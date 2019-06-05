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 Суспільство, Фоторепортаж
  2010  29
Все про:Кіровоградщина (152) пожежа (1652) Денисенко_Вадим (38)

 Будівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки. ФОТО

У Благовіщенському (Кіровоградська обл.) від удару блискавки згоріла будівля райадміністрації.

Про це повідомив народний депутат із фракції "Блоку Петра Порошенка" Вадим Денисенко, передає Цензор.НЕТ.

"Місто Благовіщенське (колишня Ульянівка) на Кіровоградщині. Блискавка вдарила в будівлю райадміністрації, і вона згоріла", - розповів нардеп.

Він додав, що візуально на відновлення потрібно 10 млн грн.

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Будівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки 01
Будівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130614
 
 
 Топ коментарі
 
выбрали зеленского и на тебе: потопы, смерчи, молнии убивают людей и сжигают здания РГА. При Порошенко такого не было
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Нестало на Банковій Петра, нестало і правди, Пєтухи курей топчуть без ентузіазму, блискавиці райадміністрації палять, а жуки, а жуки по картоплі так і шастають.
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пожежна частина згоріла від удару блискавки за кілька днів до того Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 1635
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пожежна частина згоріла від удару блискавки за кілька днів до того
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выбрали зеленского и на тебе: потопы, смерчи, молнии убивают людей и сжигают здания РГА. При Порошенко такого не было
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Надо же какой Зеленский влиятельный человек, даже бог под ним прогибается
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Тобто, коли тобі пику товчуть, то це перед тобою прогинаються?
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Нестало на Банковій Петра, нестало і правди, Пєтухи курей топчуть без ентузіазму, блискавиці райадміністрації палять, а жуки, а жуки по картоплі так і шастають.
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А посмотрите на затопленніе города и села? Там смытые огороды, поля...
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Не знаю, чи через те, що не стало Петра, але точно через те, що з'явився блазень. Будівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки - Цензор.НЕТ 1064
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Вообще то там сидели люди , назначенные Порошенко. Т.е. даже природа очищает Украину от соево-бобовой пошести.Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 9847
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Сорок лет стоял дом, - степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, - при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской Зеленском сгорел. Такой печальный факт, граждане. Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 474
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А 5 огромных складов с боеприпасами при ком взорвались?
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Я написал про стихийные бедствия вызванные природой, а не антрапогенным фактором. Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 3536 При чом тут склады?
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Підлога Маккартні правда дивні реччі. то корабель на Кузні нарибальському за 60 лямів згорів.

5-ть складів з ************. тепер РГА і що головне. пожар явно почався з архіву.
це ж скільки цей Зеленський. накосячив за пять попередніх років свого президенського терміну.
ну чисто супостат...
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Это ж сколько можно будет попилить на ремонте!
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Уже даже у Боженьки терпение заканчивается ... Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 2065
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кара небесная? ))...но всё же нужно расследование..осталось много мутных следов в администрациях назначенцев и соратников Порошенко..Перестраховка не помешает.Природа,гроза.якобы-свидетели (а может и лжесвидетели).а вот экспертизы нужны.
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Зекономили на влаштуванні блискавкозахисту, та на вогнезахисній обробці деревини крокв даху..
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Надо развалить здание до конца, чтобы восстановители не мучались.
Молния начала - надо закончить.
А то под зданием разойдётся земля.
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Вот это не жданно не гадано счастье подвалило в Кировоградском областном УКСе! Какой грандиозный попил намечается!Здание Благовещенской РГА на Кировоградщине сгорело от удара молнии - Цензор.НЕТ 10000
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"Благая весть от Ульянова" ( Благовещенское бывший Ульяновка) Отмена декоммунизации от Гепы из Харькова докатилась до Кировоградчины.
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Небесна люстрацiя. Сгорiв сарай - гори i хата! (с)
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казалось бы ну причем здесь петро ? а нет от методички отступать нельзя ! Будівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки - Цензор.НЕТ 5290
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Видимо не такая уж благовещенская,раз Боженька поразил антикоррупционой молнией)
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоБудівля Благовіщенської РДА на Кіровоградщині згоріла від удару блискавки. ФОТО
 
 
 
 
 
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