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 США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори. ДОКУМЕНТ

В американській візі відмовлятимуть іноземним громадянам, які порушували закони США щодо голосування, фінансування виборчих кампаній чи діяли за вказівкою закордонного уряду

Сенат підтримав законопроект, що заборонятиме в'їзд до США особам, які втручались в американські вибори, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У тексті документу йдеться, що в американській візі відмовлятимуть іноземним громадянам, які порушували закони США щодо голосування, фінансування виборчих кампаній, чи діяли за вказівкою закордонного уряду. Людей, яких підозрюватимуть у такій діяльності, також можуть депортувати з території Сполучених Штатів.

Законопроект представляли законодавці з обох партій - республіканець Ліндсі Грем і демократ Дік Дьорбін, - й він отримав одностайну підтримку Сенату.

Читайте також: З 2016-го Україну втягнули в брудну гру - нас чекає "бумеранг", який вдарить по країні, - Холодницький про втручання у вибори в США. ВIДЕО

Документ отримав назву Defending Elections from Threats by Establishing Redlines Act, або коротко - DETER Act, що у перекладі означає "Захист виборів від загроз шляхом встановлення обмежень".

"Як ми побачили на виборах у 2016, Росія під проводом Володимира Путіна намагалась вдарити у саме серце демокрактичних цінностей, свобод, які так цінують американці. Не пускаючи іноземців, які незаконно втручаються у майбутні вибори у США, DETER Act посилає сигнал ворожим країнам в усьому світі, що США не миритимуться із закордонним втручанням у наші вибори", - заявив Грем.

Як пише видання The Hill, законодавча ініціатива отримала підтримку Сенату на тлі нових заяв законодавців про необхідність захистити вибори президента США у 2020 році від закордонного впливу.

Щоб набути чинності, законопроект має підписати президент США Дональд Трамп.

США заборонять вїзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори 01
США заборонять вїзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори 02
США заборонять вїзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори 03
США заборонять вїзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори 04

Нагадаємо, США вимагатимуть дані соцмереж для отримання американської візи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130596
 
   
 Топ коментарі
 
В отчете Мюллера был интересный момент. Рос. троллье косило под местных американцев, писало тонны комментариев как за демократов, так и за республиканцев, пытаясь внести раздор в нацию

очень напоминает мне этот сценарий кое-что
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Угу. За клоуна пропагандирует множество русни под разными флажками.Только сегодна двое были забанены. США запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы - Цензор.НЕТ 7221
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Лещенко с Аваковым давно подтерли комментарии в своем фэйсбуке... но скрины давно в Госдепе
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То Порошенко вже не поїде до США? Цікаво, а він там десь грошенята не зберігає?
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Сам Пеця, натюрлих, в Штаты поехать уже не сможет, но очень даже возможно, что его туда повезут.
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США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори - Цензор.НЕТ 966

Точно так же засекречивали аварию на ЧАЭС в 1986-м.
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Порошенко поедет везде,и в США в том числе.
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Ни, вин онукив будэ нянчыты на родний Вкрайини!
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В приполярном замкадье все такие тупые как ты ?
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Агов, дядьку - то выйды з хаты, та попытай свойых сусидив, чы тупи воны - от и матымэш видповидь на своэ пытання.
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В отчете Мюллера был интересный момент. Рос. троллье косило под местных американцев, писало тонны комментариев как за демократов, так и за республиканцев, пытаясь внести раздор в нацию

очень напоминает мне этот сценарий кое-что
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Угу. За клоуна пропагандирует множество русни под разными флажками.Только сегодна двое были забанены. США запретят въезд тем, кто пытался вмешаться в американские выборы - Цензор.НЕТ 7221
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искренним быть неопасно тем более если вы в добавок глупы.
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Получается Моника Мендель не сможет попасть в Омерику Она с дуру, в своё время, вляпалась в этот скандал
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петух может хорошо кукарекать но яйца несет все таки курица.
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и кто раньше появился петух или курица
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"искренний русский" - это как холодный кипяток
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"искренний русский" - ето вообще персонаж вымышленный.
он либо неискренный либо не кацап.
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перемудрить - это один из самых позорных видов глупости.
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Самый позорный вид глупости - быть русским.
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нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех. А. С. Суворина 1895 г. русская родословная книга. .....почти все отцы русской государственности оказались на деле татарами. ......родословную начинают так ....предок этого рода Арслан- Мурза.
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Они у нас таким занимались года с 2009 точно. Не на цензоре, но на УП, например много русских троллей было уже тогда.
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Так инфовойна против Украины началась в 2004. После Оранжевой.
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Ну да. Но больше тогда был телевизор и газетки про оранжевую чуму и прочую мерзость. Они с того времени сильно выросли в сложности своих фейков.
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Что украинский язык придумали в Австрии оттуда же
И что Украины никогда не существовало

