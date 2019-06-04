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Все про:Зеленський (1579) Польща (1808) Дуда (178)

 Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з польським колегою Анджеєм Дудою.

На брифінгу після зустрічі глава держави заявив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Окремо хочу наголосити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських відносин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща", – сказав Зеленський.

Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда 01

Президент України також сказав, що наша держава і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія. "І разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною в її боротьбі проти агресії", – Зеленський.

Читайте також: Збереження ролі української ГТС і боротьба з "Північним потоком-2", - Зеленський про напрямки взаємодії з Польщею

Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда 02

Він додав, що завдяки консолідованим зусиллям України і Польщі вдалося залучити ЄС до активніших дій щодо протидії впливу Росії на виборчі процеси в ЄС і Україні.

Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда 03

Президент України зазначив, що Польща є "непохитним захисником на міжнародній арені суверенітету і територіальної цілісності України".

Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда 04

"В Україні дуже високо цінують рішучу підтримку Польщі як непостійного члена Ради безпеки ООН", – наголосив він.

Зеленський також прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, сказав Дуда.

Також читайте: Польський президент Дуда привітав Зеленського і запросив із офіційним візитом до Варшави

Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда 05

"Я радий, що Ви прийняли моє офіційне запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни. Я буду щасливий вітати Вас у Варшаві", – сказав польський лідер.

У свою чергу Зеленський констатував, що "із задоволенням приймає запрошення президента Дуди".

Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда 06

Фото: прес-служба президента

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130591
 
 
 Топ коментарі
 
а я вже подумав: ну от зараз абсолютно нейтральна тема, Зеленський прийняв запрошення відвідати Польщу, ну от, казалось би, ну шо тут можуть вигадати і як можуть нагадити каркаючі соєві боти?
але ж нагадили смердючі боти, каркаючі соєві готові танцювати на памяті про ту страшну війну та жартувати що Зеленський підсмажить шашличок десь на братській могилі...
каркаючі соєві боти реально гидкіші від кацапів
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Оно хоть знает официальную дату начала Второй мировой?
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начнем с того, что он вовсе не футболист, а пианист и публика расселась на диване чтобы услышать "Оду к радости" в исполнении преЗика на рояле Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 3398
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Видимо шашлыки ему пообещали .
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Если Дуда понимает русский, то хоть поговорят о чем-нибудь полезном для Украины...
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может Гепа восстановит к 1 сентября бюст Жукова - будет о чем поговорить Дуде с Зельонкой Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 1563
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Потрібно відстоювати національні інтереси.
Нічого складного.
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смотрел в новостях как оно читало по бумажке на английском.
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... русскими буквами текст был набран , не иначе .
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Пусть каблуки у ***** отдолжит, ато на всех фотках реально какой то гномик.
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Как не трепайся, а тебя всё равно не обогнать Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 8823
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Иди Пете на кожаной флейте сыграй ! Как вы уже задолбали с тем роялем ? Какая бы тема не была , всегда какое то чмо вставит пятак с роялем , шаурмой , сдачей интересов , марионеткой и еще что там по вашим ольгинским методичкам ?
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А слабо, щоб Дуда в Україну їздив, а не ти шлявся по закордонах, як бомж якийсь, бродяга-безхатько?
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про те що йому потрібно голитися двічі на вже писали у день інавгурації, коли був прийом делегацій і офіційна зйомка. Ко манде Зе треба пропрацювати над цим бо старий світ не сприймає серйозно політиків аля "мачо"
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олЕні-Олені не бриті і не голені.(С) Згадалось.
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Оно хоть знает официальную дату начала Второй мировой?
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изюм, а ты знаешь дату окончания Второй мировой.
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Слава латышским самураям ! Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 6915

примите это как комплимент
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Друг Зеленского получил звание для работы в СБУ.

Теперь Иван Баканов - лейтенант. Воинское звание он получил за несколько дней до своего назначения на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

При этом Баканов нигде не служил и не состоял на воинском учёте.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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Еще один белобилетчик во главе обороны страны -
Украина может спать спокойно, граница на замке Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 7622
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а я вже подумав: ну от зараз абсолютно нейтральна тема, Зеленський прийняв запрошення відвідати Польщу, ну от, казалось би, ну шо тут можуть вигадати і як можуть нагадити каркаючі соєві боти?
але ж нагадили смердючі боти, каркаючі соєві готові танцювати на памяті про ту страшну війну та жартувати що Зеленський підсмажить шашличок десь на братській могилі...
каркаючі соєві боти реально гидкіші від кацапів
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брехня. перші два роки Петруся при владі його не критикували зовсім. Абсолютно. Все ще надіялись, що перестане красти і почне боротися з кремлядями
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я критикувала. Одразу, і було за що. Тому сприймайте критику, як "оброблення грунту навколо зеленої рослини для подальшого бездоганного росту". І наприкінці каденції ви зможете сказати йому: дякую
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Гепа восстановит к 1 сентября бюст Жукова - будет о чем поговорить Дуде с Зельонкой
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ты бы больше о своем бюсте беспокоилась
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Ну наконец-то четкая позиция Зеленского Что по ПриватБанку,что по отношениям с Польшей И конечно про неизменный курс Украины, ЕС и НАТО Когда молодец тогда молодец, хоть за него и не голосовала.
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Этот молодец игрушка в чужих руках
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Главное, чтоб он 22 июня не поперся.
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Господи! Ну пусть он хоть там рот не открывает! Господи! Ну что тебе стоит?!
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"Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву......"
в каком качестве? может экса? было бы кстати
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ольгинские порохоботы БРЕШУТ, а ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ РАБОТАЕТ !!!
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Как надоели двойные стандарты Сначала Германия с Польшей делили Чехию , но 2 мировая почему то началась после того как Германия с совком раздербанила Польшу , а потом по окончанию войны уже поляки и совок деребанили Германию Короче победивший всегда прав 😕
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Так він і приїде на "начало вайни" - 22 червня.... "Шта?"
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Сколько здесь "умных" болельщиков футбола.Лежит с пивным брюхом обдолбанный ублюдок на продавленном диване и на кацапско-матершинном жаргоне указывает футболисту как надо играть в футбол, вот такие комментаторы здесь.
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начнем с того, что он вовсе не футболист, а пианист и публика расселась на диване чтобы услышать "Оду к радости" в исполнении преЗика на рояле Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 3398
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На коліна ставав? Ні ?... Тоді не пробачать...
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С каких пор начали праздновать "Начало войны" ? Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда - Цензор.НЕТ 4002
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЗеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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