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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Велика Британія (999) Міноборони (2598) Гоф Джудіт (42) Хомчак (30)

 Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф. ФОТОрепортаж

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак провів протокольну зустріч із Надзвичайним і Повноважним послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, під час зустрічі сторони обговорили напрямки подальшого військового співробітництва між Україною і Великою Британією, зокрема, подальшого реформування Збройних сил, підготовки українських підрозділів у рамках програми "Orbital" і розширення мовної підготовки для офіцерів вищих штабів ЗС України.

Також генерал-лейтенант Руслан Хомчак подякував Джудіт Гоф за допомогу і підтримку і зазначив, що керівництво Збройних сил України і надалі налаштоване на продовження співпраці з раніше розпочатим напрямками.

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Зі свого боку Джудіт Гоф запевнила, що Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії.

Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф 01

Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф 02

Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф 03
Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф 04
Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф 05
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130588
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо Україна ще буде опиратися агресії.
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во оно как, оказывается и без беальтернативца мародера Украина не останется без помощи Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф - Цензор.НЕТ 1852 и начальник штаба есть и главнокомандующий новый тоже есть, не стало только будкостроителя, но ничего не поменялось по сути, помощь продолжается. Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф - Цензор.НЕТ 1852
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"Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину" Прогин НЕ зараховано Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф - Цензор.НЕТ 1435
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Якщо Україна ще буде опиратися агресії.
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Зеленский говорил что англо-саксов привлечёт
И так оно и да 👍🏻
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"Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину" Прогин НЕ зараховано Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф - Цензор.НЕТ 1435
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стороны обговорили направления дальнейшего военного сотрудничества между Украиной и Великобританией, в частности, дальнейшего реформирования Вооруженных сил, подготовки украинских подразделений в рамках программы "Orbital" и расширение языковой подготовки для офицеров высших штабов ВС Украины. Источник: https://censor.net.ua/p3130588

Речь о расширении сотрудничества

Для сравнения можешь нагуглить, что говорилось, когда с Гоф встречался Муженко.
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И как же он будет их привлекать? Можно поподробнее🤔
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У різних містах України розпочалася акція Безкарність вбиває. Люди вимагають покарати винних у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф - Цензор.НЕТ 24
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Міхновський. Які пророчі слова.

Здебільшого, як головний арґумент проти нашого права на національне існування, проти нашого права на самостійність державну, виставляють те, що ми не маємо історичної традиції, не маємо минулого. На цьому аргументі не спиняємось через те, що помилковість його вже доведена нами попереду, теж і через те, що відсутність державно-історичної минувшини не може мати ніякого значення для другої, бадьорої нації, що відчула свою силу і хоче скористуватись своїм "правом сильного". Для нас далеко важніший другий арґумент- це закид, що нація наша безсильна, некультурна й інертна. Хіба може, кажуть нам, темна, незорганізована, розбита маса, неодушевлена ніякою ідеєю творить історію при ******** обставинах життя? Хіба та маса відчуває національний або політичний гніт? Горстка божевільних може тільки смішити, але не викликати симпатій навіть поміж інтелігенцією, бо ціла українська інтеліґенція охоче, без протесту йде шляхом винародовлення, а за нею й культурніші одиниці з народу. Та й врешті, хіба українська національність не є тільки різноманітністю російської? Коли б навіть було доведено, що ми тільки різноманітність російської нації, то й тоді нелюдські відносини росіян до нас освячують нашу до їх ненависть і наше моральне право убити насильника, обороняючись від насилля. Кров, коли вона пролита братньою рукою, ще дужче благає о помсту, бо то брата кров! Нехай вчені розшукають, хто був кому родичем, - ображене чуття нації і кривда цілого народу гидують визнати моральні зв'язки з російською нацією! Через те ми можемо обсуджувати тільки засоби і способи боротьби!
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На словах и выражая озабоченность
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во оно как, оказывается и без беальтернативца мародера Украина не останется без помощи Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф - Цензор.НЕТ 1852 и начальник штаба есть и главнокомандующий новый тоже есть, не стало только будкостроителя, но ничего не поменялось по сути, помощь продолжается. Великобритания поддерживала и продолжит поддерживать Украину в сдерживании российской агрессии, - посол Гоф - Цензор.НЕТ 1852
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Чем поддерживает? Добрым словом и озабоченностью?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниВелика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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