Короче бред и мерзость
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и что московии не было..и Киев..русский город..
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Да валом и сегодня на Гордон-новости, Главкоме, Апострофе---не пересчитать!
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Зате на Цензорі їх тут чмирять по повній.
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Кроме того Россия каждый день вбрасывает в инфополе Украины по четыре новых фейковых новости, которые раскручивает через свои прокладки и блогеров типа Шария. В США подобное существовало только во время выборов и это была лишь одна новость в день
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Читайте внимательно: российские тролли регистрировались на американских ресурсах, выдавали себя за местных и писали оскорбительные комментарии в адрес сторонников другого кандидата, чтобы всех рассорить.
Писали с обеих сторон: выдавали себя за демократов, оскорбляя при этом республиканцев. И наоборот.
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Они взяли две аудиторию - молодых социалистов Сандерса и обозленных белых Трампа. И вбрасывали им фейки. Цель - посеять хаос. Эту стратегию разработал Сурков и она прекрасно работает в России. Создается белый шум, когда невозможно определить истину и общество разъединено. В такой атмосфере легче проделывать свои делишки. У Путина пока получается, ведь он по этой схеме уже двадцать лет у власти.
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Точно как ты, под одним ником за зебилов, под другим за сою. Ты вправду думала, что мы тебя не изловим.
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Не за Порошенка, а за националистов у которых душа болит за Украину. Чубатые хохлы-фашисты. А с другой стороны прогрессивные зелеботы в пиджачках и гладких рубашках, которые хотят диджитализировать технологичность.
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пиджачок пока только зельцману выдали, чтоб он в ЕС съездил другим пока нет А свисток лала лалала двойной агент получает две пайки
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а ты такой типа над схваткой учишь дурней разуму
и чтобы не было войны, майданов и торговля шла
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Это мой старый акк
Я попросила его деактивировать в 2016
И 3 года сюда не заходила

Нажми туда, выдаст что страницы не существует
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Впрочем какая разница? 😁 если хочется подозревать, то ничто не остановит

Я кстати тебя помню
Ты тогда под украинским флажком писал. И общался кроме меня ещё с девчонками из Штатов
Муром и хз как ее Лана? Забыла 🙈 общался

Приличный между прочим был акк

Эх, годы никого не щадят
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то что я не думаю примитивной савковой логикой- "кто не с нами тот- против нас"
это не значит, что мой акк БЫЛ приличным
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В данном случае дело не в кандидате которого ты поддерживаешь
А в методах которыми ты это делаешь
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лично я ни кого не поддерживаю

а у некоторых, в данном случае- как раз отсутсвие поддержки- и значит что ты против них
для них это значит- "все кто не думают как я- значит против меня"


вон твой дружок ниже- как раз доказательство моих слов
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ну значит я считаю неприемлемыми методы которыми "лично ты никого не поддерживаешь"
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я и не скрываю- что буду тупить употоротых зеботов
как и в свое время тупил употорых порохоботов
сейчас последнии просто не в приоритете
ну а методы- точно такие же как и до тебя на Цензоре- когда почти весь Цензор был кацапами забит
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Ну а у меня нет ни малейшего желания читать чьи-то срачи и дрязги
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ты и сама частенько их создаешь и активно принимаешь участие
как в случае с греко-католиками, вроде бы
все этим грешат
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Между дискусом и срачем - пропасть
Но в последнее время вообще не тянет никому ничего доказывать. Как в анекдоте
- Как вам удалось дожить до 120 лет?
- все просто, я никогда ни с кем не спорю
- но это же невозможно!!!
- ну невозможно, так невозможно

