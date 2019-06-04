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 Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ затримали на хабарі слідчого відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від мешканця Дружківки 2 тисячі доларів США. За цю суму посадовець обіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності за скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ 02

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Співробітники СБУ задокументували факт отримання слідчим поліції 10 600 гривень – частини неправомірної вигоди. Правоохоронці затримали фігуранта провадження згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Краматорська після одержання 40 тисяч гривень – чергової суми хабара.

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ 03

Під час затримання зловмисник чинив опір, намагався втекти і скоїв ДТП.

Слідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ 04

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Вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3130562
 
   
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Следователь полиции задержан на Донетчине на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела о ДТП, - СБУ. ФОТОрепортаж

авакян,вот это и есть твоя рэХорма(((
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Да все норм, главная просьба все по закону... ко мне приперались защитники по наркоте, хотя все знают что они сами крышуют все. Создавали видимость.
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у авакова сегодня ждекпот...
ну прямо хоть святых выноси...
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Вот всё напрягает...
Убили ребенка мусора - виноват харант...
******* что-то в стране - виноват харант...
Шо-то спиз...дили где-то - виноват харант...
Подстрелили кацапы наших войнов - виноват харант...

Не, ну, а кто?

Конечно, же не зелебоба!

А кто?

Порох? Канэшно, Порох...
На всяк случай, для зеленоботов, я - порохобот
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не может быть! после избрания шута горохового - порохоботы перестали получать зп и покинули страну первым же самолетом, а после кенгурации исчезли самые стойкие! понятное дело - конец бедности, брехни и воровства настал, пришли новые лица, газ теперь собственной добычи и в платежках от ротердам ++ не осталось и следа - как и тарифы уменьшились после ликвидации коррупционной составляющей.... гдето в тюрме поныкивает каломойский, ахметов, фирташ,гепа с наркоманом допой и прочие отворовшиеся чиновники и топ 100 миллиардеров. их изьятое имущество пущено на погашение внешних займов, закуплено высокотехнологичные современные линии по переработке урожая, обеспечены рабочими местами области - работы всем теперь хватит!
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Цензор.НЕТФотоПодіїСлідчого поліції затримано на Донеччині на хабарі 2 тис. дол. за закриття справи про ДТП, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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