдум ДНР, балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський 03
Ексрегіонал Лукянов, який виступав за референдум ДНР, балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський 04

"Чесно кажучи, думав, що цей персонаж сидить десь у Криму або в Росії, але ні. Виявляється, Лук'янов спокійно живе в ненависному йому Києві, від якого він сам же закликав відділятися. Більше того - тепер Лук'янов хоче пролізти в Громадську раду при КМДА і, таким чином, брати участь в управлінні столицею. Повиступав під прапорами "ДНР", розпалив конфлікт, нацькував співгромадян і втік із Донбасу. Нехай інші тепер мучаться і живуть у резервації. Дивно. Здавалося б, домоглася людина свого. Захистив Харцизьк від бандерівців, українізації, вишиванок тощо. Так і їдь туди, насолоджуйся життям. Ти ж хотів "русский мир", так ось він. Але ні. Чомусь Лук'янов не хоче жити в "республіці" і працювати в "народній раді ДНР", а їде в Київ, до "хунти" і "фашистів"", - резюмував журналіст.

Ексрегіонал Лукянов, який виступав за референдум ДНР, балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130620
 
   
 Топ коментарі
 
При "порохоботне" оно сидело и нос показать боялось. А тут вдруг повылазило. С чего бы это? "Совпадение? Не думаю..." (с)
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Новое лицо молодой Зекоманды.
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я вже і забула цього виродка.
колишні ригі у всі щілини лізуть
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Если не смогли посадить то нужно тихонько ликвидировать ,они не изменятся "рузький мир в их мозжечку навсегда" как гадили так и будут гадить поднимаясь выше и выше
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Ригівська гидота продовжує нахабніти! Не перестаю вам дякувати, зелений коломойський планктон!!!
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У рошенистов пропал аппетит к обсуждению ))))) Не прокатило: "прятался в ростове с януковичем", "сразу приехал из рашки" и т.д. Договорился с соевой властью и прокураторой и жил себе преспокойно в Киеве на Вербицкого
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Рыгаанальчик, как живой! За эти годы совсем забыла эту харю, зато харя нас не забыла.
Караул!!! Рыги наступают!!!
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Зверовидная мразь лукьянов узрел для себя некие возможности, наверняка скоро увидим и остальных рыгов. Тревожная тенденция.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЕксрегіонал Лук'янов, який виступав за референдум "ДНР", балотується до громадської ради при КМДА, - Казанський. ФОТО
 
 
 
 
 
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