😁
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не уходи- щас скину тебе коменты с этого акка, были пару дней назад
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Смари, как мириканцы дружно на тебя накинулись. Откуда в Омерике боярышник?
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стати, по последним данным именно кошевой вломил Молодую гвардию не твой дедушка часом
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Дитино, йшло б ти краще зі своїм рівнем розвитку десь на гойдалках або в пісочниці порозважалося. Або в архівах пошукати історичний персонаж з прізвищем - Чрствый.
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я так думаю, что когда я девчонок танцевал ты ещё висел мутной каплей на водопроводном кране своего папки
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по ходу да- он возможно не активен
я наверное провтыкал, сори
но мне казалось что в этой теме
https://censor.net.ua/news/3130050/vstupili_v_silu_sezonnye_ogranicheniya_dvijeniya_gruzovogo_transporta_ukravtodor

я видел как раз коменты того акка- но там твои
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Если увидишь ещё раз дай пожалуйста знать
Отнесу админам, может, клоны клепает кто-то
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да, но только скрин админам не покажешь, они ссылки просят
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вы неправы и правы, мадам - скрины принимаются, если проблема техническая.
если тараканы в башке - то они и правда никому не нужны в любом виде... США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори - Цензор.НЕТ 481
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Ja toze dolga tut nebil, no vernuvshis paru raz udivljalsa chitaja pod poxozim vaseva starova nika sovsem neoxoziji na vas teksti, misli... Gde tochno nemogu skazat.
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Ну тут есть акк похожий Ла-ла-ла
Пишется с дефисом
Но это не я 😁 я как Зеленский скромно считаю что я лучше 😁😁
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напоминает учителку с Харькова,
шо про "кишочки" любила писать - чуть скромнее слова,
но посыл тот же...
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конечно ты помнишь- я тебя тоже помню
и я начал рыться в друзьях и вот нашел- давно туда не заглядывал,)

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Лещенко с Аваковым давно подтерли комментарии в своем фэйсбуке... но скрины давно в Госдепе
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Ой а як жеж ж тепер Сiрожа антикорупцiонер .
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Да уж , кое-кому из наших теперь тоже в Америку зась США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори - Цензор.НЕТ 159
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Так у нас вся " элита " станет невьездной Одни просто при республиканцам , другие при демократах , ну а многие при всех за того , что много #издят и #издят , как сказал безродько
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Да, Лещенко и его ,,активисты,, пришли к финишу.
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ну пуштун может пропетляет.., а с Лещенко точно фсе....., если за него только не впишется ЛГБТ сообщество, где он в авторитете...
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В ЛГБТ он и не выезжая в Штаты найдёт себе приключения на одно место. Зачем ему виза? США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори - Цензор.НЕТ 6973
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Петрусь зіставив компанію Ротенбергу, Вексельбергу та ін путєнським браткам
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Ты пропустил процедуры.
Могут не дать больничный.
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На#ер тебе кацапы Там наши олигархи практически все не въездные
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Что такое--Петрусь зіставив ??Дай перевод на нормальный язык !
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Так это значит, что Пэтя никогда не ступит на землю, открытую Колумбом ?
Колумб не переживёт, а отцы-основатели могут не больше не опасаться диабета.
Потому что где Пэтя - там и Рошен с пальмовым маслом и пластмассовым "шоколадом".
Бздо с фабрики Карла Маркса идёт порой непередаваемое -
словно там в прачечной стирают носки и панталоны Карла Маркса.
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ето называется delusion, я бы не мешал дедовым грезам...
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А ты гланый технолог Рошена ?
Добавь мятного запаха в эту вашу бодягу.
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гланый технолог ? Писать научись правильно-кацап дремучий.
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всем всем? - значит ***** в списке должно быть первым номером.
посмотрим...
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Порохоботики раньше и за Боксера агитировали. Сейчас будет смешно наблюдать , как они его грязью поливать будут (в связи с кидком Боксера своего патрона и объединением с Саакашвили).
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Ну не смешнее, нежели наблюдать за саакалюбами, которые ранее обсирали "педалика", а ща начнут облизывать.
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Да. Но единственная проблема - сааколюбы почти не встречались в природе, а порохоботы тут заодно и Кличко массово восхваляли В том числе продвигали идею, что кто то прыгал по мосту одновременно стреляя по нему США заборонять в'їзд тим, хто намагався втрутитися в американські вибори - Цензор.НЕТ 2341
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Сааколюбы не встречались в природе?
Ну вот! А когда я говорил, что Миша полгода тягал по Киеву бомжар и 200-гривневых шлюх - на меня тут на форуме почему-то обижались.
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