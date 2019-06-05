 Будівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки. ФОТО

Про це повідомив народний депутат із фракції "Блоку Петра Порошенка" Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.
"Місто Благовіщенське (колишня Ульянівка) на Кіровоградщині. Блискавка вдарила в будівлю райадміністрації, і вона згоріла", - розповів нардеп.
Він додав, що візуально на відновлення потрібно 10 млн грн.
советскойЗеленском сгорел. Такой печальный факт, граждане.
5-ть складів з ************. тепер РГА і що головне. пожар явно почався з архіву.
це ж скільки цей Зеленський. накосячив за пять попередніх років свого президенського терміну.
ну чисто супостат...
Молния начала - надо закончить.
А то под зданием разойдётся земля.