 США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори. ДОКУМЕНТ

Сенат підтримав законопроект, що заборонятиме в'їзд до США особам, які втручались в американські вибори, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
У тексті документу йдеться, що в американській візі відмовлятимуть іноземним громадянам, які порушували закони США щодо голосування, фінансування виборчих кампаній, чи діяли за вказівкою закордонного уряду. Людей, яких підозрюватимуть у такій діяльності, також можуть депортувати з території Сполучених Штатів.
Законопроект представляли законодавці з обох партій - республіканець Ліндсі Грем і демократ Дік Дьорбін, - й він отримав одностайну підтримку Сенату.
Документ отримав назву Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, або коротко - DETER Act, що у перекладі означає "Захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень".
"Як ми побачили на виборах у 2016, Росія під проводом Володимира Путіна намагалась вдарити у саме серце демокрактичних цінностей, свобод, які так цінують американці. Не пускаючи іноземців, які незаконно втручаються у майбутні вибори у США, DETER Act посилає сигнал ворожим країнам в усьому світі, що США не миритимуться із закордонним втручанням у наші вибори", - заявив Грем.
Як пише видання The Hill, законодавча ініціатива отримала підтримку Сенату на тлі нових заяв законодавців про необхідність захистити вибори президента США у 2020 році від закордонного впливу.
Щоб набути чинності, законопроект має підписати президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, США вимагатимуть дані соцмереж для отримання американської візи.
Точно так же засекречивали аварию на ЧАЭС в 1986-м.
очень напоминает мне этот сценарий кое-что
он либо неискренный либо не кацап.
https://www.youtube.com/watch?v=UKAZOpWjYnQ
И что Украины никогда не существовало
Короче бред и мерзость
Писали с обеих сторон: выдавали себя за демократов, оскорбляя при этом республиканцев. И наоборот.
и чтобы не было войны, майданов и торговля шла
Я попросила его деактивировать в 2016
И 3 года сюда не заходила
Нажми туда, выдаст что страницы не существует
Я кстати тебя помню
Ты тогда под украинским флажком писал. И общался кроме меня ещё с девчонками из Штатов
Муром и хз как ее Лана? Забыла 🙈 общался
Приличный между прочим был акк
Эх, годы никого не щадят
это не значит, что мой акк БЫЛ приличным
А в методах которыми ты это делаешь
а у некоторых, в данном случае- как раз отсутсвие поддержки- и значит что ты против них
для них это значит- "все кто не думают как я- значит против меня"
вон твой дружок ниже- как раз доказательство моих слов
как и в свое время тупил употорых порохоботов
сейчас последнии просто не в приоритете
ну а методы- точно такие же как и до тебя на Цензоре- когда почти весь Цензор был кацапами забит
как в случае с греко-католиками, вроде бы
все этим грешат
Но в последнее время вообще не тянет никому ничего доказывать. Как в анекдоте
- Как вам удалось дожить до 120 лет?
- все просто, я никогда ни с кем не спорю
- но это же невозможно!!!
- ну невозможно, так невозможно
😁
я наверное провтыкал, сори
но мне казалось что в этой теме
https://censor.net.ua/news/3130050/vstupili_v_silu_sezonnye_ogranicheniya_dvijeniya_gruzovogo_transporta_ukravtodor
я видел как раз коменты того акка- но там твои
Отнесу админам, может, клоны клепает кто-то
если тараканы в башке - то они и правда никому не нужны в любом виде...
Пишется с дефисом
Но это не я 😁 я как Зеленский скромно считаю что я лучше 😁😁
шо про "кишочки" любила писать - чуть скромнее слова,
но посыл тот же...
и я начал рыться в друзьях и вот нашел- давно туда не заглядывал,)
Могут не дать больничный.
Колумб не переживёт, а отцы-основатели могут не больше не опасаться диабета.
Потому что где Пэтя - там и Рошен с пальмовым маслом и пластмассовым "шоколадом".
Бздо с фабрики Карла Маркса идёт порой непередаваемое -
словно там в прачечной стирают носки и панталоны Карла Маркса.
Добавь мятного запаха в эту вашу бодягу.
посмотрим...
Ну вот! А когда я говорил, что Миша полгода тягал по Киеву бомжар и 200-гривневых шлюх - на меня тут на форуме почему-то обижались.