 Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії, - посол Гоф. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, під час зустрічі сторони обговорили напрямки подальшого військового співробітництва між Україною і Великою Британією, зокрема, подальшого реформування Збройних сил, підготовки українських підрозділів у рамках програми "Orbital" і розширення мовної підготовки для офіцерів вищих штабів ЗС України.
Також генерал-лейтенант Руслан Хомчак подякував Джудіт Гоф за допомогу і підтримку і зазначив, що керівництво Збройних сил України і надалі налаштоване на продовження співпраці з раніше розпочатим напрямками.
Зі свого боку Джудіт Гоф запевнила, що Велика Британія підтримувала і надалі підтримуватиме Україну в стримуванні російської агресії.
И так оно и да 👍🏻
Речь о расширении сотрудничества
Для сравнения можешь нагуглить, что говорилось, когда с Гоф встречался Муженко.
Здебільшого, як головний арґумент проти нашого права на національне існування, проти нашого права на самостійність державну, виставляють те, що ми не маємо історичної традиції, не маємо минулого. На цьому аргументі не спиняємось через те, що помилковість його вже доведена нами попереду, теж і через те, що відсутність державно-історичної минувшини не може мати ніякого значення для другої, бадьорої нації, що відчула свою силу і хоче скористуватись своїм "правом сильного". Для нас далеко важніший другий арґумент- це закид, що нація наша безсильна, некультурна й інертна. Хіба може, кажуть нам, темна, незорганізована, розбита маса, неодушевлена ніякою ідеєю творить історію при ******** обставинах життя? Хіба та маса відчуває національний або політичний гніт? Горстка божевільних може тільки смішити, але не викликати симпатій навіть поміж інтелігенцією, бо ціла українська інтеліґенція охоче, без протесту йде шляхом винародовлення, а за нею й культурніші одиниці з народу. Та й врешті, хіба українська національність не є тільки різноманітністю російської? Коли б навіть було доведено, що ми тільки різноманітність російської нації, то й тоді нелюдські відносини росіян до нас освячують нашу до їх ненависть і наше моральне право убити насильника, обороняючись від насилля. Кров, коли вона пролита братньою рукою, ще дужче благає о помсту, бо то брата кров! Нехай вчені розшукають, хто був кому родичем, - ображене чуття нації і кривда цілого народу гидують визнати моральні зв'язки з російською нацією! Через те ми можемо обсуджувати тільки засоби і способи боротьби!